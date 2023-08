Como novedad, este año se ha fijado que a partir de ahora, el primer día de fiesta siempre será el 16 de agosto, Día de San Roque, Patrón de Garrovillas de Alconétar. Sin embargo, los vecinos del municipio, no han tenido tiempo de aburrirse, ya que durante todo el verano se han realizado actividades de todo tipo. Este es el motivo que hace que en verano, muchos turistas, vecinos o habitantes del pueblo que actualmente residen fuera de él, acudan al municipio a culturizarse, divertirse y a participar en los eventos planificados en la época estival. Sin ir más lejos, este mes de agosto ha estado repleto de actividades aptas para todas las edades como las visitas guiadas, la exposición «Trajes de Carnaval» en la Casa de la Cultura, las subastas de carros y las obras de teatro en el Corral de Comedias o el paseo a caballo en la Plaza Colón que organiza el Ayuntamiento de Garrovillas de Alconétar en colaboración con la Asociación Ecuestre.

Pero esto no es todo, a partir del viernes 11 de agosto, con la llegada del fin de semana, los garrovillanos podrán disfrutar de la música, el baile y el deporte sin irse muy lejos, porque en la misma Plaza Colón, se llevará a cabo el Festival Folklore que organiza como de costumbre el Grupo Coros y Danza El Escaramujo. Posteriormente, en la Zona Joven pinchará DJ Román. El sábado a las 11.30 horas, se celebrará una misa especial al Emigrante en el Santuario Nuestra Señora De Altagracia. Por la noche habrá una orquesta en la Plaza Colón y los jóvenes tendrán a DJ Vecino y Javi en la Zona Joven. El domingo 13 de agosto a las 09.00 horas los garrovillanos saldrán a rodar por las calles del pueblo debido a la celebración del «Día de la Bici», un evento en el que aún tienen la posibilidad de inscribirse en la Plaza Colón.

La semana del 14 al 20 de agosto empezará con muchas ganas de Fiestas Patronales, ya que el fin de semana previo solo habrá sido adelanto de todo lo que les queda por vivir durante los próximos días de fiesta. El mismo lunes 14 de agosto en el Corral de Comedias se presenta el libro de Ángel González a las 19.30 horas y a las 00.00 horas, el alma carnavalera de los garrovillanos saldrá a la calle a celebrar la II Edición del Carnaval de Verano en el Complejo Polideportivo. El martes es uno de los días más esperados por los habitantes de Garrovillas de Alconétar. A las 10.00 horas de la mañana se realizará el primer encierro que en este caso será de bueyes. A mediodía está programada una Tómbola de Platos en la Plaza Colón que está organizada por la Asociación Amas de Casa, y por la noche, a las 23.00 horas, se celebrará el Pregón de las Fiestas con fuegos artificiales que dan la bienvenida a las ansiadas Fiestas Patronales de San Roque 2023. Pero esto no es todo, lo mejor de la noche lo han dejado para el final, porque a las 00.30 horas en la Plaza Colón tendrán en directo el concierto de «Kiko y Sara», con la posterior actuación de Álex Rodríguez.

Es común ver alegría entre los habitantes de Garrovillas de Alconétar durante la celebración de la semana grande y para ello, un factor muy importante para su ayuntamiento a la hora de organizar las fiestas, es la música. Este pueblo pide música, verbena, orquestas y conciertos. El primer día de fiestas habrá una Discoteca Móvil con DJ para los más jóvenes. El viernes el pueblo se recogerá muy tarde debido a que a las 2.00 horas de la madrugada, actuará la Orquesta Espectáculo en la Zona Joven. El sábado le toca el turno a otra agrupación y será la Orquesta Alejandría y Tronos los que harán bailar a los garrovillanos en la Plaza Colón. Sin embargo, el domingo 20 de agosto, habrá música para todos los gustos ya que a las 00.00 horas empezará a tocar la Orquesta La Factoría en la Plaza Colón y a la 01.00 horas Dj David Vecino y Javi, amenizarán la noche en la Zona Joven. Cabe destacar entre estos eventos musicales, la Danza Teatro Jesús Custodio que se llevará a cabo en la Plaza Colón.

