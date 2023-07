Y menos de dos meses después, empieza otra vez la campaña. Extremadura ha vuelto a amanecer plagada de carteles con las caras de los políticos que aspiran a representar a la región en el Congreso de los Diputados. Menos de 60 días después se ha vuelto a activar la maquinaria, pero esta vez para la carrera del 23J, el camino a la Moncloa y lo ha hecho, para no perder las costumbres, con la tradicional pegada de carteles tanto en Cáceres como en Badajoz.

El PSOE inició la campaña en la capital pacense, donde el secretario regional, Guillermo Fernández Vara, estuvo acompañado de del secretario provincial de los socialistas pacenses, Rafael Lemus y de los candidatos al Congreso de los Diputados Maribel García y Juan Antonio González, así como del secretario del PSOE de Badajoz, Ricardo Cabezas. El acto tuvo lugar en la sede del PSOE en Badajoz. En Cáceres participaron los cabezas de lista, Begoña García Bernal y César Serrano, junto al secretario provincial, Miguel Ángel Morales.

“El PSOE siempre ha dado la cara, somos el partido que más se parece a España. No debemos tener miedo al presente ni al futuro. Queda mucho partido y nos va a ir bien si somos capaces de explicarle a la gente que a los pensionistas les va mejor gracias al PSOE, o que les va mejor a los trabajadores y a las trabajadoras, a las familias también gracias al ingreso mínimo vital o a las becas”, dijo Fernández Vara durante su intervención, pasada la medianoche.

Recordó los datos del paro: “Se han batido todos los récords de gente afiliada a la Seguridad Social y gente trabajando. Cuando llegamos al gobierno en 2015 había 150.000 parados y 500 millones de déficit o pagaban a los proveedores a 150 días. Ocho años después hay 75.000 desempleados, más mujeres y jóvenes trabajando que nunca y esto ha sido posible gracias al PSOE”.

Críticas a Feijóo y la lista más votada

Criticó también las palabras del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sobre la lista más votada: “El colmo es que Feijóo se atreva a decir que el PSOE les apoye si son la lista más votada, pero indecencias ya no más. No puede ser que pida esto al PSOE y en Extremadura hayan hecho que la lista más votada no gobierne y lo haga quienes perdieron”.

De cara a esta campaña, Vara aseguró que los socialistas “vamos a hacer lo de siempre, que la cuna no imponga diferencias toda la vida, lo hizo el PSOE de hoy, de ayer y de mañana. Por eso, nuestros candidatos van a llevar al Congreso la palabra de los que necesitan la política para tener un proyecto de oportunidades, un proyecto de vida. Somos el contra punto de quienes quieren quitar impuestos a los ricos o que paguen menos los que más tienen, eso tiene graves consecuencias en la educación y la sanidad: cuando el PP gobierna debilita los servicios públicos”.

Concluyó criticando el pacto PP-Vox en Extremadura: “Vamos a lograr que la estancia de la derecha y la extrema derecha en el gobierno sea un accidente en el tiempo. Me duele que se haya jugado con Extremadura en estas semanas. Los principios ya no valen para nada, su palabra no vale para nada”, afirmó.

Guardiola: "Vamos a derogar el sanchismo"

El Partido Popular, por su parte, celebró su acto principal de inicio de campaña en Cáceres, con la presidenta del partido, María Guardiola. Acompañó a los candidatos al congreso Cristina Teniente y Carlos Floriano, por Cáceres en la pegada de carteles en la calle San Pedro de la capital cacereña. Por Badajoz el PP presenta a Antonio Cavacasillas y Alfonso Carlos Macías. “Vamos a acabar y a derogar el sanchismo en menos de 16 días”, dijo la líder de los populares extremeños que resaltó que el PP “es el partido que más se parece a los extremeños, que más se parece a los españoles, es un partido que siempre está en la calle para dar respuesta a los problemas de la gente y por eso hemos obtenido la confianza de la gente”, recoge Europa Press.

