Crecen las renuncias a las mesas electorales: «Se van a multiplicar»

Es una lotería, te toca o no te toca. Y les ha tocado a muchos que están intentando librarse de pasar la jornada estival del 23 de julio entre urnas y papeletas. Es lo que ya se aprecia en las Juntas Electorales de Zona (hay 18 en la comunidad), donde están resolviendo ahora más peticiones de excusas de las personas que han sido llamadas para ser presidentes, vocales o suplentes en las mesas electorales que durante las pasadas elecciones de mayo. «Se está notando un incremento de las solicitudes, la gente intenta excusarse mucho más, pero eso no quiere decir luego que todos tengan razón y se acepten todas las renuncias», señala el magistrado Emilio García-Cancho, presidente de la Junta Electoral de Zona de Badajoz, quien cree que de aquí hasta el domingo electoral «se van a multiplicar las excusas», aunque considera que finalmente las admitidas serán similares a las de los anteriores comicios.

«En mayo hubo un volumen importante de excusas de estudiantes que tenían exámenes o estaban en otras comunidades, pero ahora no hay ningún estudiantes y el problema lo tenemos con las vacaciones de verano», precisa. Esta es la excusa que se ha puesto en alrededor del 20% de las solicitudes presentadas hasta ahora y aunque todavía no se ha superado el número total de las registradas para las pasadas elecciones autonómicas, espera que se sobrepase sin lugar a dudas. «Se podrían llegar a doblar», apunta. Eso, insiste, no quiere decir que se vayan a duplicar también las que se acepten porque señala que «deben estar muy bien justificado el motivo de las vacaciones».

Renuncias hasta el final

El caso es que hasta un día antes de las elecciones las Juntas Electorales tienen la obligación de estudiar cada una de las renuncias que se presenten (hay un plazo máximo de siete días desde que se entrega la notificación). No obstante, indica que siguen siendo mayoría las renuncias por los supuestos habituales que establece la ley: «hay funcionarios públicos como militares, bomberos, policías... jubilados y muchas personas con enfermedades, hasta un opositor a notario en Barcelona», cuenta el magistrado encargado de las más de 200 mesas electorales en el área de Badajoz.

«No pensaba que los españoles éramos tan previsores con las vacaciones de verano, nos estamos encontrado con gente que las tiene contratadas desde enero», ironiza uno de los miembros de la Junta Electoral de Zona de Mérida, que también está notando un incremento de las solicitudes hasta este momento por las vacaciones y han ordenado ya hasta dos sorteos más en varios ayuntamiento de su área. De todas formas, apunta que «era lo que se preveía cuando se anunciaron las elecciones en verano».

En el partido judicial de Coria también confirman un repunte en las solicitudes de renuncias, entre un 10% y un 20% más, señalan desde la Junta Electoral de Zona. Y más de lo mismo en Navalmoral de la Mata: «sí hay un aumento», indican; en Valencia de Alcántara: «tenemos un poco más de excusas, pero no es un volumen exagerado y la mayoría no son por las vacaciones»; y en la Junta Electoral de Trujillo: «Es cierto que hay más solicitudes de excusa, algunas de ellas por el tema de las vacaciones», señalan.

«No abren la puerta»

Desde algunas de las Juntas Electorales consultadas detectan también que se están produciendo dificultades en la entrega de las notificaciones («hay gente que no abre la puerta», dicen) por parte de Correos, aunque finalmente es difícil que no lleguen e incluso en ocasiones, apuntan, interviene la policía municipal. Esta es una de las causas que ve probable que pueda estar pasando en la zona de Cáceres, donde hasta el momento manejan un volumen de renuncias similar al de mayo, según el magistrado Joaquín González Caso, presidente de la Junta Electoral Provincial de Cáceres. No obstante, él considera que todavía hay gente que puede estar recibiendo las notificaciones (dependerá del día que cada ayuntamiento haya realizado su sorteo, ya que oscilaba entre el 24 y el 28 de junio) y cree que finalmente aquí también se podría notar un incremento de las peticiones, como en el resto de los órganos consultados.

Lo dice, además, por su propia experiencia tras participar en una decena de procesos de elecciones desde dentro. «Hay determinadas fechas que son malas para unas elecciones para determinados colectivos. En mayo hubo muchas excusas de estudiantes por los periodos de exámenes y ahora es una fecha mala también por las vacaciones de verano», subraya. De todas formas, pese a que también supone más trabajo para las juntas electorales y los ayuntamientos que tienen que elegir a los sustitutos cuyas renuncias finalmente se aceptan, González Caso no cree que haya mayores problemas para la formación de las mesas. «Solo recuerdo una ocasión, hace ya muchos años, en la que tuvimos que constituir una mesa electoral porque no hubiera ni titulares ni suplentes», señala.

En las últimas elecciones se conformaron en Extremadura un total de 1.417 mesas electorales ubicadas en 792 colegios electorales de las 388 localidades de la región.