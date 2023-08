Año negro en las carreteras: Extremadura casi duplica los fallecidos

Días antes perdió la vida otro varón, de 81 años, en Valencia de Alcántara (Cáceres). Sufrió un desvanecimiento que hizo que se saliera de la vía el vehículo en el que viajaba, en dirección a Portugal. Fue necesaria la actuación de los bomberos para rescatar a la víctima, que quedó atrapada en el interior del coche tras impactar contra un árbol. Fue trasladado todavía con vida en helicóptero hasta el hospital, pero falleció antes de llegar. El tercer accidente mortal de este mes de agosto ocurrió en Almaraz (Cáceres). En este caso la víctima, un varón de 45 años, perdió la vida al salirse la motocileta en la que viajaba de la carretera, la N-V, a la altura de este municipio cacereño. Y unos días antes se registró otro siniestro en Villanueva de la Vera (Cáceres), en el que falleció un vecino de la localidad, de 62 años. Circulaba con un quad por un camino que une este municipio con Valverde de la Vera. Según las primeras hipótesis sufrió un paro cardíaco que hizo que el vehículo se saliera de la carretera.

Agosto es un reflejo de lo complicado que está siendo el verano en las carreteras extremeñas, pues desde que comenzara la época estival han fallecido en accidentes de tráfico 15 personas, según Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico. Esto supone que el 36,6% de las víctimas mortales en las vías extremeñas en lo que va de este 2023 se han producido en los meses de verano. En total en Extremadura se han registrado desde enero 38 accidentes mortales, 16 más (un 42% más) que en el mismo periodo del año anterior, cuando hubo 22. La mayor parte (casi el 70%) se han sucedido en carreteras de la provincia de Badajoz, que ha sufrido 26 de los 38 siniestros mortales notificados hasta la fecha en la región. El resto, 12, han ocurrido en vías cacereñas. Es por esto que la mayoría de los fallecidos se concentran en la provincia pacense: en sus carreteras han muerto 26 personas (11 el año pasado) mientras que en las de Cáceres, 12 (11 en el mismo periodo del año anterior).

Con estos datos Extremadura continúa siendo la comunidad en la que más han crecido las víctimas mortales por accidentes de tráfico en lo que va de año. Le sigue Madrid, pero en este caso el incremento de fallecidos no llega al 30%, según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico. La tercera con mayor incremento ha sido Baleares, con ocho fallecidos más que en 2022 (Extremadura ha tenido 19 más). En el resto de las regiones las cifras de muertos se mantienen, como en Canarias, que ha registrado el mismo número de fallecidos (20); Castilla La Mancha, que ha tenido dos muertos más y Aragón, La Rioja y Cantabria (tres más). También Comunidad Valenciana y Galicia, donde han fallecido cuatro personas más, y Asturias (cinco más).

En el resto de territorios han descendido las víctimas mortales, al igual que en el conjunto nacional, donde han caído un 4%, pasando de los 714 muertos en 2022 a los 684 de este 2023. La comunidad en la que más bajaron los fallecidos por accidentes de tráfico fue Andalucía, con un 35% menos.

El 65% de los accidentes que se producen durante los meses de verano ocurren en carreteras secundarias, según un informe elaborado por la Fundación Línea Directa. De hecho de los últimos cuatro registrados en la región ninguno ha ocurrido en autovía o en vías principales. Por eso este organismo pone el acento en vigilar y mejorar la red de carreteras convencionales, a pesar de que, según su estudio, Extremadura no cuenta con ningún tramo crítico en sus vías (Línea Directa define así a aquellos espacios de vía de 20 kilómetros en los que se hayan producido, al menos, tres siniestros mortales en las épocas vacacionales de la última década). Esto no significa, no obstante, que no haya accidentes en las carreteras de la región, sino que no hay ningún tramo que concentre varios siniestros. Es decir, que estos se producen en carreteras diferentes.

Pero además del estado de las vías este organismo advierte de que en muchos casos estos accidentes mortales vienen de la mano de «imprudencias» de los conductores. Y como ejemplo, algunas cifras: según este estudio alrededor de 389.000 conductores extremeños (el 59%) no siguen las recomendaciones de descanso y más de 330.000 (el 50%) afirman superar los límites de velocidad camino de sus vacaciones. A lo que se une que más de 115.000 (el 18%) confiesan beber alcohol durante los viajes de salida y retorno de verano.