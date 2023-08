Los focos de EHE se elevan ya a 15 explotaciones bovinas en Extremadura

Los focos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en explotaciones bovinas en la región se elevan ya a 15, una por cada oficina veterinaria, así lo ha indicado este martes en una rueda de prensa la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, un día después de presidir el Consejo Agrícola. Además, Morán ha pedido una reunión con el Ministerio de Agricultura para abordar a nivel nacional la citada afección en el ganado.

Igualmente ha trasladado un mensaje de “tranquilidad” y ha recalcado que es "falso que se mueran 400 vacas al día en Extremadura por esta enfermedad ya que, de momento, está afectando a pocos animales. La Junta desconoce de dónde salen estos datos, que no son ciertos y que generan una alarma innecesaria que perjudica a todo el sector”, ha afirmado.

En este sentido, Morán ha señalado que, de acuerdo a las cifras de Agroseguro y Badigex, el aumento de muertes de vacuno en la comunidad ha sido de 11 animales al día en el mes de julio con respecto a los dos años anteriores, mientras que en lo que se lleva de agosto el exceso ha sido de 36 muertes al día con respecto a la media de 2021 y 2022. Cabe señalar que en estas muertes se incluyen aquellas de otras patologías o las afectadas por la situación de sequía actual, es decir, como ha precisado la consejera, no solo están las causadas por la EHC.

También, y sobre si están cuantificadas las pérdidas económicas por parte de la Consejería, Morán ha argumentado que “de momento no, ya que se cuenta con el total de muertes en el campo por esta causa”. En todo caso, ha considerado que, al menos, "las muertes no están siendo muy significativas en la región, aunque sí puede estar afectando al ganadero que pierde ejemplares de su explotación”.

La situación de Extremadura es similar a la de otras comunidades autónomas, ha apuntado Morán, quien se ha mostrado partidaria de que las consecuencias económicas y de salud animal de estos focos, detectados también en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Madrid, sean abordadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que ha instado a tomar medidas de forma urgente.

Asimismo, la responsable autonómica ha subrayado en que el hecho de que haya zonas restringidas no supone que no puedan moverse los animales, sino que se ponen algunas condiciones si van a zona libre, como estar sin síntomas clínicos y desinfectados si van para reproducción o cebo, pero si van para sacrificio, no es necesario. Tampoco hay restricciones de movimiento de ningún tipo dentro de las zonas restringidas.

La Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, conocida como Enfermedad Hemorrágica del Ciervo, es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por los mosquitos culicoides que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, principalmente a ciervos y vacas.

Por otra parte, la consejera ha anunciado que la Administración regional ya trabaja parea que el sector cerecero pueda recibir cuanto antes las ayudas aprobadas por el Gobierno central, un total de ocho millones de euros, para amortiguar las pérdidas económicas.

También, y preguntada por el regadío en Tierra de Barros, la consejera de Agricultura, aunque no tiene las competencias en este sentido, ha expresado que el gobierno extremeño cree en los regadíos, ya que es "la única manera de que se genere riqueza y se fije población".

"Creemos en el proyecto porque es un proyecto híper eficiente en cuanto al gasto del agua y de la energía, creemos en el proyecto porque es un proyecto con riego de apoyo y entiendo que debe seguir adelante. Vuelvo a repetir, hablo como una opinión global del gobierno", ha aseverado.