La popularidad de María Guardiola traspasa fronteras. Si tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, la presidenta de la Junta de Extremadura concitó la atención de los medios de comunicación nacionales; más de un mes después, los lectores británicos han podido conocer quién es Guardiola y cómo el Partido Popular "antepone el pragmatismo a los principios", según palabras textuales del periodista Sam Jones, del periódico The Guardian.

Con ello, el redactor pretende reflejar partiendo de la extremeña las contradicciones del PP con respecto a Vox. Plasma las declaraciones de la presidenta cuando no quería incluir al partido de ultraderecha en su gobierno y cuando le cede una consejería y el senador autonómico, pero concluye que "no es la primera vez que el PP -que bien podría formar un Gobierno de coalición nacional con Vox si, como se espera, no alcanza la mayoría absoluta el domingo- se enreda en sus relaciones con el partido de extrema derecha".

Viaje a Cáceres

Jones se ha traslado a Cáceres, ciudad natal de la presidenta, para pulsar la opinión de los cacereños sobre el cambio de decisión de la responsable popular en Extremadura y la opción de gobernar con Vox, y advierte que "pocas personas en las calles de la ciudad natal de Guardiola, Cáceres, se sorprendieron por su repentino cambio de sentido".

Una vecina, Concha, subraya para el periódico inglés que "no fue una sorpresa que Guardiola hiciera el trato, era lógico que hiciera un trato, porque no quieres perder el gobierno" y, otro, se pregunta de forma retórica "¿por qué Guardiola cambió de opinión?. Porque el PP se lo dijo".

El reportaje también incluye declaraciones de la diputada Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, quien recalca que "el PP ha tirado a Guardiola debajo del autobús; la han vendido y la han humillado. La hicieron retractarse de su palabra cuando salió y dijo que su palabra era todo lo que tenía. Entonces, si ya no tiene su palabra, ¿qué tiene? Nada".