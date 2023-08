El deportista emeritense de paracanoe, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, afronta este mes citas clave para su clasificación de cara a los próximos Juegos de París tras haber logrado un nuevo título europeo este verano.

Lo primero enhorabuena por un nuevo Campeonato de Europa, ¿cómo se sintió en la competición?

Pues la verdad que después de una temporada bastante complicada, con algunos problemas familiares, no sabía exactamente en qué forma llegaba al Campeonato de Europa, porque habíamos apostado seriamente por un Campeonato del mundo que es clasificatorio para los Juegos Paralímpicos y el de Europa era una competición en mitad de la preparación. Eso sumado a que mi padre falleció un mes antes me hacía dudar, pero al cruzar la línea de meta, al verme primero, la verdad que me acordé muchísimo de él. Mi padre vivía las regatas como si estuviera compitiendo conmigo y me hizo mucha ilusión poder dedicarle la victoria.

Usted mejor que nadie sabe que la preparación física debe acompañarse de un trabajo mental necesario. ¿En qué porcentaje cree que influye este apartado en los éxitos deportivos?

Bueno, la mente desde luego siempre influye, sobre todo en el deporte de alto nivel, porque cuando la cosa se divide en pequeñas décimas de segundo hacia un lado o hacia otro, hace el éxito o el fracaso, como sabemos los deportistas, el tema mental influye mucho. Está muy bien que te apoyes en un profesional o tener las cosas muy claras si tú eres una persona fría y que sabe llevarlo bien, calcular bien los momentos y demás…Te apoyes o no en un profesional, lo que sí desde luego siempre te dejas ayudar por tu entrenador, tu entorno, etc. La verdad es que se agradece mucho, es importante. Para mí es muy importante la salud mental.

¿Ayuda el deporte a sobrellevar mejor los malos momentos?

Para mí sí, es importantísimo. Yo personalmente siempre lo he utilizado para todo, para cuando me he sentido un poquito solo o frustrado o mal con algo me monto en mi piragua, mi bicicleta o juego a pádel. Sea al nivel competitivo o aficionado el deporte ayuda, al fin y al cabo, a evadirte un poquito y parece que luego lo ves todode otra manera. Te relaja.

¿Qué balance hace de su temporada hasta ahora?

Bueno, la temporada hasta ahora ha sido difícil, no comenzó muy bien… Fui al agua en el Campeonato de España de 5.000 metros, no he podido competir apenas en ninguna competición nada más que en esa. Asistí a los selectivos y en ese momento no estaba en mis mejores momentos deportivos, no me encontraba bien, pero yo creo que poquito a poco me estoy encontrando mejor, como se vio en el europeo, y ahora que estamos en víspera del mundial la verdad que me encuentro muy bien, a ver qué sale. Ojalá vaya todo bien y nos clasifiquemos para París.

¿Qué citas tiene pendiente antes de finalizar el año y cuáles son sus objetivos en ellas?

Este año me quedan dos citas importantes, una importantísima, que es el mundial en Duisburg en Alemania, que se disputará entre el 22 y 27 de agosto. La otra cita es en París, lo que se llama un TSB, o Copa del Mundo, en la que se disputa una competición con todos los finalistas del mundial y los invitados, que es un evento para probar el campo de regatas, testarlo de cara al evento de 2024 y bueno, es una reunión con deportistas de muchos países en la que te puedes medir con ellos.

¿Podemos soñar con una medalla en los Juegos Paralímpicos de París?

Bueno, yo creo que tengo serias posibilidades de conseguir medalla en el Mundial y, por tanto, también serias posibilidades de lograr medalla en París. Personalmente creo que podría ganar. Nunca se sabe porque, como ya hemos hablado antes, son décimas de segundo que pueden caer para un lado o para otro pero, lo que es por tiempos y por cómo nos estamos preparando este año, creo que tengo serias posibilidades de victoria o medalla.

¿Qué apoyos tiene en esas paladas hacia los siguientes Juegos?

La verdad es que desde que comencé en el Paracanoe tengo afortunadamente unos apoyos muy importantes, como mi familia, que siempre me acompaña bien a la carrera o bien desde casa, pero siempre me están animando. Y sobre todo también la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, que básicamente desde el principio está conmigo apoyándome, me ayuda en todo lo que necesito en lo deportivo o en lo personal, siempre están pendientes, sin olvidar el apoyo económico.

¿Qué supone para usted pasear el nombre de Mérida y Extremadura allá donde compite?

Es un orgullo. Yo como buen emeritense, llevo toda la vida viviendo aquí, me enorgullece pasear el nombre de Mérida y Extremadura por todos los sitios donde he ido, el más lejos creo que fue Tokio, donde incluso ondeé la bandera de Mérida, de la cual me siento orgullosísimo. Así que, cada vez que puedo, vaya a donde vaya, Extremadura y Mérida siempre van conmigo.

¿Cambian los entrenamientos en verano por las temperaturas o por ajustes de calendario?

Pues nosotros como buenos extremeños cuando más calor hace es cuando más entrenamos. No cambian para nada los entrenamientos porque haga más calor o menos calor. Simplemente nosotros ajustamos calendario y cuando se acerca una regata toca apretar los dientes. Si hay más temperatura o menos temperatura es algo secundario. Sí que adaptamos los horarios. Por ejemplo, si toca entrenar series muy duras o de velocidad y estamos a 43 grados pues lo hacemos en las primeras horas de la mañana o las últimas horas del día, para sacar adelante esos entrenamientos, pero ya te digo, el calendario no lo variamos.

¿Ha habido tiempo o lo habrá para algunas pequeñas aunque merecidas vacaciones?

Cuando pasen estas dos últimas regatas que me quedan importantes, ya para el 2-3 de septiembre, espero cogerme unos días de descanso con mi mujer y mis hijos en alguna zona de Andalucía o Valencia o por algún sitio así, pero desconectaremos unos días por la playa y con eso ya me doy por satisfecho.