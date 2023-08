La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que su Ejecutivo no ha parado de "trabajar" desde su toma de posesión para "poner en orden" los "cientos" de "regalitos" que, según ha dicho, le ha dejado el anterior Gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara.

Así, tras recalcar que su equipo de gobierno lo que está haciendo es trabajar "sin estridencias" para "poner en orden" lo que se han "encontrado", ha subrayado que una vez hecho esto ya entonces "en las próximas semanas" se dedicarán a "poner en marcha todo un programa de gobierno", que es el "compromiso" adquirido con los extremeños en las pasadas elecciones regionales.

De este modo ha respondido a preguntas de los medios en Mérida este martes Guardiola a declaraciones efectuadas este pasado lunes por la secretaria de Organización del PSOE extremeño, Marisol Mateos, en las que ésta reprochaba a la 'popular' que su ejecutivo se encontraba de "vacaciones" desde su toma de posesión.

"La verdad es que me parece hasta ridículo entrar a contestar esto. El Gobierno extremeño no ha estado de vacaciones, desde que tomamos posesión hemos estado trabajando todos los días y hemos estado intentando solucionar una parálisis, una dejadez que es la que nos hemos encontrado con la salida del gobierno socialista", ha dicho.

Dentro de los "cientos" de ejemplos, ha citado que a la llegada del actual Gobierno regional se han encontrado niños en campamentos juveniles que "no podían cenar porque no había dinero para comprar cena y no habían considerado el gasto de un autobús para que pudieran volver a su casa".

"Hemos sacado ayudas para el fomento del empleo para personas con discapacidad, hemos arreglado los pagos de la PAC que estaban sin firmar, sin resolver... ayudas al cereal por la sequía", ha refrendado la presidenta de la Junta como ejemplos de la actividad de su equipo de gobierno.