Hay que advertir de que para las Fiestas de San Roque un factor importante es entrenar la resistencia, porque la actividad física está presente en todos los eventos. Ya hemos hablado del Día de la Bici que se celebra el 13 de agosto, que concluye un periodo deportivo con un sinfín de actividades. Durante las fiestas habrá que calentar las piernas para correr en las actividades taurinas previstas para los días de fiesta. Además, los más pequeños se dejarán el aliento el jueves 17 de agosto con el Parque Infantil en el Complejo Deportivo de 11.00 horas a 15.00 horas. Posteriormente los garrovillanos disfrutarán con sus peñas en un «Gran Prix» que se celebra en la Plaza de la Constitución gracias a la organización del Club Polideportivo Garrovillas.

Las tradiciones taurinas son uno de los encantos de Garrovillas de Alconétar. Durante todos los días de fiesta, hay actividades relacionadas con el mundo del toro como los encierros, la suelta de reses, las capeas, etc. El primer día de feria que cae en miércoles 16, los garrovillanos disfrutarán de dos toros al estilo tradicional a las 19.00 horas y el jueves 17, tendrán la vaca y el toro del apagón a las 00.00h. El viernes 18, el sábado 19 y el lunes 21, serán los días más taurinos porque a partir de las 12.00 horas de la mañana habrá una suelta de reses por las calles de la localidad que estará seguida de una capea y a las 19.00 horas habrá de nuevo una vaca y dos toros al estilo tradicional. Este espectáculo estará acompañado por la Charanga Cavernícola. Además de estas actividades, el viernes también se celebrarán los Toros de las Peñas. A pesar de que el domingo no haya suelta de reses, si habrá un evento taurino, pero este será para los más pequeños. Se celebrará el «Encierro Infantil» a las 12.00 horas y a las 19.00 horas habrá más toros al estilo tradicional para todos los habitantes del municipio, familiares y amigos que quieran visitar Garrovillas durante estos días de celebración.

SALUDA DE LA ALCADESA





Cueridos vecinos, este año el saluda de las Fiestas San Roque 2023 es especial, me dirijo de nuevo como alcaldesa, lo cual me siento agradecida por el respaldo recibido en las pasadas elecciones, y aprovecho para dar las gracias y trasladar que comenzamos una nueva legislatura con nuevos proyectos, y trabajaremos con las mismas ganas de siempre, las de servir a mi pueblo y mejorar la vida de los vecinos. Por fin llegan las fechas que todos los garrovillanos esperamos, nuestras Fiestas Patronales de San Roque, estos días se convierten en días de encuentros entre familiares, vecinos y amigos, pero os pido que entre todos y todas traslademos el mismo mensaje; de ilusión y esperanza con el convencimiento de que, juntos construiremos unas fiestas mucho mejores, para que todo el que venga a visitarnos se lleve un buen sabor de boca y vuelva a repetir otra vez, disfrutando de nuestras Plazas, de las onces, las peñas que ponen color y vida a las calles. Pero divertirnos y vivir estos días de forma especial no depende sólo de las actividades programadas. Ojalá seamos capaces entre todos de trasmitir nuestras ganas de celebración y la ilusión que sentimos por un pueblo que queremos que continúe siendo un lugar de encuentro, de turismo, de tradiciones, de cultura pero sobre todo de respeto, tolerancia, igualdad y unidad, y así hagamos que las Fiestas de San Roque vayan creciendo aún más para que sea una fecha señalada en el calendario a nivel nacional, para ello hemos fijado el inicio de las Fiestas el día de nuestro Patrón, el 16 de Agosto. Finalmente quiero desearos unas felices fiestas San Roque 2023, que disfrutéis del extenso programa que hemos elaborado con conciertos, verbenas y actividades para todas las edades, que llevan detrás el trabajo de los Concejales y trabajadores municipales, a quienes agradezco su labor imprescindibles para que Garrovillas de Alconétar brille con todo su esplendor estos días festivos.





Desearos a todos que disfrutéis de las fiestas.