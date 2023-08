Alange tendrá el primer hidroaeródromo civil de España tras el 'ok' ambiental

Ya no hay más trabas: Alange tendrá el primer hidroaeródromo o hidropuerto de España de uso exclusivamente civil y permanente. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el informe ambiental favorable otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica, el trámite más importante que le faltaba al proyecto para convertirse en realidad, puesto que ya cuenta con los permisos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Ministerio de Defensa, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura.

Denominado oficialmente hidroaeródromo Luis Mingorance (en memoria del fallecido presidente de la Asociación de Aviones Anfibios), se trata de una instalación promovida hace una década, en 2013, que hoy recibe el espaldarazo definitivo, ya que hasta ahora había funcionado solo de manera eventual y en pruebas, y que aspira a impulsar el sector del turismo y el ocio en la región, así como el de la aviación. «Es una gran alegría porque nos da la viabilidad para que se ejecute el proyecto que ya está muy avanzado. Llevamos diez años peleando para conseguir esto», valora Luis Lechón, presidente del Aeroclub de Mérida y de Sierra de Alange y promotor de la iniciativa.

Se denomina hidroaeródromo Luis Mingorance y permitirá el amerizaje y el atraque de aviones en el pantano

De hecho, espera que este mismo año se convierta en una realidad de carácter ya de forma permanente, ya que hasta ahora solo ha funcionado de manera eventual, lo que significa que no se han podido hacer más de 40 operaciones anuales. «A partir de ahora podrán llegar aviones de todas partes y podrán amerizar y atracar aquí como si fuesen embarcaciones de recreo normales».

Las operaciones de amerizaje y despegue de aeronaves ligeras anfibias (biplazas) se llevarán a cabo en un espacio concreto y acotado del pantano de Alange: en una hidropista que tendrá una longitud de 1.000 metros y una anchura de 60 metros, según la resolución del ministerio. Los hidroaviones no volarán sobre la población de Alange y para la zona de amarre se utilizará el embarcadero público del ayuntamiento. Y esa es otra de las ventajas del proyecto, que tiene un coste mínimo, ya que solo requiere señalización (boyas flotantes y mangas de viento) y un embarcadero que ya está en uso para otras actividades náuticas. Su puesta en marcha, asegura Lechón, tendrá una repercusión directa en el turismo «con lo que supone para Mérida y Alange». Señala que será un turismo de élite, «que va a dejar ingresos importantes en la zona».

Además, la idea de Lechón es aprovechar también la instalación para poner en marcha una escuela de hidroaviación para formar a más pilotos, ya que en España no es una práctica muy extendida, como sí lo es en otro lugares de Europa o del resto del mundo. «Es verdad que en España hay pocos pilotos de hidroaviación, de ahí que vayamos a montar la primera escuela en Alange, pero en el resto de Europa la hidroaviación es muy practicada. Aquí no ha sido así hasta ahora porque no hemos tenido una superficie donde poder hacerlo, hasta ahora». Lechón insiste en que en los países nórdicos como Finlandia o Noruega así como en Estados Unidos o Canadá es un medio de transporte habitual. «Es que hay lugares a los que solo se puede llegar por hidroavión. No estamos inventando nada, lo que pasa es que como lo teníamos lejano hasta ahora no lo hemos visto».

Uso deportivo y sin lucro

Este hidroaeródromo o hidropuerto extremeño funcionará de manera coordinada con el aeródromo de Mérida, en marcha desde hace años, ya que los hidroaviones tendrán servicios como el repostaje en la instalación de la capital. De momento, el hidropuerto abrirá con carácter deportivo y sin ánimo de lucro. «Lo hacemos por afición y lo abrimos al público en general, y si hay empresas interesadas serán bienvenidas», apunta Lechón, que confía en que la demanda irá creciendo progresivamente. «Va a ir aumentando porque muchos pilotos que tienen aviones ahora en España pasarán a tener hidroaviones en cuanto puedan practicar esto, el problema es que hasta ahora no podían. Hay muchos aviones que se van a readaptar, me consta que hay mucho interés porque el hidroavión es más práctico, pero también infinitamente más seguro ya que permite aterrizar o amerizar, mientras el avión solo puede aterrizar. Y ante cualquier emergencia siempre hay una lámina de agua en algún sitio para poder entrar, el otro necesita siempre una pista y eso es mucho más difícil de conseguir».

Tras la publicación ambiental favorable en el BOE, Alange está, por tanto, más cerca de tener el primer hidroaeródromo del país sobre agua dulce, pero también el primero de uso exclusivo civil puesto que ya existen algunos de carácter militar en sitios como Mallorca. «Se usan para aviones militares, aunque puntualmente se abren al tráfico para algún evento, pero este será un hidroaeródromo que estará abierto los 365 días del año», concluye el promotor. La resolución ayer contempla unos 200 vuelos anuales en esta nueva instalación.