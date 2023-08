A tan solo dos años para alcanzar las dos décadas de trayectoria, los Encuentros en Montánchez se han consolidado como una de las más importantes citas culturales del verano, no solo en Extremadura, sino en todo el país. Culturas de oriente y occidente se dan cita en esta décima octava edición, del 23 al 27 de agosto, en la que Estrella Morente es la artista encargada de iniciar cinco días con el diálogo, el teatro, la creación artística, la gastronomía, y la participación como notas características. ¿Te parece un buen menú? Acércate a Montánchez y saborea una propuesta cultural apta para todos los paladares. Habrá un microbús gratis para personas con movilidad reducida para todos los actos que se desarrollen en el Castillo, emblema patrimonial del municipio, famoso además por la excelencia de sus jamones, vinos y aceites.

El 23 de agosto la actividad cultural comienza con un guiño a la creación local. Sobre las siete de la tarde abre sus puertas en el centro cívico una exposición de artistas locales en colaboración con la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez. Su horario es de 10 a 13.00 horas durante la celebración de los Encuentros.

Premios Encuentros en Montánchez

La inauguración oficial de los XVIII Encuentros en Montánchez/Diálogo de Culturas será a las ocho y media y durante su desarrollo se entregarán los premios homónimos al actor Enrique Simón y al Museo Vostell Malpartida. El dramaturgo, de 64 años, pasó de llenar carros de la compra en sus inicios a ser toda una estrella de la televisión en los años ochenta y noventa. Simpatía, carisma y buen humor fueron sus señas de identidad. Con el tiempo, el éxito cosechado en series como Brigada Central o Los ladrones van a la oficina le convirtió en el presentador perfecto en programas culturales. En la actualidad se ha centrado en el teatro y ha recibido el premio a Mejor Actor Protagonista en el Festival de cine de Nueva York (NYCIFF) por Tristesse (2020).

El otro galardonado de la velada es el Museo Vostell Malpartida, uno de los grandes bastiones de la oferta cultural extremeña. Fundado en octubre de 1976 por Wolf Vostell (Leverkusen 1932- Berlín, 1998), en la actualidad acoge importantes actividades culturales todo el año, destacando el Ciclo de Música Contemporánea o el Festival Periferias, más recientemente.

Estrella Morente, el quejido hecho arte

Tras el vino de honor, sobre las diez y media de la noche está prevista la actuación de Estrella Morente. La artista granadina se encuentra un momento de «madurez» en el que tiene todavía «más cosas que aprender». Junto con su hermano Enrique está trabajando en 'Pablo de Málaga', que continúa el trabajo de su padre, que puso música a textos de Pablo Picasso. El concierto se desarrollará como todos los espectáculos en el conocido Castillo de Montánchez, un escenario único bajo las estrellas.

Teatro del máximo nivel

El 24 de agosto a las diez de la mañana se inicia la ruta Muro Crítico con salida desde la plaza de toros. A lo largo de la mañana se desarrollarán los ‘Cuenta cuentos de las 3 culturas’ en la biblioteca municipal. Por la tarde, en la casa parroquial habrá un taller de cocina para adultos titulado ‘Sabores entre culturas’. La jornada culmina con la obra teatral Palabras encadenadas en el Castillo de Montánchez. Beatriz Rico y David Gutiérrez se meten en el papel de víctima y verdugo en un thriller psicológico que mantiene al espectador pegado a la silla.

Triana, la llama sigue viva

El 25 de agosto la propuesta senderista se llama Ruta de las Ermitas. También los niños pueden disfrutar de juegos tradicionales de todo el planeta en la colonia León Leal. Por la tarde se retoma el taller de cocina. El broche de oro de la jornada lo pone el grupo Triana en el castillo a las diez y media.

Los pocos que todavía no conozcan el espectacular castillo de Montánchez pueden hacer en una ruta guiada el 26 de agosto. Ese día el taller de cocina será por la mañana en la Casa Parroquial. No menos original es el taller de creación de chapas que comienza a las once y media en el paseo. Los participantes se llevarán un interesante recuerdo del encuentro cultural montanchego. No te lo pierdas.

Premios literarios

Por la noche se entregan los prestigiosos premios literarios Villa de Montánchez, que organiza la asociación cultural local, bajo la presidencia de Petra Martínez. La actuación estelar de la noche corre a cargo del murciano Blas Cantó, a quien su aparición en distintos concursos de talentos y el ser miembro del grupo Auryn le han convertido en un referente musical.

Los Encuentros en Montánchez finalizan el 27 de agosto con un taller de animación en el que emplean juegos y música en aras de fomentar la paz y la diversidad.