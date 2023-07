Extremadura: de la playa a votar con ventiladores

Con las sombrillas y las hamacas en el maletero, recién llegados de las playas de Huelva o con todo listo para pasar el día en las gargantas de La Vera, los extremeños acudieron este domingo a su cita con las urnas y lo hicieron con el DNI en la mano, el abanico y refugiados en los ventiladores o aparatos de aire acondicionado repartidos en los colegios electorales de Extremadura. La refrigeración fue instalada en muchos casos por los ayuntamientos para paliar la subida del termómetro de este penúltimo domingo electoral del mes de julio.

Cáceres: en taxi desde Gata para acudir a las urnas

«¡Ay, qué calor!». Era el mensaje más escuchado tras subir la cuesta que llevaba a la puerta del colegio electoral de la calle Donoso Cortés de Cáceres. «El primero que se queja de las fechas soy yo», expresaba un vocal de una de las mesas. Varios de sus componentes lamentaron el retraso en el reparto de las botellas de agua: «Nos habían dicho que se pasarían a las 10.30 horas y hasta las 11.30 no han llegado, pero por lo menos nos las han traído», comentaron.

«Lo han hecho a mala pipa», en esto coincidieron Pilar García y su hermana, de 82 y 84 años respectivamente. «A nosotras nos han fastidiado mucho porque estamos pasando las vacaciones en Gata y hemos tenido que venir sólo a votar, encima son las fiestas del pueblo, San Santiago». Pilar dejó claro que el voto por correo no ha sido una opción para ellas: «No nos fiamos y hemos preferido pagar un taxi para venir». Por su parte, Sara Moruno y Laura Carro disfrutaron de sus primeras elecciones generales y lo hicieron en el colegio de la Casa del Mayor. «Mi sensación es que hay que venir a votar aunque sea con estas temperaturas, es lo que hay», sentenció Laura, informa Ángel García.

Badajoz: un hombre alargó el sábado noche y no llegó en condiciones al colegio

En la capital pacense, en una jornada electoral calurosa y sin sobresaltos, la situación más curiosa se produjo en el colegio Nuestra Señora de Bótoa, donde hubo ‘espantada’ de titulares. Salvo dos vocales, el resto no se presentaron y hubo que tirar de suplentes, primeros y segundos, para formar las cinco mesas. José Carlos Marcos tenía planeado pasar el día en la piscina con su mujer y sus hijos, pero al final lo pasó recogiendo y contando votos. «Me he tenido que quedar con el traje de baño aquí, pero lo voy a agradecer, porque ya hace calor a las nueve de la mañana», dijo. Aunque intentaba ponerle humor, estaba bastante molesto. «La gente tiene muy poca responsabilidad y espero que si hay multas por ausentarse, se las pongan».

Sí se libró de pasar el domingo entre papeletas un vecino de un pequeño municipio de la provincia de Badajoz, que, tras alargar la fiesta del sábado, se presentó en su colegio en unas condiciones que no le permitían ser miembro de una mesa electoral. Se le mandó a casa, fue sustituido y se dio parte a la Junta Electoral de Zona. La Delegación del Gobierno en Extremadura no confirmó de que municipio se trataba ni si este ciudadano será sancionado. Sí podrían incurrir en un delito electoral todos aquellos que no se hayan presentado tras ser elegidos presidentes y vocales sin justificación. Las penas son de tres meses de prisión o multa de 6 a 24 meses, con una cuantía que se determina en función de la renta del infractor.

La que no se quiso perder la cita fue Ciriaca Mariño, una vecina de la barriada de San Fernando que nació con el siglo. A unos meses de cumplir los 100 años, fue a la peluquería para votar «guapa» y lo celebró después con una cerveza. «Voto para que gane el que yo quiero», confesó entre risas, informa Belén Castaño.

Mérida: turistas con los deberes hechos

En el colegio Trajano de Mérida Andrés Sánchez Santano, que acababa de llegar de Isla Cristina, apuntó: «No opté por el voto por correo, pero hay que venir a votar», indicó a la vez que sujetaba a su perro con la correa. Respiraba aliviado al comprobar el termómetro: «Cuando volvía de Huelva, al entrar en la ciudad he sacado la mano por la ventanilla y me he dicho: pues no hace tanto calor para lo que suele hacer en Mérida».

María del Mar Fuentes Sendín también escogió el horario de mañana para ejercer su derecho al voto. Mientras metía la papeleta en el sobre dijo con rotundidad: «A mí no me fastidia nada, porque estoy estudiando, estoy en el paro. Y no me fastidia --insistió-- porque no tengo dinero para irme de vacaciones. Además, para mí esto es una fiesta. Solamente lo podemos hacer una vez cada cuatro años, que deberíamos hacerlo cada año», concluyó.

