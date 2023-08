En el límite con la provincia de Badajoz, entre Trujillo y Don Benito, se sitúa el pueblo de Miajadas, conocido por ser la «Capital Europea del Tomate». Una característica que ha convertido esta localidad en uno de los lugares con mayor industria agroalimentaria de todo el país. Sus más de nueve mil habitantes, así como familiares y amigos de otras localidades, esperan con ansia la Feria de Miajadas 2023. El extenso programa de diversas actividades está organizado desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Miajadas en conjunto con la Concejalía de Cultura, Juventud, Deportes, Mujer e Igualdad. Esta festividad, que empieza con actividades pre-feria desde el 30 de julio y termina el lunes 14 de agosto dejando exposiciones hasta el 31 del mismo mes, es de las grandes protagonistas de todas las fiestas de agosto que se celebran en Extremadura, debido a la alegría, color, música, ritmo, cultura, arte y movimiento que aporta.

Arrancando motores

Los miajadeños esperan expectantes el inicio de sus fiestas de verano. Aunque hasta el miércoles 9 de agosto tras el saludo del alcalde, Antonio Díaz Alías, el pregón y un posterior chupinazo, no da comienzo la Feria de Agosto, desde el pasado domingo con actividades como el Torneo de Tenis de Mesa o, actividades sobre ruedas (el lunes 31) ,el Torneo de Pádel infantil y la presentación del libro ‘15 miradas a la felicidad’ (el martes 1 de agosto), se puede vivir el ambiente pre-feria en las calles de esta localidad con las distintas actividades que animan a participar a los vecinos de todas las edades en la festividad más esperada del municipio. El preludio de la feria continúa el miércoles 2 de agosto, con un Premio Infantil de Petanca que se disputará en las pistas municipales de petanca situadas en el parque ‘Laguna Nueva’. El jueves 3 de agosto tendrá lugar el Concurso Infantil de Pesca con su XXIV edición, un clásico que los miajadeños no se van a perder. A las 22:30h en el Pórtico de la Iglesia de Santiago se interpretará ‘La Comedia del Fantasma’, obra dirigida por Esteban Ballesteros. Los más pequeños podrán apuntarse el viernes, 4 de agosto a la III edición de Deportes Alternativos y Juegos Populares que se harán en la piscina municipal de manera gratuita. Y esto no es todo, a las 22:30h en el Pórtico de la Iglesia de Santiago Apóstol, tendrá lugar una Verbena Infantil a cargo de la compañía ‘Divertixálima’. Los adultos pueden presentarse el día siguiente (sábado 5 de agosto) al Torneo de Petanca que se celebra de nuevo en las pistas municipales por decimonovena vez gracias a la colaboración de la Asociación Deportiva Petanca de Miajadas. Al torneo de petanca se le suma el Torneo de Veteranos de Fútbol 11, que se desarrollará en el campo de fútbol de césped artificial a las 19.00h. Además de la oferta deportiva, este mismo sábado también tendrá lugar la actividad organizada por ACOMIC (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Miajadas y Comarca) llamada ‘El comercio sale a la calle’ y se podrá ver en la zona comercial de la avenida de Trujillo. Lo más esperado del sábado por los miajadeños es la macrofiesta ‘Sonux’ que empezará a las 00:00h en el estadio municipal. El evento acoge a artistas de la talla de Dasoul y DJs como Mike Morato, The Mad Wolves, Combo Perfecto, Luis Collado y J. Pérez. Las entradas del espectáculo se pueden comprar de manera anticipada por 15€, o en la taquilla por 20€.

Para terminar los días de programación previos a la feria, Miajadas cuenta con una actividad que se ha convertido ya en un clásico de las Ferias y Fiestas de Agosto, el XXXIV Día de la Bicicleta, concentración que hace rodar a los miajadeños gracias a la colaboración del Club Ciclista Miajadas y a Bike Team Meaxadas. No termina la pre-feria sin antes mencionar las actividades que se van a llevar a cabo el domingo 6, lunes 7 y martes 8 de agosto respectivamente, en el Pórtico de la Iglesia de Santiago Apóstol: XXII Concierto de Feria a cargo de la Banda Municipal, el XXXVI Festival Folklórico de los pueblos del mundo de Extremadura y la actuación de baile organizada por el Grupo de Baile de Angelines Gómez.

El miércoles 9 de agosto, todo el pueblo sale a escuchar el saludo del alcalde, Antonio Díaz Alías, a las 22:30h en la Iglesia de Santiago Apóstol, seguido por el Pregón de las Fiestas que este año está a cargo de Alexander Gil Arias. Después se hará entrega del ‘Tomate de Oro 2023’ a la Cooperativa Transportes Miajadas. Tras las palabras de ambos y el XXXVIII Festival de Folkore Extremeño, se dará el chupinazo que marca el ansiado inicio de la Feria de Agosto.

Una feria de ensueño

El Ayuntamiento de Miajadas tiene un sinfín de sorpresas para la feria. Algunas, como el pasacalles de cabezudos, arrancará todos los días de feria desde el Complejo Cultural ‘Palacio Obispo Solís’ a las 8 de la mañana, acompañado por la charanga ‘Los Molineros’. También se celebrará la actividad ‘Disfruta de las fiestas en igualdad, violencia cero’ los días 10 y 11 de 12:00h a 14:00h en la avenida de Trujillo. Este espacio servirá de punto de información, sensibilización y asesoramiento sobre la igualdad entre hombres y mujeres para la erradicación de la violencia de género.

