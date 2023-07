Para la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, el discurso de la candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha sido un «tamprantojo político, política ficción y el cuento de la lechera». «Se le ha olvidado el pacto que tiene con Vox, así que mañana le recordaremos punto por punto lo que ha firmado, cuál es su hoja de ruta de gobierno, que no es la que nos ha dicho en el estrado».

«La señora Guardiola ha contado su programa electoral, pero se le ha olvidado citar a sus socios de gobierno, si fuera Vox me pensaría muy mucho si voto a favor de una mujer que creo que se ha portado bastante mal con sus socios de gobierno y los ha ignorado absolutamente», ha recalcado.

«Ella querrá que se la recuerde como la primera mujer que gobernó Extremadura, pero la vamos a recordar tristemente por haber dejado entrar a la extrema derecha a nuestras instituciones, una extrema derecha que niega la violencia machista», ha subrayado. «Los extremeños y extremeñas ya sabemos que si algo no tiene es palabra», ha añadido la portavoz.

De Miguel ha hecho alusión a que Guardiola dice que va a exigir a Madrid un sistema fiscal especial para Extremadura e infraestructuras: «Solo esperamos que al que se lo tenga que pedir sea a un Gobierno de coalición progresista. Sabemos que si es Alberto Núñez Feijóo no va a exigirle nada, porque lo que ha demostrado también, aparte de no tener palabra, es que se somete de manera servil a los designios e intereses de su partido». La líder de Unidas en la región ha afeado a la popular que no hablase «del mayor reto que tiene nuestra sociedad en estos momentos, que es la emergencia climática». «No le preocupa ni lo más mínimo», ha lamentado.