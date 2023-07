El 62% de los extremeños sufre una enfermedad crónica

La mitad de la población española sufre algún tipo de enfermedad crónica, unos 22 millones de personas. Estas dolencias son además la principal causa de muerte a nivel nacional: la cronicidad se lleva al año a 300.000 personas por delante. En Extremadura el problema es aún mayor, pues el porcentaje de la población con enfermedad crónica se eleva al 62%, lo que supone que unos 651.000 extremeños padece alguna de estas afecciones. La razón principal es el envejecimiento, pues más del 21% de la población en la región es mayor de 65 años y la edad es la principal causa de este tipo de enfermedades. España es de hecho el quinto país con la población más mayor y se calcula que en 2030 más del 30% tendrán más de 65 años. «Las enfermedades crónicas son y serán un problema de gran envergadura», auguran las sociedades médicas, que trabajan en el abordaje multidisciplinar de estos pacientes. Para abordarlas se han creado plataformas como la Cronicidad Horizonte 2025 (CH 2025), que colabora con los sistemas sanitarios territoriales en esta tarea. Es el caso de Extremadura, donde se ha puesto en marcha un programa que busca no solo tratar de manera clínica a estos enfermos, sino facilitarles la vida.

Las enfermedades más prevalentes, según indica la miembro de esta plataforma y médico de Atención Primaria en la región, Ana Arroyo, son las que tienen que ver con el sistema circulatorio, como la hipertensión o la diabetes tipo II, «la última epidemia» tal y como ella la define, sobre todo, argumenta Arroyo, por la obesidad, el sedentarismo y los estilos de vida poco saludables. También la cardiopatía isquémica, los ictus, la insuficiencia renal crónica (su primera causa es de hecho la diabetes), la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la insuficiencia cardiaca.

3.000 euros por ingreso

Extremadura, como el resto de los sistemas del conjunto nacional, invierte casi el 40% del gasto hospitalario en estos pacientes, pues son los que más frecuentan los servicios de urgencias (se calcula que un ingreso de estos enfermos cuesta de media 3.000 euros). Y además suponen el 80% de las consultas en Atención Primaria. En la región la mayor parte del presupuesto sanitario se invierte principalmente en cuatro patologías: la insuficiencia cardiaca, la EPOC, la diabetes y la enfermedad renal crónica. En esta última el principal coste es la hemodiálisis, que está privatizada y cuesta 77,2 millones. Se calcula que se necesitarían 28.000 millones de euros en el conjunto nacional a lo largo de los próximos años para poder hacer frente a la atención de estos enfermos.

«El paciente no es solo una enfermedad sino también sus circunstancias, lo que necesitan es un abordaje holístico» Ana Arroyo - MIEMBRO DE LA PLATAFORMA CH 2025

Esta situación se previene, según los especialistas, ofreciendo una mejor atención a los pacientes. Y para ello desde el año 2012 se intenta implantar en el Sistema Nacional de Salud la estrategia de abordaje de la cronicidad, pero quedó estancado. Se intentó realizar una revisión en 2019 pero llegó la pandemia y se olvidó. No obstante, sí dio tiempo a que algunas comunidades lo incluyeran y entre ellas se encuentra Extremadura, que trabaja conjuntamente con la Plataforma CH 2025 en esta materia. El objetivo es mejorar la atención, la detección precoz y la prevención. De esta forma, las acciones que desarrollan se dividen en tres fases: la primera es la que está dirigida a los pacientes que no tienen enfermedad crónica, con los que se llevan a cabo actuaciones preventivas. «La mayoría son enfermedades cardiovasculares y ahí la prevención primaria es fundamental», argumenta la doctora Arroyo. La siguiente va destinada a conseguir que la enfermedad se detecte lo antes posible para trabajar después con los pacientes en el fomento del autocuidado. «Tenemos que intentar que el paciente esté el máximo tiempo posible pudiéndose autocuidar, esto es muy importante para la sostenibilidad del sistema y para el propio paciente», añade Arroyo. En el tercer estrato está la enfermedad crónica compleja, que la plataforma intenta abordar con equipos multidisciplinares. Estos incluyen desde la Atención Primaria y hospitalaria hasta enfermería o trabajos sociales. E incluso la familia: «Los pacientes y los profesionales, todos a una, tenemos que estar un poco pendientes de la familia, del entorno, para llevar a un abordaje precoz e intentar que la enfermedad no llegue a desarrollarse y, si llega a hacerlo, encontrar la forma de llevarlo mejor y que tenga una calidad de vida», sostiene la doctora Ana Arroyo.

Farmacia, enfermería...

«En Extremadura tenemos algo fantástico que son los farmacéuticos de Atención Primaria, que hacen una función importante con los pacientes polimedicados», apunta Arroyo, que señala además a la enfermería, como «el pilar básico» de los enfermos crónicos. «El paciente crónico necesita muchos cuidados y los especialistas en cuidados son los enfermeros», asegura. Los trabajadores sociales son igualmente necesarios para orientar en caso de que necesite ayuda para poder mantener su enfermedad. «He visitado a un señor inmovilizado, en cama. La trabajadora social se tiene que poner a buscar una grúa para que su familia pueda mover a su padre. Su trabajo aquí es fundamental», subraya.

De hecho la plataforma se puso en marcha porque los especialistas echaban en falta un abordaje «holístico» de este tipo de enfermedades. «El paciente no es solo una enfermedad, sino también sus circunstancias. Es una familia que vive en un determinado lugar, en una determinada casa, con sus condiciones, su nivel socioeconómico… Eso es lo que hay que abordar, no solo una patología. En una diabetes no solo es controlar la glucemia, sino la valoración integral de esa persona, que pasa por ver si tiene capacidad económica para comprar los alimentos que necesita, si tiene capacidad de hacer ejercicio, si hay alguien que le cuide y le supervise la medicación… Eso faltaba y eso es algo que valoran muchísimo los pacientes, el sentirse no una enfermedad sino un individuo con todas sus circunstancias. La plataforma viene a afianzar esa visión holística de los pacientes», indica la doctora Arroyo.