Resaltó que Feijóo será “el presidente de todos los españoles” porque será “un presidente centrado en las personas y no en los intereses partidistas”. “Un presidente que defiende la moderación, la centralidad y que huye absolutamente de la división, de la crispación”, ha subrayado en declaraciones a los medios tras la pegada de carteles que el PP ha realizado en la calle San Pedro de la capital cacereña.

Por su parte, la número 1 al Congreso por la provincia de Cáceres, Cristina Teniente, calificó la campaña que empieza de “histórica” ya que coincidirá con la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, que se llevará a cabo el 13 y 14 de julio. “Estamos tan motivados, tan ilusionados y con una energía tan grande, también por esa investidura, sin ninguna duda, es una campaña histórica porque nunca en una campaña se ha investido a la primera presidenta en Extremadura”. Esto es, aseguró Teniente, “un aliciente” para afrontar la campaña con el lema 'Es el momento', que no es solo un eslogan “sino un sentimiento colectivo” que se percibe en la calle. “Es el momento del cambio, del cambio de ciclo. No solo en Extremadura hay que completarlo en España. Es el momento para los españoles y se está pidiendo a gritos un cambio de la mano del Partido Popular, subrayó Teniente.

Vox apela al cambio

Por su parte el líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, arrancó en Mérida esta carrera hacia el 23J, junto al el cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por Badajoz, el madrileño Ignacio Hoces. Según indicó Pelayo Gordillo, el pacto alcanzado entre PP y Vox en Extremadura influirá “de forma muy positiva” en las elecciones generales porque “todos los extremeños y todos los españoles están encantados del cambio que se acaba de producir” en la región, recoge Efe.

Hoces señaló que empiezan la campaña electoral “de forma muy ilusionante” porque “nos jugamos todos los españoles muchísimo, en primer lugar echar a Pedro Sánchez de La Moncloa, pero también erradicar todas las políticas públicas del socialismo que han impregnado durante décadas nuestra nación”. Pidió el voto porque es “un voto siempre seguro porque cumplimos lo que prometemos. Y porque van a defender una bajada de impuestos “bastante profunda”, y porque promueven “la vida y la familia, el campo, el mundo rural y nuestra forma de vida tradicional”.

Sumar aplea al "voto decisivo" para apartar a Vox

Sumar decidió empezar esta campaña también en Mérida, pero en las inmediaciones del Templo de Diana, donde estuvieron los cabezas de lista al Congreso por las dos provincias, Marcelino Díaz y Mavi Mata, respectivamente. Díaz expuso que las últimas semanas han demostrado que "las elecciones “no estaban ganadas por la derecha” y defendió la necesidad de que Sumar consiga una gran representación para afianzarse como tercera fuerza política, tal y como reflejan las encuestas, y continuar por la senda de los avances sociales, recoge Efe. El candidato número uno por Badajoz, por su parte, aclaró que apostar por Sumar no es el “voto útil” sino el “voto decisivo” y, en este sentido, manifestó su deseo de conseguir un escaño por Badajoz y otro por Cáceres por lo importante que es “apartar a Vox de la tercera posición”.

El Bloque Extremeño quiere cambiar "las políticas de injusticia"

Por último el Bloque Extremeño, coalición formada por formada por Juntos por Extremadura, Cáceres Viva, Cacereños por Cáceres, Extremeñistas y Extremeños y que se estrena este año en la campaña de las generales, también pegó carteles la madrugada de este viernes, Paco Alcántara, cabeza de lista al Congreso por Cáceres, lo hizo en la capital cacereña y Antonio Granero, número 1 por Badajoz, en la pacense. Granero, afirmó que esta formación busca “cambiar las políticas de injusticia” hacia Extremadura y consideró que el regionalismo es “más efectivo en Madrid” porque los problemas de base de esta tierra “radican en las políticas nacionales”, recoge Efe. Aunque la coalición se considera española “por encima de todo” y, por tanto, no tiene “nada que ver con partidos separatistas y nacionalistas”, “hay que aprender de ellos la capacidad que tienen de defender su tierra y la valentía a la hora de echarse a la calle”, ha planteado Granero.