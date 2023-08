80.000 vacunas más en Extremadura para proteger contra la gripe el próximo otoño

Extremadura adquiere 80.000 vacunas de la gripe para la próxima campaña, que comenzará a partir de octubre. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido 2 millones de euros en la adquisición de estas nuevas dosis con el objetivo de inmunizar al 80% de los mayores de 65 años, los más vulnerables al virus de la gripe. La protección prevista está muy por encima del nivel de cobertura al que se llegó el año pasado, cuando se vacunó el 65% de la población de ese rango de edad. Fueron un 12% más que en la campaña de 2021, pero aún así estaba todavía por debajo del objetivo marcado, pues se pretendía inmunizar al 70%.

Esta próxima campaña comenzará con novedades, pues será la primera vez que el calendario vacunal incluya la vacuna de la gripe para los niños de entre 6 meses y 5 años. Hasta ahora solo recibían este pinchazo los menores vulnerables pero a partir de este año podrán ponérselo todos los que lo soliciten (sí estaba disponible la vacuna inhalada, que se vendía en farmacias, pero al no estar financiada la cobertura fue casi insignificante).

No obstante estas 80.000 dosis, que facilitarán los laboratorios Sanofi Aventis SA a través de un contrato firmado a nivel nacional en la anterior legislatura, se utilizarán únicamente para la protección de la población más mayor ya que, tal y como explica el Servicio Extremeño de Salud, «debemos proteger a las personas que tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones en caso de enfermar por vivir en entornos cerrados y a las personas que, por su edad, debido a la inmunosenescencia, al enfermar de la gripe puedan tener un alto riesgo de complicaciones». Protegiendo a estas personas, añade el SES, se consigue disminuir la incidencia, lo que contribuye a su vez «a reducir el impacto sobre la presión asistencial».

Se recomienda poner a la vez la vacuna del covid y de la gripe, pero solo para los colectivos vulnerables

La gripe es uno de los tres virus respiratorios que se controlan a través del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), junto al covid y al Virus Respiratorio Sincitial (VRS). Según los últimos datos publicados por este organismo, que se corresponden a la semana del 7 al 13 de agosto, las infecciones respiratorias en Extremadura están estabilizadas: con 105,7 casos por cada 100.000 habitantes se sitúa como la segunda comunidad con menos incidencia, solo por detrás de Madrid, que tiene una tasa de 48,6 (Andalucía no ha aportado datos esa semana).

Aunque bien es cierto también que las infecciones están creciendo. En la región la incidencia ha subido casi 12 puntos con respecto a la semana anterior, aunque se encuentra muy lejos del repunte que viven otros territorios como Cantabria, con 619 casos por cada 100.000 habitantes, o la Comunidad Valenciana, con 532,9. Y muy por debajo también de la media nacional, que estaba esa semana en 296.

A la cabeza en ingresos

No obstante, y a pesar de que la incidencia es de las más bajas del territorio nacional, Extremadura se encuentra a la cabeza en ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves, con una tasa de 16,4 hospitalizaciones por cada 100.000 habitantes. La región extremeña tiene casi los mismos ingresos que la valenciana (con una tasa de 16,2), cuando esta última es la segunda con mayor incidencia de estas infecciones. La tasa de hospitalizaciones en Extremadura casi duplica también a la de la media nacional, que está en 9,5 ingresos. Una de las principales causas de esto es el envejecimiento de la población extremeña, la más vulnerable ante este tipo de infecciones.

Precisamente para prevenir los casos de gravedad el Ministerio de Sanidad recomienda la vacunación conjunta tanto de la gripe como del covid (una dosis de cada una de ellas) para los colectivos vulnerables. No así para el resto: «Considerando la situación epidemiológica y la inmunidad adquirida por la población, no se justificaría la vacunación frente al covid en personas no incluidas en los grupos diana», afirma Sanidad.