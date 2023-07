Una investidura en mitad de unas elecciones generales

Insólito. Es el escenario que vivirá la próxima semana Extremadura con la resaca todavía del 28M haciendo mella en la actualidad política española, donde coincidirán a la vez una investidura con una campaña electoral. Será los próximos 14 y 15 de julio cuando María Guardiola, tras el pacto alcanzado con Vox, sea investida presidenta de la Junta, la primera mujer en ocupar este cargo. La región siempre ha estado en manos del PSOE desde las primeras elecciones autonómicas, en 1983, excepto en la legislatura 2011-2015, que gobernó el popular José Antonio Monago con la abstención de Izquierda Unida.

El electorado, sin tiempo a sobreponerse de los sobresaltos vividos en la comunidad tras los comicios del 28 de Mayo, ha visto cómo en pocas semanas las matemáticas de la política ha facilitado un pacto de partidos perdedores que ha dejado sin el poder al socialista Guillermo Fernández Vara, que ya ha confirmado que abandona la secretaría general del PSOE en Extremadura.

De ser una perfecta desconocida a ocupar el foco de los informativos nacionales, Guardiola ha logrado convertirse en apenas un año en la jefa indiscutible del PP extremeño. La política ha sido su gran pasión. De hecho, dicen de ella que desde muy joven se caracterizó por la firmeza de sus convicciones y su valentía a la hora de manifestarlas.

Así las cosas, Guardiola será presidenta la próxima semana. En la jornada del 13 de julio, jueves, en el pleno de la Asamblea la líder del PP presentará su programa electoral, en una sesión convocada a las 18.00 horas. Al día siguiente, a partir de las nueve de la mañana, tendrá lugar la intervención de los grupos parlamentarios y la votación. Se trata de un momento histórico al ser la primera vez que se produce una investidura de un presidente autonómico en un contexto de elecciones generales.

Entretanto, la batalla electoral por presidir la Moncloa continúa. Cuando aún están recientes las palabras que dijo el viernes en Badajoz el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, presumiendo de pacto transparente en la región, la ministra de Defensa y número cuatro en la lista del PSOE para el Congreso por Madrid, Margarita Robles, llamó ayer a «no dejarse engañar» por un Partido Popular y su líder, que proponen un «verano del pasado» en las elecciones generales del 23J. «Votar a Feijóo es votar a Vox», advirtió en declaraciones a los medios en un acto de su partido, donde criticó al PP por «descalificar a su propia gente», como anteriormente al exlíder, Pablo Casado, y ahora al «desautorizar» a su candidata y futura presidenta de Extremadura, María Guardiola, por «decir alto y claro lo que era Vox».

Cambio de sillones

En este sentido, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró que votar al Partido Popular o a Vox «es exactamente lo mismo» y subrayó de que el PP está dispuesto «a vender lo que sea», como los derechos de las mujeres, el reconocimiento al colectivo LGTBI o el derecho a la eutanasia. Montero, que se reunió con el nuevo presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, lamentó el «espectáculo vergonzante de cambio de sillones» entre PP y Vox, con pactos como el de Extremadura, «para consolidar posiciones de poder o simplemente para que no gobierne la lista más votada en varios territorios».

El PP toca con los dedos su investidura pero la campaña no da tregua y tiene a Guardiola en su punto de mira por el pacto alcanzado con Vox. Ayer también la número dos del PSOE al Senado por Badajoz, María Teresa Macías, declaró en Calamonte que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «no es de fiar» y no tiene proyecto para España ni para la región. Durante su intervención argumentó que «Feijoó no pronunció palabra alguna sobre los jóvenes en su acto de la capital pacense, al que vino a hablarnos de otros partidos pero no dijo nada relevante sobre los extremeños. Si Pedro Sánchez vuelve a gobernar, los jóvenes serán los protagonistas con tres prioridades claras para los y las socialistas: ofrecerles mejores oportunidades formativas, creando 250.000 nuevas plazas de FP; garantizarles el acceso a la vivienda asequible, construyendo 183.000 viviendas públicas para alquiler y establecer la gratuidad total del transporte público para niños y estudiantes hasta los 24 años».

En cambio, el candidato de Vox al Congreso por Badajoz, Ignacio Hoces, tachó de «verdadera vergüenza» la gestión llevada a cabo durante la última legislatura por el Ejecutivo nacional y el candidato de PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Antonio Cavacasillas, recalcó que el Gobierno regional de María Guardiola trabajará «estrechamente» con un Ejecutivo central liderado por Núñez Feijóo para cambiar «radicalmente» la Extremadura «olvidada y vilipendiada» durante la última legislatura con Pedro Sánchez.

Una campaña donde también ha aparecido el expresidente Monago, que aspira al Senado, y en la que María Guardiola toca ya la Junta.