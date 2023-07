Los costes ahogan al sector extremeño de la construcción

En lo que va de año, 62 proyectos de obra pública han quedado sin adjudicar en su primera licitación en Extremadura. Muchas empresas del sector de la construcción no encuentran mano de obra suficiente para poder presentarse a estas ofertas. Pero existe otro problema que se solapa con el anterior y que está ahogando al sector de la construcción extremeño: los precios. La Confederación Nacional de la Construcción Extremadura explica que el motivo fundamental por el que esas licitaciones están quedando desiertas es que la Junta ofrece precios muy por debajo de lo necesario para llevar a cabo estos proyectos. «La Junta ha sacado alguna licitación de obra pública importante cuyos precios se correspondían con el año 2017, en primera instancia», aseguran.

En este contexto, a las empresas les cuesta hacer atractivo el sector a los jóvenes que se van incorporando al mercado laboral. Para ello, la CNC Extremadura ya está trabajando en formas de promocionar el sector, para hacer saber que ya no es un trabajo tan físico, que está mecanizado y que, mayoritariamente, con una formación de tan sólo unos meses, se puede acceder al mercado laboral. En la mayoría de casos, a las empresas no les sale rentable iniciar estas obras públicas, ya sea por el incremento del precio en los materiales de la construcción, que la Junta no asume en primera instancia, o bien por el encarecimiento del precio de la mano de obra que, al ser tan escasa, está pagada por encima del convenio colectivo.

Nicho de empleo

La EPA (Encuesta de Población Activa) arroja unos datos de 85.600 parados en la comunidad de Extremadura en el último trimestre. Aunque en el sector de la construcción se han creado 2.900 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año, siguen siendo unas cifras insuficientes para cubrir las vacantes existentes, pues en el primer trimestre de este año se destruyeron 3.900 empleos provenientes de este mismo sector.

Existen grandes dificultades para encontrar mano de obra en prácticamente todos los puestos requeridos dentro de una obra, tanto de baja como de alta cualificación. Por ello, la contratación de extranjeros podría ser una solución viable, al menos a corto plazo.

Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), explica que no existe un único motivo que provoque esto, sino que es multicausal: «Las rentas mínimas y las prestaciones por desempleo, o el problema de movilidad del que adolece nuestra comunidad, pueden ser causas de la situación actual. No es que los parados actuales sean vagos o no quieran trabajar, sino que existen varios factores que confluyen y provocan que estemos así».

La falta de mano de obra no sólo se da en Extremadura, es un problema a nivel nacional, y no sólo afecta al sector de la construcción. La hostelería también está sufriendo esta situación. Incluso, en algunos casos, se está produciendo un trasvase de trabajadores entre sectores. Uno de los problemas más acuciantes se produce cuando se tiene que llevar a cabo obligatoriamente una obra pública y ninguna empresa se presenta, debido a los bajos precios que ofrece la Junta. En muchos de estos casos, la obra es adjudicada a Tragsa, empresa pública. «Tragsa acepta estas obras a bajo precio porque es una empresa pública y si tiene pérdidas las pagamos entre todos. Entiendo que en ocasiones su presencia sea necesaria, pero no se puede convertir en la norma habitual. Algunas obras públicas son adjudicadas a empresas que acaban dejando de lado el proyecto por la imposibilidad de terminarlo, por ejemplo, el palacio de justicia de Badajoz, que ya va por la cuarta empresa contratada», subraya Javier Peinado.

La mano de obra es escasa, pero tanto Pymecon, la patronal, como la Confederación Nacional de la Construcción, creen que el nuevo convenio debería ser atractivo para los trabajadores, pues se asume una subida salarial del 3%, a lo que habría que sumar un 1% que las empresas aportarán en concepto de plan de pensiones para el trabajador. Además se ha logrado que la jornada laboral comience una hora antes para evitar horas de calor. A CNC Extremadura también le preocupa que, cuando acabe la guerra de Rusia y Ucrania, la mano de obra extranjera que podría recalar en Extremadura se acabe esfumando y vaya a trabajar en la reconstrucción del país ucraniano.