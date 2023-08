Judith Rico Martín es la dueña de la librería El Jardín Secreto, situada en Plasencia, en la calle Talavera, número 21. Abrió el negocio junto a Mari Ángeles Caletrío, con quien trabajaba además en otra librería. Ambas han convertido El Jardín Secreto en un espacio perfecto para fomentar la cultura a través de talleres, presentaciones de libros y actividades infantiles, entre otras iniciativas.

Asimismo, en redes sociales, la cuentas oficiales de la librería, con una media de dos mil seguidores, promueven la lectura entre los más jóvenes. Judith cuenta a este diario cómo lo hacen para combatir contra el gigante Amazon y sobrevivir ante una era en la cual los libros digitales están a la orden del día.

¿Qué es lo que más le gusta de tener una librería?

La posibilidad de hablar con otras personas acerca de algo tan importante como son los libros. Sobre todo, a mí personalmente, el trato con los niños es lo que más me llena. El poder recomendarle un libro a un niño y ver la cara de satisfacción cuando le gusta, no tiene precio. Con los adultos es algo diferente, porque suele ser un trato más sencillo, pero que un niño con todas las distracciones que tienen en el día con móviles, tablets, televisiones, videojuegos y demás, que saque 30 minutos para leerse un libro, es como que la esperanza está ahí. Yo creo que, de hecho, es por lo que quise ser librera, me llenaba mucho cada vez que vendía libros a niños.

En relación a lo que comenta de la lectura infantil, ¿diría que a día de hoy los niños leen lo suficiente?

Pues fíjate, yo te diría que se lee mucho en los dos sectores. A mí me pilló todo el cambio del surgimiento del e-Book al montar la librería y pensaba que quizás iba a ser la ruina, pero, para nada. Tanto los más pequeños como los más mayores leen bastante en papel. Es más, pienso que cada vez lee más gente, entre otras cosas porque a los niños se les intenta inculcar desde los colegios con actividades como la semana de la lectura. Es más, los adolescentes también diría que leen mucho, sobre todo fantasía y ciencia ficción.

Como librera y aficionada a la lectura, ha pasado varias modas literarias, ¿cree que está cambiando la literatura? ¿se lee lo mismo ahora que hace diez años?

aunque la gente siga leyendo clásicos, que siempre están ahí y se siguen editando con nuevos formatos, ahora hay una tendencia muy grande por los libros manga, sobre todo entre los adolescentes. Y también tengo que decir que tanto chicos como chicas jóvenes consumen muchos libros de temática feminista, LGTBI… Ahí sí que se puede decir que hay un cambio literario, porque cada vez se lee más ese estilo.

Junto a su compañera, sois mujeres empresarias. Después de llevar casi dos años en la librería, ¿es complicado montar un negocio ? ¿se has sentido infravalorada como mujer emprendedora?

Es difícil por todo lo que conlleva. En nuestro caso, las dos somos de una familia humilde y en el anterior trabajo no pasábamos de los 600 euros al mes. Para nosotras ha sido muy difícil montar la librería sin tener ningún tipo de ayuda, entre todos hemos pintado el local, hemos reformado muebles, ... Todo lo que hay está hecho a mano. Es complicado competir contra un gigante como puede ser Amazon, que en 24 horas te tiene un libro en la puerta de tu casa. Y luego, con respecto a ser mujer, créete que todavía viene gente y nos pregunta por nuestro jefe sin ni siquiera creerse que somos nosotras. Hay veces que parece que no avanzamos, sobre todo nos pasa con las personas mayores y coincide que la mayoría son hombres. También me he sentido infravalorada a la hora de hablar con algunas distribuidoras. En la librería, mi marido lleva el tema de los discos y yo noto que a él se dirigen de manera cordial y sin embargo a nosotras nos tratan con hostilidad. Son pocos los casos, generalmente estamos contentas con el trato que recibimos, pero aún hay cierta superioridad hacia el hombre.

‘El Jardín Secreto’ tiene una cuenta de Instagram bastante activa y promueve mucho la lectura feminista, ¿cómo se consigue llegar a un mundo igualitario desde una librería?

Ofreciendo libros de esa temática en todos los formatos, porque hay gente que le gusta más la novela gráfica y a día de hoy, clásicos como los de Silvia Federici, ya te los encuentras en esta modalidad. También son importantes los libros de temática feminista que están adaptados a los más pequeños. Títulos como los de Tu cuerpo es tuyo, Nos tratamos bien o Las chicas también podemos hacer todo desde bien chiquititos educan a los niños a entender el mundo. Está muy bien tener ese instrumento en la librería para poder llegar al público infantil y enseñar ya no solo la importancia del feminismo, sino lo que es la historia de la mujer.

El pasado 8 de marzo se cerró la librería para apoyar a la mujer, ¿por qué esa decisión?

Queríamos que se notase la importancia de que un negocio llevado por mujeres cierre. Mi pareja dijo que él habría ese día, pero no quisimos. Queríamos que se viera lo que supone que las mujeres paren un día. Entiendo que yo vendo libros, que no es algo primordial, pero al igual ese día necesitas pan y te encuentras la panadería cerrada. Teníamos que dar ejemplo como mujeres emprendedoras y nos sumamos a la huelga.

Además de vender libros, también organizan diversas actividades, ¿qué eventos se pueden hacer ahora en verano?

En verano hemos parado la actividad de talleres como los de lectura porque es verdad que hasta septiembre la gente no se termina de ubicar. Pero sí que tenemos todo el mes de agosto los talleres infantiles que se llevan a cabo los martes por la mañana. A los niños les encanta hacer cosas de manualidades, ahora han aprendido a poner con fotografías de Plasencia muñecos que ellos han hecho. También hemos tenido la semana pasada un taller para adultos con la ilustradora placentina Alba Deliz, en el que cada participante hacía su ilustración encima de un azulejo con la ayuda de ella.

Por último, como mujer feminista, ¿cree que vamos por el camino adecuado para conseguir una igualdad real?

Yo creo que sí, pero es difícil de responder porque hay gente muy concienciada y gente que de repente, te quita la esperanza. Pero creo que la esperanza está en las nuevas generaciones que van a venir con una educación más igualitaria, yo lo veo en mi hija a la que se le está educando con valores feministas y creo que en este sentido, vamos por buen camino y los avances se verán dentro de poco.