A punto de entrar a votar otro vecino decía: «Me llamo Ciriaco Ramírez Molina, ‘pa’ servirle a Dios y a usted». ¿Cómo está yendo la jornada? «¿Cómo va a ir?, en vez de estar bañándonos en la Charca estamos aquí; estamos cumpliendo con nuestra obligación», respondía. ¿Y no es un poco faena? «No, no, al revés. Hay que cumplir cuando te digan y punto en paz», apostilló.

Y es que Mérida vivió un domingo intenso en los colegios, pero también en la calle, donde el turismo sigue siendo un atractivo para decenas de personas que llegaron a la capital autonómica con los deberes hechos, es decir, votando por correo. Era el caso de Guillermo de Blas y Paula Pérez, que venían de Madrid. Metros más allá, Manuel Benito, de Tudela, miembro de un campo de voluntariado internacional del Festival de Teatro, explicaba, por contra, que como la actividad empezaba el día 16, el voto no le llegó a tiempo, informa Alberto Manzano.

Plasencia: ventiladores prestados en el Alfonso VIII

En Plasencia, la apertura de los colegios electorales se produjo con normalidad, salvo algunas colas antes de que abrieran para votar cuanto antes. El calor era lo que más temían los electores y los miembros de las mesas electorales y hubo quien se llevó su propio ventilador, mientras que en el colegio Alfonso VIII, un ciudadano prestó uno de forma altruista. Además, el ayuntamiento compró 1.000 botellas de agua para repartir a lo largo de la jornada, previamente refrigeradas.

La candidata número 1 de Sumar al Congreso por Cáceres, Mavi Mata, votó en el IES Gabriel y Galán y se mostró ilusionada mientras que el alcalde, Fernando Pizarro, votó en el colegio Alfonso VIII, que se quedó sin agua corriente debido a una avería, informa Raquel Rodríguez.

Almendralejo: tocó suspender las vacaciones

La nota curiosa en Almendralejo la pusieron algunos presidentes de mesas electorales que tuvieron que suspender sus vacaciones en la playa para cumplir el deber de presidir la mesa electoral. Así lo indicó un presidente del colegio San Roque. Reconocía que había llegado la noche del sábado de Chipiona y se iba justo después del recuento. Otro confesaba algo parecido con destino a Islantilla.

Para mitigar las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Almendralejo alquiló 24 unidades de aparatos de aire para acondicionar los colegios electorales que no cuentan con climatización. También se proporcionó un millar de botellines de agua fría a los integrantes de las mesas y los encargados de que las elecciones se desarrollaran con garantías, informa Rodrigo Morán.

Don Benito-Villanueva: «un fastidio que coincida con las fiestas de ‘Santiaguito’»

Reparto de agua fría embotellada de manera periódica hasta las cinco de la tarde y ventiladores y refrigeradores en aquellos colegios electorales que no contaban con sistema de climatización para las altas temperaturas, fue la tónica dominante en Don Benito. Entretanto, en Villanueva de la Serena, su alcalde, Miguel Ángel Gallardo, señaló que era «un fastidio» que las elecciones hayan coincidido con la celebración de las fiestas patronales de Santiaguito, «sobre todo para la gente que tiene la obligación de estar en las mesas», informa Samuel Sánchez.

Coria: suplentes por titulares en las mesas

En Coria, ante la ausencia de titulares, algunas mesas electorales tuvieron que cubrirse con los suplentes. Eso sí, la alta participación, especialmente en el voto por correo. fue la nota dominante. De hecho, según confirmó la alcaldesa, Almudena Domingo, la ciudad contabilizó 447 papeletas por este sistema, otras 11 de Puebla de Argeme y 17 en Rincón del Obispo. El ayuntamiento habilitó cinco aparatos de aire acondicionado en los colegios que no tenían climatización, mientras que la Junta Electoral de Zona dotó de un ventilador a cada colegio, en total 10. Por parte del ayuntamiento también se llevaron neveras con botellas de agua, informa Nieves Agut.

Trujillo: Lorenzo García, de 90 años, de Belén

A diferencia de los comicios del 28 de mayo, Trujillo contaba con nueve mesas, una menos que entonces, dado que se prescindió de la ubicada en el núcleo de población de Belén. Por tanto, los 187 votantes de dicha localidad tuvieron que acudir a Huertas de Ánimas, concretamente, a la escuela infantil del colegio Las Américas, incrementando su censo.

En este sentido, la queja era general por parte de los vecinos, que desde que conocieron la noticia, no vieron justa la decisión. Era el caso de Lorenzo García, de 90 años, de Belén, otro héroe de la jornada que llegaba al colegio del brazo de su hija y ayudado de una muleta, para ejercer su derecho al voto y ante la expectación de numerosos vecinos que también esperaban su turno, informa Yolanda Jiménez.