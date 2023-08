Alerta naranja: la ola de calor llega hoy a su punto máximo en Extremadura

Mérida marcó ayer el récord. Fue el municipio con la temperatura más alta de todo el país, alcanzando los 43,7 grados. Además, en el listado de localidades con temperaturas más elevadas también se coló Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz, con 42,1 grados. Hoy casi toda Extremadura sigue en aviso naranja y la ola de calor llegará a su punto máximo.

Por tanto, la región se ha puesto en alerta y con ella sus ayuntamientos, servicios sanitarios, bomberos, agentes de seguridad... En el punto de mira están los mayores, niños, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, los sintecho y los trabajadores del campo y la construcción.

Tanto es así que las medidas de protección se están imponiendo en los centros de acogida de Badajoz y Cáceres. Por ello, Cáritas ha ampliado el horario, de modo que lo adelantan tres horas (a las dos en lugar de a las cinco). En la capital pacense se atiende a 23 usuarios. En Cáceres, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales activó el lunes y hasta el 11 de agosto el ‘Itinerario de Emergencia Social de Atención a Personas sin Hogar ante Condiciones Atmosféricas Adversas 2022-2023’. El pasado domingo, los voluntarios de DYA Social comprobaron el estado en que se encontraban 12 personas en esa situación, a las que se les ofreció ayuda.

Medidas de protección

El Ayuntamiento de Mérida también ha implementado una serie de medidas de protección y seguridad, como la prohibición al personal municipal de realizar determinadas tareas físicas en los casos en los que no se pueda garantizar la protección.

De hecho, y ante la situación de alerta de la capital extremeña, el consistorio emitió ayer un comunicado advirtiendo de que entre las doce del mediodía y las seis de la tarde es cuando más aumentan las temperaturas, «por lo que el que vaya a salir en este horario --dijo el equipo de gobierno-- debe hacerlo con ropa muy ligera, y el que practique algún tipo de deporte debería hacerlo en las horas más tempranas de la mañana y en las últimas horas de la tarde».

¿Pero cómo viven los mayores, una de las franjas de edad más vulnerables de la población, esta situación? Lo explicaron en primera persona desde Cáceres varias afectadas. Luz García, que va a cumplir 87 años señaló que en casa bajan las persianas, cierran las ventanas y no las abren «hasta que es de noche». García es de Santa Marta de Magasca y recordó a este periódico lo que eran los veranos lavando en el río, recogiendo las cosechas, las fanegas de trigo... «Estamos acostumbradas al calor», aseguró. Pero también es consciente de los efectos del cambio climático: «Antes llovía muchísimo, en Navidad, en los Carnavales... y ahora no cae ni una gota», manifestó.

María Población, jubilada, también estimó que el cambio climático azota y que el aire acondicionado es la única salida estos días. Lo mismo aseguraron Fuensanta Cervel, que es de Burgos, y Julia Díez, que vive en León y que está pasando unos días de vacaciones en Cáceres. «Bebemos mucha agua, comemos limpio, sano, ensaladas y cosas así. Hasta que es de noche no pisamos la calle».

Según el Ministerio de Sanidad, los efectos de las altas temperaturas no afectan a todo el mundo por igual. El calor es especialmente peligrosos para los colectivos más vulnerables. Extremadura lo sabe y por eso sus servicios de emergencia están activados.

¿Cómo afectan las altas temperaturas?

«Hay ganaderos que optan por trabajar de madrugada»

La ola de calor también afecta a los oficios del campo y a su producción. Las altas temperaturas, por encima de los 40, ha obligado a modificar horarios no sólo por la salud de los agricultores y los ganaderos sino por las afecciones que realiza en los cultivos y el ganado y por el riesgo de sobrecalentamiento de las máquinas (tractores, cosechadoras…). «El calor es tan intenso que obliga a cambiar los horarios de las labores», señala a El Periódico Extremadura Juan Manuel Cáceres, vicepresidente de la junta directiva de Jóvenes Cooperativistas Extremadura y productor de arroz y maíz. «Los animales lo llevan muy mal», comenta. Hay ganaderos que han optado por aprovechar la madrugada, algo más fresca para que sus animales pasten al aire libre hasta que las temperaturas comienzan a subir a media mañana. El ganado al igual que los cultivos, necesita además un mayor aporte de agua para hacer frente a la subida del mercurio. «Los animales beben el doble y las cosechas igualmente demandan más agua», destaca. En los cultivos la decisión más habitual es adelantar la jornada en las primeras horas de la mañana para dejar de trabajar a mediodía. «A todos los agricultores se les complican las labores de recogida de la cosecha con temperaturas como las de estos días», dice. Y remarca que al margen de los cambios de horarios en las labores, los agricultores tienen que estar más alerta con la maquinaria.

