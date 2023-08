La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) ha provocado en Extremadura la muerte de cerca de 2.500 ciervos y de 450 especies de vacuno. Esta enfermedad está causando unas pérdidas en la región cercanas a los cinco millones de euros repartidos en cuatro millones de euros para el sector cinegético y de 700.000 euros en el ganadero.

¿Qué es la EHE?

Es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa. Está causada por un virus que se transmite mediante la picadura de los mosquitos del género culicoides y que afecta a rumiantes domésticos y salvajes. En el ganado vacuno se puede producir una clínica moderada y autolimitante durante unas dos semanas, mientras que a los ciervos, gamos y corzos les puede afectar gravemente. Por otro lado, el ganado ovino es susceptible a la infección, pero poco a la enfermedad clínica, y el caprino es muy poco susceptible a la infección. Destacar que esta enfermedad no afecta a los seres humanos y, por tanto, no supone un riesgo para la salud pública.

Principal sintomatología

Forma hiperaguda. La más común en ciervos de cola blanca , que es la especie a la que más ataca esta infección. Los principales síntomas son: Fiebre, anorexia, dificultad respiratoria y para deglutir, edema intenso en la cabeza y el cuello y también puede haber hinchazón de la lengua y de las conjuntivas.

, que es la especie a la que más ataca esta infección. Los Fiebre, anorexia, dificultad respiratoria y para deglutir, edema intenso en la cabeza y el cuello y también puede haber hinchazón de la lengua y de las conjuntivas. Forma clásica. Los principales signos son: hemorragias en muchos tejidos, como la piel y el corazón, también pueden aparecer úlceras o erosiones en la lengua, la almohadilla dental, el paladar, el rumen y el abomaso.

Prevención y control

Actualmente no existe vacunas autorizadas por la Unión Europea para tratar esta enfermedad, por eso desde el Ministerio de Agricultura recomiendan el uso de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría.