Irene de Miguel sobre el pacto PP-Vox: "Hay un pin parental encubierto, lo que supone un retroceso absoluto"

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha sido la cuarta candidata en entrevistarse con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, en esta segunda ronda de contactos con los aspirantes a presidir la Junta de Extremadura. Muestra su satisfacción porque finalmente se vaya a formar un gobierno en la región, pero critica las formas en las que se ha desarrollado el proceso por parte de los protagonistas: PP y Vox. "Lo que se ha demostrado es que Extremadura es una colonia absoluta para el PP y Vox, es una decisión que se tomó en Madrid", ha reflexionado la líder de la formación morada.

De Miguel ha reprochado una vez más la actitud de Guardiola, que siempre dijo que no sentaría en su Consejo de Gobierno a la ultraderecha: "Me duele decirlo pero creo que no hay una persona que haya enterrado su capital político y su credibilidad tanto como la señora Guardiola", ha afirmado. Y ha agregado: "Ha tenido que demostrar que su palabra no vale nada a todos los extremeños y las extremeñas, ha tenido que poner de manifiesto que su partido está muy encima de los intereses de su tierra y de los extremeños".

Ha criticado además el pacto alcanzado, un programa con 60 medidas que está, ha dicho, "plagado de vaguedades" y en el que hay "cuestiones muy flagrantes". "Hay un pin parental encubierto, lo que supone un retroceso absoluto para la educación en valores, para la educación en democracia y para la educación en una sociedad más inclusiva, más abierta y más respetuosa con los demás". Les preocupa también el anuncio de la derogación de la Ley de Memoria Democrática, "que pretende avanzar a la justicia la reparación y la garantía de no repetición". "Parece que las derechas aún no lo han entendido y es muy triste y muy doloroso que veamos cómo Extremadura retrocede tanto y tan rápido de manos de un PP que se presentó como una opción de una derecha moderada, pero que va a ser rehén absoluto de las políticas de la extrema derecha en Extremadura".