Billetes comprados, asientos vacíos

Siete asientos vacíos pero a la vez ocupados. Y afirma que en esta ocasión son pocos: «Yo he pasado por Monesterio con el autobús vacío y se queja la gente que se quiere montar, pero es que en la máquina aparecen como ocupados». ¿La razón que explica? «Como los billetes son gratis la gente los reserva y luego no se presentan». Es el testimonio de un conductor del autobús que cubre la línea de Alsa que recorre la región de norte a sur –con paradas en Baños de Montemayor, Plasencia, Cáceres, Mérida, Torremejía, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Zafra, Fuente de Cantos y Monesterio--.

El caso podría recordar a lo ocurrido con los billetes gratuitos de tren para Media Distancia y Cercanías cuando Renfe se vio obligada a tomar medidas por la persistencia de viajeros que reservaban sus asientos de tren para luego no cogerlo.

«Por muy vacío que lleve el autobús, si en la máquina me pone que el asiento está ocupado yo no puedo subir a nadie más», insiste el conductor del bus mientras muestra su aparato ante las preguntas de los pasajeros. «¿Pero por qué no se pueden subir igual si no hay nadie», le dice una. «Porque por tema de seguros y tal no se puede», le replica este. Hace el recuento a la salida de Mérida: «48 billetes vendidos y 41 personas en el bus, faltan siete».

Las medidas de la Junta

Preguntada por este periódico, la Junta de Extremadura recuerda que los viajeros que tienen habilitada la venta anticipada de billetes tienen la opción de cancelar el viaje sin penalización con una antelación mínima de 24 horas. En caso de no hacerlo, el Ejecutivo regional dispone de medidas disuasorias: «De no hacerlo hasta un máximo de dos ocasiones, la tarjeta se desactiva electrónicamente por un plazo mínimo de tres meses».

Según estas mismas fuentes, transcurrido ese periodo, el usuario infractor puede volver a activar su tarjeta SATE «abonando una tasa».

La Junta admite que hasta la fecha no dispone de datos de viajes reservados no validados pero asegura que «hasta el momento no se han recibido incidencias» por lo que no ha desactivado ninguna tarjeta.

Según los datos de la administración autonómica, durante el último mes se han emitido, de media, 160 tarjetas diarias. La misma, sin embargo, dice «no disponer» de la cifra total de tarjetas SATE expedidas en la región desde que entrara en vigor la medida del autobús gratuito, el pasado mes de enero.