Primer día

En el primer día son muchas las actividades planificadas para el disfrute de los miajadeños. A las 10:00h en la plaza de España tendrá lugar un clásico de este pueblo: el XXXVIII Concurso del Tomate en colaboración con la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente y con la posibilidad de inscribirse en el lugar de la celebración del mismo de 8:30h a 9:30h. A las 11:00h la Finca 'El Ejido' realizará el rodeo de ganado organizado por la Asociación Cultural Deportiva Ecuestre ‘La Garrocha’. A las 12:00h en la ‘Laguna Nueva’ habrá una concentración de caballos que posteriormente, desfilarán por el pueblo. La batucada ‘Santuka’ amenizará la zona centro a partir de las 13:00 horas. Y luego, el ambiente se trasladará a la Plaza del Rollo Blanco que a partir de las 13:30 horas concentrará y presentará las peñas festivas locales. DJ Carlex será el encargado de poner música a la plaza en el primer día de fiesta que cuenta con un Megatobogán a las 17:30 horas. Pero si hay un evento que destacar el jueves, 10 de agosto, es el concierto de Henry Méndez que se celebrará a las 19:00 horas en la Plaza de España.

Posteriormente, el ambiente se trasladará al Recinto Ferial: a las 23:00 horas empezará la Verbena Popular en la Caseta municipal y a las 00:00 horas Joni Carrasco animará la fiesta en el Espacio Juvenil del Recinto Ferial.

Segundo día

El segundo día de feria es festivo local en Miajadas y, además de las actividades que tendrán lugar todos los días, a las 14:00 horas volverá a tener vida la Plaza del Rollo Blanco en la que DJ Carlex repite animación para los más jóvenes. A las 17:30 horas, habrá un Circuito de Quads y más tarde, a las 19:00 horas en la Plaza de España, el plato fuerte del segundo día: el concierto de ‘Los Mojinos Escozíos’.

En las actividades programadas en el Recinto Ferial, habrá cambio de orquesta y de Dj con respecto al día anterior, pero se mantendrán las horas y los espacios en el que ambas fiestas serán celebradas.

Tercer día

En la popular fiesta en la Plaza del Rollo Blanco que tendrá lugar a las 14:00 horas, los jóvenes podrán disfrutar de un Vídeo Booth 360° en conmemoración del Día Internacional de la Juventud. A las 15:00 horas las peñas ganadoras recibirán los premios del ‘XI Certamen de Peñas’. Posterior a la entrega, a las 17:30 horas se celebrará la Fiesta de la Espuma de Colores. Sin duda, los conciertos de la Feria de Miajadas 2023, no dejan indiferente a nadie. En el tercer día se celebrará el Tributo a ‘El Canto del Loco’ a las 19:00 horas en la Plaza de España.

Por la noche, más diversión. Y es que desde las 23:00 horas, la Caseta Municipal del Recinto Ferial tendrá música ambiente para todos los miajadeños. A las 00:00 horas los Fuegos Artificiales anuncian el final de las Fiestas de Agosto, que no terminarán sin la celebración del concierto de Raya Real. Tras el concierto, la Orquesta ‘Surmanía’ animará la Caseta Municipal y los DJ’S Luis Collado y Luismi animarán el Espacio Juvenil del Recinto Ferial, poniendo punto y final a un gran fin de semana.

Tras la feria, más diversión

Tanto el domingo, 13 de agosto, como el lunes 14, Miajadas seguirá teniendo actividades. Cabe destacar el XXXVI Concurso de Natación ‘Villa de Miajadas’ que se realizará en la piscina municipal el domingo a las 19:00 horas. Durante esa misma tarde, a las 19:30 horas en la Plaza de Toros, se celebrará el Festival Taurino Mixto. Y el lunes, a las 20:00 horas, Miajadas correrá la XLIV mini-maratón ‘Villa de Miajadas’.

No podemos olvidar que las exposiciones que tendrán lugar del 4 al 31 de agosto y que podrán visitarse cualquier día laborable, de lunes a viernes, de 9:00 horas a 13:30 horas y de 18:00 horas a 21:00 horas, excepto los días de Feria, 10, 11 y 12 (de 11:00 h. a 13:30 h.), en la primera planta del Complejo Cultural ‘Palacio Obispo Solís’:

– EXPOSICIÓN 'ESTO Y MUCHO MÁS', organizada por el Centro Geriátrico 'Novoger' de Miajadas.

– EXPOSICIÓN DE PINTURA, de los alumnos del curso de Dibujo y Pintura de la Universidad Popular de Miajadas.

–EXPOSICIÓN DE PINTURA, de los alumnos del curso del Hogar de Mayores de Miajadas.

–EXPOSICIÓN TAURINA, de Ángel García Grande.

– EXPOSICIÓN: ‘ASOCIACIÓN ARTESANAL DE BOLILLOS DE MIAJADAS’, de Maruja Mañoso Pajuelo.

–EXPOSICIÓN DE PINTURA, de Emilia Cortés Pintado.

–EXPOSICIÓN: ‘MUSIVARIA’, Taller de Mosaico, de María Abril Sanz.

–EXPOSICIÓN: ‘MARIPOSAS’, de María Inocencia Otero Alarcón.

