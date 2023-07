Siete de los once médicos que han renunciado a sus plazas en el SES no son de la región

«Por todos es sabido la gran oferta de trabajo que existe para determinadas especialidades médicas en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que es comprensible que muchos opositores deciden permanecer en sus comunidades de origen renunciando a una plaza fija porque saben que no les va a faltar ofertas de trabajo». De esta forma explican desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) la renuncia de once médicos especialistas que no han tomado posesión de sus plazas en el sistema sanitario regional tras superar las últimas oposiciones convocadas en Extremadura y lograr plaza fija.

Once médicos renuncian a sus plazas en el SES aprobadas por oposición De esos 11 facultativos especialistas de áreas que pertenecen a siete especialidades distintas (Cardiología, Medicina Interna, Aparato Digestivo, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Neumología, Pediatría y sus áreas específicas y Psiquiatría), un total de siete proceden de otras comunidades autónomas, de Castilla y León, Galicia y Andalucía, en concreto. «Los motivos pueden ser varios, bien porque no quiere moverse de sus comunidades autónomas de origen, bien porque deciden permanecer trabajando en la empresa privada, o bien porque han aprobado al mismo tiempo en sus comunidades y están pendientes de tomar posesión de las plazas allí», señalan desde el SES. Los últimos que han renunciado tras superar una oposición son de Castilla y León, Galicia y Andalucía De cualquier modo, desde la administración sanitaria rechazan algunos de los argumentos esgrimidos hace unos días por el presidente del Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Médicos de Extremadura, Carlos Arjona. Entre ellos niegan que se deba a unas condiciones laborales y retributivas peores que en otras autonomías del país o a los casi dos años que ha tardado en resolverse el proceso selectivo desde su convocatoria. Más periódicos y avanzados Así, desde el Servicio Extremeño de Salud especifican que «no se trata de que no sean favorables las condiciones de trabajo laborales y retributivas, ni mucho menos por la tardanza en resolver los procesos selectivos». Es más, precisan que «el SES puede afirmar con toda seguridad que es de los servicios de salud el que más rápido convoca las ofertas de empleo público y resuelve los procesos. Solo hay que echar un vistazo a las ofertas de empleo público que están convocando el resto de servicios de salud». Insisten en asegurar, «sin lugar a dudas, que los procesos del SES se convocan con más periodicidad y están más avanzados que la mayoría de los servicios de salud de comunidades autónomas, aunque aún quede por mejorar». Por último, desde la administración lamentan también que se compare los procesos de selección de Sanidad y Educación, lo cual, critican, «es prueba de del desconocimiento absoluto de la gestión», ya que a nivel administrativo no se puede establecer ese paralelismo «puesto que la normativa reguladora es totalmente diferente».