Cruz Roja ponen en aviso a su teleasistencia y reparte agua

Ante la ola de Calor, Cruz Roja Extremadura ha puesto en marcha una campaña para promover medidas preventivas para disminuir los efectos de las altas temperaturas sobre la salud e informar, tanto presencialmente como a través de redes sociales o llamadas telefónicas, a la población general y a los colectivos más vulnerables. A través de los Centros de Contacto de las asambleas locales de la región se ha potenciado el seguimiento telefónico de las personas usuarias de la institución humanitaria y se han intensificado las llamadas a colectivos vulnerables como personas mayores, personas con enfermedades crónicas y con autonomía limitada o con adicciones, con el fin de recordarles consejos básicos para evitar los efectos del calor, hacerles seguimiento y detectar sus necesidades. La mayoría de estas personas son usuarias del servicio de Teleasistencia, de proyectos para gente mayor y de otros colectivos vulnerables a quienes Cruz Roja llama regularmente para conocer su situación, pero en épocas de ola de calor se intensifican las recomendaciones telefónicas. Respecto a las comidas, se recomienda beber abundantes líquidos (agua, zumos…) y hacer comidas ligeras (frutas, ensaladas, gazpachos…) que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. También se recomienda usar ropa ligera y de colores claros. Por último, ante la exposición al sol, es fundamental utilizar protección solar.

La hostelería conecta el aire de manera permanente

Fidel Amado es dueño de La Cafetería Vettonia en Cáceres, un bar situado en la avenida Virgen de Guadalupe, donde por cierto, ponen el fútbol. «El aire acondicionado debe estar conectado constantemente al igual que ocurre con el resto de máquinas, para que los clientes puedan estar cómodamente y los productos se mantengan en las condiciones más óptimas posibles y no acaben estropeándose debido a las altas temperaturas», asegura el hostelero. Y es que Fidel sabe que el coste de la luz es superior en comparación con años anteriores, por ello la gente que se dedica a este sector hace un esfuerzo por encontrar el equilibrio y no excederse, al menos más de lo necesario, en el uso del aire acondicionado. Si bien es comprensible que durante una ola de calor como la de estos días aumente el tiempo que está encendido, muchos usuarios no quitan ojo al posible coste que ello pueda suponer, de manera que el precio mensual no se eleve a cantidades desproporcionadas. El calor extremo genera pérdidas en la hostelería de la comunidad autónoma. Bares y restaurantes se ven obligados a luchar contra el mercurio para reducir, en la medida de lo posible, una bajada de beneficios causada por el gasto energético de los aires acondicionados y por unas terrazas que no llegan a ser ocupadas por la directa exposición de los clientes al sol.

La Unión de Consumidores aconseja medidas de ahorro

Convivir con las altas temperaturas en casa puede volverse una pesadilla. Llegado este momento del año muchos se preguntan: ¿cuál es la temperatura recomendada para lograr un ambiente confortable sin gastar una fortuna en electricidad? La temperatura ideal dentro de casa dependerá de múltiples factores, como por ejemplo de quién vive en ella, de si se es muy friolero o caluroso, de la edad de los habitantes, de la humedad ambiental, el tiempo que se va a pasar en su interior,... Sin embargo, sí hay una serie de rangos recomendados que se pueden tomar como referencia para lograr un uso más eficiente del aire acondicionado en el hogar. La temperatura ideal según la Unión de Consumidores Extremadura (UCE), la temperatura de confort en una vivienda, se sitúa en la época estival entre los 24°C y los 26°C. Si se baja de la misma en el aire acondicionado se incrementará innecesariamente el consumo energético, y con ello el gasto a final de mes. De hecho, los cálculos generales para el coste energético para cada grado que se baja la temperatura con respecto al valor óptimo puede suponer un 7% de incremento en el consumo de electricidad en los aparatos. Si se considera que se va a gastar unos 100 euros al mes en aire acondicionado poniendo los termostatos a 25 grados, un grado que se baje la temperatura supondrá hasta siete euros adicionales.