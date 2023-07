Francisco Alcántara: "Nos falta una representación política eficiente"

En los pasados comicios municipales, Francisco Alcántara se presentó como candidato de Cáceres Viva a la Alcaldía de la capital cacereña. Su siguiente reto es llegar a la Cámara Baja para defender los intereses de los cacereños desde Madrid.

-¿Qué supondría participar en la política nacional?

Sería una evolución fantástica pasar de concejal a diputado. Me gustaría representar los intereses de los cacereños en el Congreso.

P: ¿Cuál es el principal problema de Extremadura?

R: Uno de los problemas que tenemos es la falta de representación política eficiente. Los políticos tradicionales que representan a Extremadura en las Cortes Generales no defienden los intereses de nuestra tierra, de ahí que no salgamos de ese estancamiento que tenemos. El Estado debería de ayudar mucho más a esta región de lo que la hecho en los últimos años. No se trata de meter más dinero, sino de hacer las cosas de una forma más eficiente.

P: ¿Primera medida que tomaría para mejorar la vida de los extremeños?

R: La primera medida sería dotar a Extremadura de distintivos para atraer mucha más inversión privada. Si los recursos naturales son nuestros deben transformarse aquí, el valor añadido debe quedarse aquí y, por lo tanto, generar empleo y pagar los impuestos aquí.

P: ¿Qué se puede hacer desde el Gobierno central para revertir la despoblación que afecta a Extremadura?

R: Uno de los problemas que tenemos en Extremadura es el excesivo peso de la Administración pública. Necesitamos más empleo privado porque esa sería la principal medida que haría cambiar la tendencia de despoblación.

P: ¿Es partidario de que la región acoja a inmigrantes para ganar en población?

R: Lo que más me gustaría es que los que emigraron retornaran, pero si estos no vuelven y somos capaces de generar puestos de trabajo, la población inmigrante sería muy bien recibida.

P: En materia sanitaria, ¿qué propone para mejorar la atención?

R: Volvería a la centralización, creo que Extremadura nunca tuvo que absorber las competencias en materia sanitaria y no tenemos los presupuestos suficientes para atender una sanidad competitiva del siglo XXI. Considero que la centralización y volver a un Insalud sería mucho mejor que los servicios autonómicos que tenemos en materia sanitaria.

P: ¿Cómo valora todo lo ocurrido con Valdecañas?

R: Valdecañas es un ejemplo de exceso de conservacionismo, donde las normas mediambientales son un sinsentido. Eso ha generado muchísima incertidumbre política y ha hecho que posiblemente otros resorts, que al final son iniciativas privadas que generan empleo, no lleguen a la región.

P: ¿Prórroga o cierre de la central nuclear de Almaraz?

R: La nuclear se tendría que mantener en actividad si reúne las condiciones de seguridad, al igual que a la provincia cacereña se le tendría que compensar, ya que somos una potencia energética al producir ocho veces la energía que consumimos. No es justo que eso no revierta en una mejor tarifa y condiciones de acceso al coste de la electricidad para los cacereños.

P: ¿Qué visión tiene de la Ley de Memoria Histórica?

R: Creo que esta ley no es un problema realmente de nuestra sociedad.

P: ¿Cómo valora la situación del tren en Extremadura?

R: Es el ejemplo paradigmático del retraso secular que tiene Extremadura. La falta de un tren de alta velocidades evidencia esa punta del iceberg de que nos faltan muchos elementos para hacer de nuestra región y de nuestra provincia un territorio competitivo.

P: ¿Qué opinión tiene de las leyes Trans y LGTBI?

R: Son derechos que estos colectivos han ido adquiriendo y por supuesto que no queremos pasos atrás.

P: ¿Y acerca de la violencia machista?

R: Hay que seguir combatiéndola porque es una lacra. Es un tema de educación y hay que erradicarla desde la escuela.

P: ¿Considera que el resultado de las autonómicas se reflejará en las nacionales?

R: No lo sé. Hubo una votación muy en clave nacional y eso afectó a los que llevábamos posturas regionalistas. Meter a diputados regionalistas en el Congreso es mucho más útil para los territorios.