Las mujeres presiden Extremadura

Extremadura está presidida por mujeres. Ellas copan los puestos de responsabilidad de los tres poderes públicos en la región: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Estos dos últimos desde hace ya algunos años pero el Ejecutivo se resistía hasta ahora, hasta la llegada de María Guardiola, que ha dado la vuelta a la historia. Ha sido la última, pero lo hace en un momento clave y significativo pues sus homólogas, Blanca Martín al frente de la Asamblea de Extremadura (el poder Legislativo) y María Félix Tena, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (el Judicial), también son mujeres y que llevan además la igualdad por bandera. Guardiola ha anunciado que en su gobierno no habrá consejería para esta materia sino que pasará a depender directamente de Presidencia. Quiere gestionar ella misma estos asuntos dado, según ha justificado, «su carácter prioritario».

Es la primera vez que en Extremadura los tres poderes están liderados por mujeres, pero lo cierto es que la región fue bastante adelantada a su tiempo con su incorporación a los puestos de responsabilidad institucional. La primera fue María Teresa Rejas (IU), que fue presidenta de la Asamblea de Extremadura entre julio de 1995 y octubre de 1997, durante la cuarta legislatura del Parlamento extremeño. Dimitió tras la crisis que se desencadenó en su partido y fue sustituida por Manuel Veiga (PSOE), que asumió el cargo hasta el final de aquella legislatura. De nuevo un hombre.

Y es que el Legislativo fue el primero en incorporar a la mujer pero lo hizo durante un periodo bastante efímero: solo dos años. Tuvieron que pasar otras dos décadas hasta que una mujer volviera a ser nombrada presidenta de la Cámara. Fue en el año 2015, cuando el PSOE designó a Blanca Martín Delgado (Plasencia, 1976), cargo que revalidó en 2019 y de nuevo en junio de este 2023. Afronta ahora su tercera legislatura. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y lleva media vida en el Partido Socialista, se afilió con 21 años y con 24 ya estaba en la comisión ejecutiva provincial.

En segunda línea

La otra cara femenina es la de María Félix Tena Aragón (a ella le gusta que la nombren con sus dos apellidos), que preside desde 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Fue la primera mujer en ponerse al frente de este organismo en la región y la tercera de España, después de Pilar Oliva, que llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el año 2010 y de María Eugenia Alegret, que presidió el de Cataluña entre 2004 y 2010. María Félix Tena (Monterrubio de la Serena, 1963) ya había ostentado puestos de responsabilidad en los tribunales extremeños, pues fue la primera mujer en presidir primero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres y después la Audiencia Provincial cacereña. Pero como ha ocurrido hasta ahora con la Junta de Extremadura, eran cargos intermedios (en el Ejecutivo autonómico ha habido consejeras pero nunca una presidenta).

En su discurso de toma de posesión Tena hizo referencia precisamente a la igualdad: «No han sido tiempos fáciles. Han sido años en la Audiencia de duro trabajo, no solo por el volumen de asuntos sino también por la carga añadida de demostrar que, siendo mujer, se podía hacer. Pasado el tiempo esa carga añadida no desapareció, pues todavía había que seguir demostrando que una mujer podía conjugar, con resultados óptimos, trabajo y familia, como si la prueba para saber si una persona puede o no hacer algo se debiera a la organización de los cromosomas», señaló. A día de hoy poco ha cambiado esa idea.

La tercera mujer de esta región será María Guardiola Martín (Cáceres, 1978), que se unirá a la historia de Extremadura por ser la primera en presidir el Ejecutivo autonómico. Ya fue concejala de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cáceres y secretaria general de Hacienda en el gobierno de Monago. Cargos de responsabilidad, pero secundarios. Ahora llega para ponerse al frente de la Junta.