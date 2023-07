Extremadura gastará 66,8 millones de euros en externalizar operaciones

El contrato se divide en 11 lotes: cirugía plástica y reparadora, cirugía general, otorrino, oftalmología, ginecología, urología, angiología y cirugía vascular (dos lotes), traumatología, procedimientos específicos de columna vertebral y maxilofacial. Este último ha quedado desierto. El de mayor cuantía es el de traumatología, que se ha contratado con cuatro empresas y costará casi 29,6 millones, lo que supone el 44,23% del presupuesto previsto. Se divide en dos: los procedimientos generales de traumatología, que costarán 26,7 millones, y los procedimientos específicos de columna vertebral, por los que se pagarán 2,9 millones de euros. Se da la circunstancia de que traumatología es la especialidad que más pacientes tiene en lista de espera quirúrgica, con 6.605 personas. De media esperan 207 días, casi un mes más de lo que establece la ley de tiempos de respuesta, que fija en 180 días el máximo para una operación, 30 para pruebas diagnósticas y 60 para una primera consulta con el especialista.

El segundo de mayor cuantía es el de oftalmología, que se llevará 13,7 millones de euros, el 20,5% de lo que gastará el SES en estas derivaciones a la privada. En este caso el servicio se ha adjudicado a seis empresas diferentes. Esta especialidad es también la segunda que más personas tiene en lista de espera. Según los últimos datos disponibles hay en la región 3.747 extremeños aguardando a ser operados por diferentes patologías, en cambio es de las que tiene los tiempos de espera más cortos: 77 días de media, muy por debajo de los 180 que fija la normativa. En esta especialidad las intervenciones que principalmente se derivan son las de cataratas.

También se externalizarán las de angiología y cirugía vascular, a pesar de que todavía se mantiene cerrado este servicio en el área de salud de Cáceres. Se clausuró hace tres años y medio por lo que en estos momentos todos los pacientes tienen que ser atendidos en Badajoz, independientemente del área de salud a la que pertenezcan. Es tal el colapso que existe que hay espera de meses para operaciones de gravedad. Lo confirman los propios datos del SES: tiene a 431 extremeños en lista y de media en esta especialidad los pacientes esperan 301 días para ser atendidos (más de diez meses), 121 días más del plazo legal, teniendo en cuenta que muchas son patologías de gravedad. En el programa Paracelso este servicio se ha adjudicado a dos empresas y costará casi 2,3 millones de euros.

También externalizará las intervenciones de cirugía plástica, segunda con más tiempo de espera: 278 días y con 586 personas aguardando a ser operadas. Las derivaciones de este servicio se han contratado a tres empresas y costarán 2,4 millones. Las de cirugía general, con 2.806 personas en lista y 119 días de espera, se han contratado con otras cuatro clínicas y costarán 2,3 millones y los pacientes de otorrino serán desviados a dos empresas privadas, a las que el SES pagará 226.491 euros. También se derivarán intervenciones de ginecología a cuatro clínicas, con un coste de 773.328 euros y las de urología, que atenderá una sola clínica por 609.757 euros.

El contrato no permitirá en cambio agilizar las intervenciones de maxilofacial, pues ha quedado desierto en esta especialidad. Se da la circunstancia de que esta es una de las que más espera tiene, con 576 personas que aguardan de media 257 días, 77 por encima de lo que marca la ley de tiempos de respuesta. El contrato estaba valorado en 213.261 euros.

Cocha Ortiz, Coordinadora Antiprivatización: «La excusa es que no hay médicos pero pagamos a los de la privada»

«La excusa para no reducir listas de espera suele ser que no hay médicos, pero resulta que sí los hay en la privada. La pregunta es muy clara: ¿por qué no podemos contratar en la pública a ese personal que trabaja en la privada para reducir esa lista de espera?», se cuestiona la portavoz de la Coordinadora Antiprivatización y médico, Concha Ortiz.

Para este colectivo la externalización de servicios como el de las intervenciones quirúrgicas no es más que «una dejación de funciones» por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) que tiene, asegura Ortiz, «un interés en que la sanidad pública no funcione bien». «La clase política -agrega- prima más los intereses económicos de determinadas empresas que el derecho a la salud de la población». «¿Por qué gestionamos tan mal nuestros recursos? ¿Por qué esos profesionales (de la privada) no quieren trabajar en la sanidad pública?», reprocha.

La portavoz de la Coordinadora Antiprivatización reconoce la falta de recursos en las administraciones pero critica que lo que hay no se invierta de la forma correcta: «Falta dinero, pero si el dinero que tenemos lo invertimos en esas empresas, lo perdemos. Por mucho que se aumente el presupuesto si parte de ese dinero se aporta para que las empresas hagan su negocio, la sanidad pública seguirá perdiendo», señala Concha Ortiz. Y advierte de que esta fórmula siempre encarece el servicio: «Siempre va a salir más caro si se contrata con una empresa que tiene que generar beneficios, ese dinero que se invierte ahí lo pierde la Seguridad Social y lo pagamos con nuestros impuestos».