Extremadura duplica los casos de abusos y agresiones sexuales a menores en un año

«Estamos muy preocupados porque el aumento de los delitos contra la libertad sexual es exponencial en todos los tramos de edad, pero en las víctimas menores de edad está disparatado». Son palabras del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, que hace unos días hizo públicas las estadísticas de la memoria de la Fiscalía de Extremadura del año 2022 (la memoria al completo se presentará el próximo mes de septiembre en la Asamblea regional, como es habitual). Hay datos que preocupan especialmente: las agresiones sexuales a menores de 16 años se han duplicado, pasando de las siete registradas en 2021 a las 14 de este pasado 2022. Los abusos sexuales a niños en esa franja de edad también repuntan un 57,1%, con 44 casos el pasado año. La utilización de menores para pornografía ha crecido asimismo un 133,33% y la corrupción de menores un 22,22%.

Si se atiende al cómputo global de los delitos contra la libertad sexual de los menores de edad, estos han aumentado un 66%. La situación no mejora en este 2023 pues los datos demuestran que los casos continúan en ascenso. «En materia de libertad sexual y violencia sobre la mujer los casos siguen creciendo en este 2023», confirma el fiscal superior de Extremadura.

En el cómputo general, los delitos contra la libertad sexual a menores de 16 años crecen un 66%

La causa principal a la que apuntan los especialistas es el consumo cada vez más temprano de la pornografía. De media la primera vez que un niño ve contenido pornográfico tiene solo ocho años. Se lo encuentra de casualidad, mientras navega por la red, fundamentalmente a través de los teléfonos móviles. Esto ha llevado a que con solo 10 años ya busquen estos contenidos y con 13-14 sean consumidores habituales. «Lo que se ve en el porno es violencia extrema y los chavales asumen que eso es una relación sexual real. Si el chaval desde los 10 años ve que lo normal es que estén diez o doce con una chica es lo que va a reproducir después», apunta la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), Flor Fondón. El problema, insiste, es que esto ocurre a una edad muy temprana: «Prácticamente descubren lo que es una erección y ya están violando».

Cosificación de la mujer

Este acceso libre al porno, subraya también el fiscal superior, «tiene su influencia no solo en las infracciones, sino en la cosificación de la mujer». La pornografía hace que los jóvenes distorsionen las relaciones sexuales y esto es lo que lleva a que, tarde o temprano, terminen agrediendo a sus parejas. «Estamos creando seres sin empatía, con trastornos de disfunciones sexuales, porque cuando uno se excita constantemente con unas imágenes así, luego con las relaciones sexuales reales no se excita y comienzan las agresiones a parejas», sostiene Fondón. Según un estudio que el colectivo realizó sobre relaciones sexuales entre jóvenes, el 40% de las chicas confesó haber tenido relaciones sin ganas. «Muchas confiesan que ceden a las peticiones de sus parejas porque si no les dicen que son unas estrechas, porque es lo que las demás hacen», añade. Esto es una de las causas también de que en las consultas de ginecología hayan crecido las atenciones por desgarros vaginales o por enfermedades de transmisión sexual.

«Este acceso libre al porno tiene su influencia no solo en las infracciones, sino en la cosificación de la mujer» Francisco Javier Montero - Fiscal superior de Extremadura

El porno amateur es otra variable que preocupa. Aplicaciones como Only Fans o Tik Tok, en las que las chicas se graban a sí mismas practicando sexo, por las que luego el consumidor paga. «Muchas chicas ven ahora en esto una fuente de ingreso extra», alerta Flor Fondón. Pero el problema es que se ha convertido en una nueva forma de captación para la prostitución: «Aprovechan, ya que venden su imagen en la red, para intentar el chantaje, hasta que acceden a prostituirse; las amenazan con contárselo a sus padres o a sus familiares», agrega. Esto ha cambiado también el concepto de la trata: ya no solo son inmigrantes a las que engañan para salir del país para luego prostituirlas.

La utilización de niños _para pornografía infantil se ha disparado también un 133,33%

La educación es el arma principal para la prevención de este tipo de situaciones. Así lo entiende la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). «Hay que abordar la educación sexoafectiva desde pequeños, si tienen acceso al porno con 8 años hay que empezar desde muy pequeñitos», apunta.

En 2022 crecieron también los delitos contra la libertad sexual de personas adultas. En total hubo en Extremadura 430 infracciones de este tipo, casi un 32% más que el año anterior. En concreto la agresiones sexuales aumentaron un 47,5% (hubo 118), los casos de acoso un 84,61% (hubo 24) y los abusos un 11,8% (hubo 185). Y la Fiscalía advierte: «La importancia cuantitativa de estas infracciones, que constituyen uno de los atentados más graves a un bien esencial como es la libertad sexual, va acompañada de un sustancial salto cualitativo en la gravedad de las mismas».

Más Violencia de género

Del mismo modo, repuntan los casos maltrato habitual en el ámbito familiar o afectivo. Han crecido un 136% en dos años, con 769 delitos registrados en 2022 frente a los 325 de 2020; en 2021 llegaron a los juzgados 460 delitos de este tipo. Estos datos, subraya la Fiscalía, son «inaceptables para una sociedad moderna y un estado de derecho que proclama como uno de sus valores fundamentales la igualdad entre las personas». Además en violencia de género se abrieron 1.869 diligencias previas, 453 más que en 2021 (un 24,24% más) y 377 en el caso de violencia doméstica, 51 más que el año anterior (un repunte del 13,53%). En esta materia se dictaron 725 sentencias, de las que 682 (el 94%) fueron condenatorias.

«Lo que se ve en el porno es violencia extrema y los chavales asumen que eso es una relación sexual real» Flor Fondón - PRESIDENTA DE ADHEX

La violencia de género está directamente relacionada con los delitos anteriores. «Forma todo parte de una rueda. Si no se plantean relaciones igualitarias, se empieza a imponer el poder de los chicos sobre las chicas», advierte Flor Fondón. Ese estudio que el colectivo realizó sobre las relaciones sexuales refleja también un aumento de las violaciones en la propia pareja: «Muchas están siendo violadas por sus parejas, esto es una de las formas que tenemos de violencia de género», apunta. E insiste en que el control que ejercen ellos sobre ellas es «abrumador». Se empieza por los celos, que justifican por el amor que sienten hacia ellas (el mito del amor romántico): «No solo les controlan el Whatsapp y con quién hablan, sino que les dicen que si sus padres no les dejan salir y les controlan es porque no quieren que estés conmigo, que no salgan con ciertas amigas porque van buscando rollo… Y después vienen las agresiones sexual y física», señala.

Delitos de odio

Por otro lado, el pasado año la Fiscalía solo abrió una diligencia de investigación por un delito de odio motivado por la orientación sexual. Esta se une a las 11 diligencias previas incoadas en el juzgado por los mismos hechos, siete en Cáceres y cuatro en Badajoz, pero que fueron.

Además, según recoge la memoria, en 2022 el Ministerio Público presentó cinco escritos de acusación (cuatro en Cáceres y un en Badajoz); cuatro de ellos por un trato degradante motivado por la orientación sexual de la víctima y uno cometido a través de las redes sociales. La víctima en este caso era una persona con discapacidad, contra la que se cometió también un delito contra la intimidad. Se dictaron cinco sentencias condenatorias.