Según explica, el liderazgo en la atención de estas enfermedades recae en la medicina de familia, con el apoyo de Medicina Interna. Pero en ambos casos, recuerda la doctora Arroyo, hay que poner al paciente en el centro y escucharle. «Hay que hacer hincapié en la prevención y el autocuidado, porque eso les va a hacer sentirse mucho mejor a ellos y a su familia. Y es importante también estar pendientes de su entorno porque la mayor parte de estos pacientes son dependientes», añade Arroyo. La plataforma aboga asimismo por integrar las nuevas tecnologías, como pueden ser las escuelas digitales y la telemedicina, así como por la creación de indicadores para medir qué se está haciendo con estos enfermos para mejorar lo que sea necesario y sobre todo para garantizar una atención igualitaria en todas las comunidades. «Se intenta que todas las comunidades tengan algunos indicadores básicos para poder medir que todos los pacientes accedan a un trato equitativo. Puede haber diferencias por las inversiones y la plataforma aboga porque sean tratados iguales», insiste Arroyo.

LOS TESTIMONIOS

«Vivo pegado a una máquina de oxígeno»

José Alfonso Poveda (67 años), sufre EPOC

Llegó a fumarse dos paquetes diarios. Lo hacía a todas horas, salvo cuando iba al campo porque le aterrorizaba el fuego y siempre pensó que si encendía una colilla podía saltar la llama y provocar un incendio. Un día, hace ya 23 años, José Alfonso Poveda (67 años y residente en la localidad cacereña de Trujillo), decidió dejarlo. Dice que fue de casualidad. Ya había empezado a notar que tenía mucha tos y que los resfriados le duraban más de lo habitual y aquel día, al encender el cigarrillo, empezó a toser. Coincidió que estaba con un médico, al que le dijo que quería dejarlo y este le escribió en un papel el nombre de un medicamento para conseguirlo. Se lo compró y lo logró.

Su estado físico mejoró pero sus pulmones seguían tocados. Así que, 14 años después de deshabituarse, se empezó a notar muy fatigado, cada vez tenía más tos y de nuevo los constipados no se le quitaban nunca. En una consulta en 2016 le detectaron lo que él siempre sospechó: tenía Enfermedad Obstructiva Crónica (EPOC), una de las afecciones con más prevalencia en las enfermedades crónicas. «Estuve unos años bien después de dejar de fumar, pero el daño estaba ahí. Ahora tengo muchas limitaciones», reconoce. No puede subir escaleras, las cuestas arriba son un «calvario», no puede caminar deprisa y cuando sale de la ducha, para secarse, tiene incluso que sentarse porque se fatiga.

Vive pegado a una máquina de oxígeno, a la que necesita estar conectado 17 horas al día. Ya se ha acostumbrado a la incomodidad de las gafas por las que entra ese oxígeno por su nariz y al ruido. «Hay que echarle valor, tengo estas limitaciones pero hay que luchar contra ellas porque no van a poder conmigo, si no puedo ir cuesta arriba pues voy cuesta abajo», dice Poveda. Lo más importante, asegura, es el apoyo de su familia. Se unió a la asociación EPOC España, desde donde ahora también ayuda a pacientes que sufren como él. «Es fundamental que alguien te comprenda», afirma.

«Creían que me inventaba los síntomas»

Lourdes Cid (42 años), sufre esclerosis múltiple

Tenía 27 años cuando Lourdes Cid, que ahora tiene 42, empezó con los síntomas. Sufrió una hemiparesia de la parte izquierda que le hizo perder fuerza en las manos y le paralizó una pierna. Se recuperó, aunque seguía notándose algo «torpe». A los dos años volvió a manifestarse, esta vez con mucho cansancio, pérdida del tono de voz con frecuencia, mareos... La derivaron a todos los especialistas (urólogo, cardiólogo, digestivo...) pero nadie daba con lo que padecía. Hasta que en una de las visitas a urgencias le hicieron un TAC y detectaron una mancha en el cerebro. La desviaron al neurólogo, que la vio a los tres meses y le prescribió una resonancia. La cita tardó meses en llegarle (tuvo incluso que reclamarla) y mientras tanto su estado empeoraba: «Estaba muy mal, tenía mucha fatiga, dificultad para fijar la vista, descoordinación al caminar, mareos, pérdida de fuerza en las manos. No podía salir, me caía», recuerda. Perdió mucha masa muscular y llegó a pesar 40 kilos, cuando su peso habitual estaba en 64.

Tras la resonancia le hicieron una punción lumbar y lo confirmaron: tenía esclerosis múltiple. Le pusieron un tratamiento de choque con corticoides y relajantes musculares para aquel brote y después medicación para la enfermedad. Aún no está del todo recuperada porque la debilidad en la pierna izquierda continúa y sufre un trastorno de coordinación y de equilibrio. «Lo que me hace el tratamiento es que cuando me da un brote la afectación es menor, es más bien preventivo», explica.

«Le llaman la enfermedad de las mil caras, unos días es tu amiga y otros no te aporta mucho pero lo importante es que te conozcas a ti misma para saber cómo reacciona la enfermedad en tu organismo», explica Lourdes Cid, que ahora preside la asociación de esclerosis múltiple de Extremadura. Ya se ha acostumbrado a vivir con el dolor y con la fatiga y sabe que hay movimientos que no puede hacer porque se marea. «Tu vida cambia pero para mí fue importante el diagnóstico, creían que me lo inventaba».