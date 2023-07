El covid 1.208 días después: 15 jornadas sin muertes y 30 ingresados en Extremadura

El fin de la obligación de llevar mascarillas en los sitios en los que todavía era perceptivo (farmacias, hospitales, centros de salud y residencias de mayores) acaba con el último rescoldo que quedaba hasta ahora del covid, una enfermedad que parece ya lejana, pero que sigue entre nosotros.

Sin embargo, las cosas afortunadamente ya no son lo que fueron y los datos permiten abrir una nueva página en la que tocará seguir conviviendo con el virus del covid y sus repuntes. A día de ayer, cuando entró en vigor oficialmente la retirada de las últimas mascarillas que eran todavía obligatorias 1.208 días después de que se colaran en los hogares, había 30 personas ingresadas por covid en Extremadura, una de ellas en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la región, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad (sigue difundiendo información semanal sobre la evolución de esta enfermedad respiratoria).

Según esta misma fuente, hace dos semanas que no se registra ninguna muerte por coronavirus en la comunidad, que es sin duda la peor consecuencia de la enfermedad y que deja un triste balance: 2.765 fallecidos en Extremadura desde el principio. Más de 121.000 muertos en España.

Un experto de la región considera que se deben mantener las mascarillas en las urgencias y centros de salud

Pero pese a la buena evolución actual todavía hay casos, brotes y repuntes que disparan la incidencia acumulada (IA) del virus tanto a los 7 como a los 14 días. Es lo que puede explicar que Cáceres sea la provincia del país con la mayor incidencia acumulada entre los mayores de 60 años, según los datos del Ministerio de Sanidad de finales de junio.

Incidencia disparada

La provincia cacereña despunta con una IA a 14 días de 144 casos por cada 100.000 habitantes y de 75,6 a los 7 días frente a una IA en Badajoz de 110 y 29,3 respectivamente en la franja de edad por encima de los 60 años que es, sin lugar a dudas, la que más ha sufrido los estragos del coronavirus (ver gráfico de la curva epidémica inferior).

¿Qué significa esa alta incidencia en Cáceres ahora? Para el virólogo extremeño José Antonio López, investigador profesor de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, se trata de un repunte motivado por la aparición de uno o varios brotes puntuales que pueden hacer subir mucho las estadísticas con respecto a la media nacional, «pero no creo que sea porque las cosas se estén haciendo peor allí o porque sea un destino con una gran afluencia de personas y con mayor riesgo», señala a este diario.

Y esta, dice, es la nueva normalidad en la que se convive con el coronavirus ya en fase endémica. «El virus no se va a marchar. Vamos a tener diferentes picos hasta que seguramente se vaya adaptando más a una temporalidad de otoño-invierno más parecido a la gripe», explica el experto.

De momento, apunta, se siguen dando casos, brotes y picos fuera de una estación concreta, «pero por la inmunidad que tenemos por las vacunas y las infecciones, o por todo», considera que una vez que el virus ya se ha hecho endémico es un buen momento para retirar las mascarillas. Aú así, cree que habría que mantener aún la cautela en algunos lugares puntuales como los centros de salud de Atención Primaria, «donde se agolpan pacientes con diferentes patologías», y las urgencias hospitalarias. «Es algo que debería ser fijo incluso fuera de la pandemia, pero al menos sí haría falta mucha pedagogía para que la gente sepa que en la no obligación de llevar mascarillas no está la obligación de no llevarlas», destaca López.

¿Virus en competencia?

Insiste en que «pese a que suene macabro, debemos acostumbrarnos por desgracia a un número de fallecidos por causas directas o indirectas por la covid, igual que tenemos que acostumbrarnos todos los años a un número de personas que mueren por accidentes de tráfico o por la gripe a pesar de tener vacunas e inmunidad».

El investigador señala, no obstante, que ya hay indicios y estudios que apuntan que podría darse un hecho «curioso»: que la subida de un virus cause la bajada de la infección de otro virus. «La inmunidad primaria o innata que se genera contra una infección viral de un virus aéreo puede contrarrestar la infectividad de otros virus aéreo, o sea, que a lo mejor vamos a tener una especie de competencia estacional entre varios virus de transmisión por aerosoles. El resultado es incierto, pero eso no significa que tenga que ser peor que la suma de las dos infecciones por separado».