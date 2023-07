Denuncian que esta legislatura se ha invertido el doble en la privada

Casi 67 millones de euros costará a la Junta de Extremadura derivar intervenciones quirúrgicas de todas las especialidades a la privada los próximos dos años, después de que haya adjudicado el contrato a 30 clínicas para aliviar las listas de espera. A esto se suma el contrato para derivar pruebas diagnósticas, que costará 28 millones (aún está en proceso de licitación) o la hemodiálisis, que costará 77,2 millones hasta 2028. En este último caso la clínica se encargará de ofrecer los tratamientos al 74% de los pacientes extremeños, alegando la falta de medios para asumir el servicio desde los hospitales públicos.

A esto se une además la contratación de anestesistas privados en el complejo hospitalario de Cáceres que cubren los quirófanos de ginecología y del materno infantil. Este es el caso más anómalo pues en los anteriores contratos (operaciones, pruebas diagnósticas...) son los pacientes los que se desplazan hasta las clínicas privadas para ser atendidos; pero en este los anestesistas de la privada atienden dentro de un hospital público pero como empresa privada. Trabajan codo con codo con facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) pero su salario y sus condiciones son diferentes. Este servicio cuesta 657.000 euros.

La justificación del SES para proceder a estas privatizaciones es la falta de médicos que imposibilitan prestar el servicio desde la sanidad pública, pero eso no convence a los colectivos que defienden lo público. «La excusa para no reducir listas de espera suele ser que no hay médicos, pero resulta que sí los hay en la privada. La pregunta es muy clara: ¿por qué no podemos contratar en la pública a ese personal que trabaja en la privada para reducir esa lista de espera?», reivindicó a este diario hace unos días la portavoz de la Coordinadora Antiprivatización y médico, Concha Ortiz.

La sanidad como negocio

Ahora quien lo critica es la plataforma Extremadura por la sanidad pública, de la que también forma parte el colectivo al que pertenece Ortiz y que reprocha al gobierno de Guillermo Fernández Vara el gasto en la sanidad privada. Según denuncia, ha duplicado esa inversión en esta legislatura, pasando de los 59,7 millones gastados en el año 2019 a los 103 de este pasado año. «Con esta política neoliberal, que ve la sanidad no como un derecho sino como un negocio, está beneficiando cada vez más a empresas privadas sanitarias que solo buscan el beneficio económico». Mientras, añaden, «ha continuado con su política de deterioro y privatización de la sanidad pública extremeña», aseguran desde este colectivo.

Critican que tampoco se haya cumplido la ley del aborto y se siga derivando a la privada

Esta política, agrega la plataforma, supone además «hipotecar» al nuevo gobierno presidido por la popular María Guardiola y que se formará la semana próxima, porque «se va a encontrar con que está privatizada una parte de la sanidad extremeña, con contratos para dos años, lo que supone la mitad de la legislatura», «es indigno», critican.

Reprochan asimismo el contrato de las ambulancias, que ha costado 47,5 millones de euros, pero en cambio «no han dejado de producirse sucesos lamentables con estos conciertos, que han afectado a las condiciones laborales de los trabajadores así como al estado deficitario en muchas ocasiones de las ambulancias». Desde la plataforma defienden que podría haber creado un servicio de ambulancias público de calidad y que «respetara los derechos laborales de sus trabajadores».

Por otro lado, Extremadura por la sanidad pública denuncia también que no se haya dado cumplimiento a la ley del aborto pues se ha seguido derivando a las mujeres que querían o debían interrumpir sus embarazos a clínicas privadas. El año pasado se desviaron 1.096, según los datos facilitados por el SES.