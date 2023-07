Antonio Granero: "El Gobierno central ha tenido olvidada a Extremadura"

El cocinero Antonio Granero dio el salto a la política en las pasadas elecciones regionales como candidato de Juntos por Extremadura y ahora da un paso más buscando entrar en el Congreso de los Diputados.

¿Qué supondría participar en la política nacional?

Sería una oportunidad de cambiar las cosas, ahora con más fuerza que nunca con la unión de los cinco partidos principales del regionalismo.

P: ¿Cuál es el principal problema de Extremadura?

R: Que tiene muy poca población, ahí radican todas las políticas de expolio que desde el Gobierno central se aplican a esta tierra. Desde el Gobierno central miran las zonas en las que hay más votos y lo que llega aquí son las sobras. Nuestra tierra está prácticamente en subdesarrollo porque desde el Gobierno nos han tenido olvidados, por eso debemos estar unidos y defendernos.

P: ¿Primera medida que tomaría para mejorar la vida de los extremeños?

R: Una de las primeras debería ser luchar por una fiscalidad más suave, porque tenemos la renta per cápita más baja del país. La defensa de la agricultura sería otra de las acciones prioritarias, no se puede desmantelar al sector agrario.

P: ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno central para revertir la despoblación que afecta a Extremadura?

R: Lo que tenemos que hacer es jugar nuestras cartas. Condicionar el voto para sacar leyes y propuestas de ámbito nacional para cambiar la realidad de Extremadura, como hacen los partidos regionalistas. Copiar el modelo de otros partidos regionalistas, por no hablar de los independentistas, que por el hecho de necesitarlos para gobernar en Madrid han hecho que su tierra sea cada vez más próspera y rica condicionando su apoyo a inversiones. Hay que darle una oportunidad al regionalismo.

P: ¿Es partidario de que la región acoja a inmigrantes para ganar en población?

R: Creo que no solamente Extremadura, sino que España y Europa también están necesitadas de inmigrantes. Tenemos una problemática grande, por ejemplo, como la que ahora vamos a ver en los colegios porque faltan niños. Vamos a necesitar a los inmigrantes, pero debemos intentar traerlos aquí en una condiciones adecuadas. Los necesitamos, pero hay que hacer política para que esa gente pueda venir con su documentación, que se puedan integrar y que no se queden aquí al amparo de Dios.

P: En materia sanitaria, ¿qué propone para mejorar la atención al ciudadano?

R: Hay que incentivar la contratación de profesionales en las zonas rurales con un salario mayor o facilitarles viviendas. Por otro lado, terminar de construir los hospitales que están a medias y no cerrar ninguno.

P: ¿Cómo valora todo lo ocurrido con Valdecañas?

R: Creo que debería de haber un Valdecañas en cada uno de los embalses de Extremadura porque es un gran recurso turístico que debemos explotar y no lo podemos hacer por las políticas que vienen de Madrid. Yo no tiraría Valdecañas, pero es cierto que se hizo de una manera irregular y la culpa del problema la tienen los responsables políticos.

P: ¿Prórroga o cierre de la central nuclear de Almaraz?

R: Estamos a favor de la prórroga de la central nuclear de Almaraz porque aporta riqueza a la comarca y si a la gente de allí se la quitas, se van a ver en una situación lamentable. Si se puede estirar unos años más, mejor que mejor.

P: ¿Qué visión tiene de la Ley de Memoria Histórica?

R: Considero que es una ley que genera mucha controversia. Si a mí me hubieran matado a un familiar, querría que se buscara y se hiciera justicia, cuanto menos que me devolvieran esos restos. Me da igual que fuera de derecha o de izquierdas.

P: ¿Cómo valora la situación del tren en Extremadura?

R: Sería muy importante terminar el AVE porque se ha ejecutado la mitad de lo que se ha aprobado, lo que quiere decir que todos los gobiernos nos han mentido una y otra vez.

P: ¿Qué opinión tiene de las leyes Trans y LGTBI?

R: La gente debe de ser libre de hacer lo que considere en relación a lo que sienta. Nunca juzgaría a nadie por considerarse hombre o mujer ni por su orientación sexual.

P: ¿Y de la violencia machista?

R: La violencia machista es una lacra que hemos vivido y vivimos. Las políticas que se van aplicando van dando resultado poco a poco, pero es una problemática en la que hay que ahondar, seguir protegiendo a las mujeres y no bajar los brazos.

P: ¿Considera que el resultado de las elecciones autonómicas se reflejará en las nacionales?

R: Las elecciones autonómicas fueron en clave nacional. Creo que vamos a conseguir que muchos extremeños vean en nuestro bloque la oportunidad de empezar a cambiar y mejorar Extremadura.