Once médicos renuncian a sus plazas en el SES aprobadas por oposición

No es la primera vez que ocurre, pero ante el déficit de médicos especialistas y la competencia que existe entre las comunidades autónomas por retener y captar a estos profesionales, la renuncia a las plazas conseguidas tras superar una oposición se ha convertido en un hándicap más.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer el desistimiento de once facultativos especialistas de área a las plazas adjudicadas en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Todos se inscribieron el proceso selectivo convocado en septiembre de 2021 (con una oferta de 363 plazas fijas repartidas en 35 especialidades), participaron en los exámenes que se celebraron en mayo de 2022, pero no todos han tomado posesión de las plazas que han conseguido por sus propios méritos tras superar un proceso selectivo. Esto ha ocurrido hasta el momento en siete de las 35 especialidades convocadas: Cardiología (tres renuncias), Medicina Interna (otras tres), Aparato Digestivo (una), Medicina Física y Rehabilitación (una), Medicina Interna (una), Neumología (una), Pediatría y sus áreas específicas (una) y Psiquiatría (una).

«Antes se daban solo algunos casos puntuales, pero viene sucediendo más desde hace un tiempo y los motivos son diversos. Al existir una fuerte demanda de profesionales en determinadas especialidades, los médicos eligen las comunidades que más les interesan por sus condiciones personales, laborales o retributivas, que son mejores en otras comunidades», explica Carlos Arjona, presidente del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura.

"Los procesos selectivos deben ser más ágiles: no puede ser que en Educación duren dos meses y en el SES dos años" Carlos Arjona - Presidente del Consejo Autonómico de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura

Entre las razones que han detectado desde los colegios de médicos están que los periodos de oposición son muy largos en Extremadura: «duran dos años y en ese tiempo pueden cambiar mucho las situaciones personales de los médicos o puede ser que hayan aprobado en otra comunidad y por eso rechazan la plaza conseguida en Extremadura o que incluso prefieran mantenerse como interinos en otros hospitales a venir a la comunidad aún siendo fijos». Explica que antes casi todos los aprobados tomaban posesión de sus plazas y luego al cabo de un mes o dos meses de trabajo pedían comisiones de servicio para desplazarse a otros servicios, pero en los últimos años eso ya no está permitido en el SES y es obligatorio que el médico permanezca en su plaza un mínimo de dos años hasta que haya un concurso de traslado. Esa es una medida que Arjona valora positivamente ya que «ante la falta de médicos que hay no se pueden dar comisiones de servicios, lo que hay es que sacar las plazas a oposición para que la gente que quiera venir a Extremadura a trabajar se quede aquí y no venga de paso un mes para luego marcharse», señala.

Pero para eso, opina Arjona, hay que tener procesos selectivos "más ágiles". «Es un problema que llevamos años denunciando. No entendemos que una oposición en la enseñanza tarde dos meses en resolverse y en la sanidad tarde dos años, porque en ese tiempo puede cambiar mucho la vida y las circunstancias de un médico»

Otro de los motivos es que el facultativo opta por el ejercicio privado en otra región, «sobre todo Madrid», y pese a aprobar una plaza fija, prefiere mantenerse en la privada porque le resultan más atractivas las condiciones laborales o retributivas.

Pero además, advierte Arjona, estas últimas once renuncias se han dado en hospitales más pequeños de la región como Navalmoral de la Mata (que suma 5 de las 11 renuncias), Plasencia (4) y Don Benito-Villanueva (2). «Eso demuestra que hace falta una reforma de la situación de los hospitales en nuestra comunidad y de sus condiciones laborales», dice.

Las plazas no se quedarán desiertas

No obstante, la misma resolución publicada ayer en el DOE nombra para ocupar esas 11 plazas desiertas a otros médicos que también aprobaron el proceso selectivo y se encuentra en una posición inferior en las listas, por lo que a priori ninguna de estas se quedará vacante. «De nada me sirve que haya un médico con buena nota que al mes se quiera ir de Extremadura; si el sustituto tiene una posición inferior pero está entre los aprobados quiere decir que está preparado y no existe ningún problema», destaca el presidente del Consejo de Colegios de Médicos.

Por contra, sí hay otras especialidades en las no hay aprobados suficientes para ocupar todas las plazas ofertadas, como es el caso de Hematología y Hemoterapia y Oncología Radioterápica, donde se han quedado 14 vacantes.