Tentudía se asoma ya a los cortes de agua ante la sequía persistente

La Mancomunidad de Tentudía trabaja ya en la posibilidad de que haya que acometer cortes de agua en sus poblaciones si las lluvias no llegan en el mes de septiembre. Ya se barajó el pasado verano, aunque las precipitaciones de las primeras semanas de septiembre y el funcionamiento de los pozos permitieron que no se llegaran a extremar las restricciones para la población. Ahora los cortes están de nuevo sobre la mesa, con el embalse en mínimos (tiene 0,49 hectómetros cúbicos) y más de un año extrayendo agua de los pozos existentes, y los que se han ido habilitando para garantizar el suministro básico a los 20.000 vecinos de la zona.

La cuenca del Guadiana atraviesa una situación crítica por la escasez de precipitaciones acumuladas en los dos últimos años. Las reservas están al 24,7% de su capacidad esta semana, aunque hay diferencias de unos embalses a otros; desde el Orellana, que está al 63% de su capacidad, a los de La serena, Alange o Cíjara, por debajo del 13% en todos los casos, aunque son los más grandes y, por tanto, los que más volumen mantienen en términos absolutos. La cuenca supera en un punto el volumen acumulado en 2022 (23,5%) pero la diferencia es abismal en la comparativa con la última década: del 50% al 24,7% actual, menos de la mitad.

La decisión sobre los cortes de agua va a depender del estudio técnico que está llevando a cabo la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable (Aquanex), que estará en las próximas semanas. Ha provocado ya algunos cortes de agua en la zona y dará las claves sobre la idoneidad o no de esa medida. «Sabemos que tenemos un problema gordo de sequía y se está trabajando para ver cuál es la mejor solución, sin dejar de concienciar a la población», asume la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, Felicidad Hernández.

La cuestión es que los cortes de agua tienen en ocasiones el efecto contrario al ahorro que se persigue porque la gente tiende a acumular reservas para el momento en el que no salga agua del grifo. Junto a eso, el vaciado de la red suele ser también responsable de averías en las tuberías. Todo eso es lo que están evaluando los técnicos, analizando los datos disponibles de las reservas de agua, la situación de los pozos y el estado de las redes e tuberías.

La pasada primavera había en esa media docena de pozos activos para abastecer fundamentalmente a la población. Seis ya existían como pozos de emergencia, y al menos cinco se habían ido habilitando con nuevos sondeos que habían dado resultado en Monesterio, Calera de León y Cabeza de Vaca, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Entonces el embalse acumulaba un hectómetro de agua y el último informe del Ministerio para la Transición Ecológica, publicado esta semana, sitúa a cero esta masa. Desde la mancomunidad señalan en todo caso que el embalse acumula 0,49 hm3, aunque la estadística oficial no lo recoge porque no registra los datos cuando bajan de 0,5 hm3.

Tentudía, pendiente de las obras

La situación del embalse de Tentudía se ha ido agravando desde el 2021, sin que haya aún una solución definitiva, aunque sí medidas para paliar los efectos de la falta de agua y un proyecto pendiente de ejecución para conectar este embalse con el de Los Molinos y garantizar así una aportación suficiente de reservas en el futuro. La actuación se declaró de urgencia en 2022 y el pasado mes de marzo se inició la redacción del proyecto que de mejora de los abastecimientos para la zona centro y sur de Badajoz, que incluye entre otras actuaciones esta interconexión.

La cuestión es que en el embalse de Los Molinos la situación ha ido empeorando también en el último año y de hecho los informes de emergencia del Ministerio de Transición Ecológica, ya contemplan que “si la situación se agrava” en él, dentro del trabajo de mejora urgente de los abastecimientos en esta zona que hay en redacción, «se ha previsto la posibilidad de realizar una interconexión parcial de la Mancomunidad de Los Molinos al embalse de Villalba, que podría abordarse como obra de emergencia». Eso es lo que recoge en el último informe publicado, correspondiente al mes de junio.

Las mancomunidades de Llerena y Los Molinos también tienen restricciones activas

De las mancomunidades de Los Molinos y Llerena dependen una treintena de localidades y alrededor de 83.000 vecinos. En esta zona no se contemplan por el momento cortes en el suministro aunque sí están activas las primeras medidas del plan de emergencia que prohíben el baldeo de calles, el riego y cualquier uso del agua que no sea esencial. “Hace un año que vimos que la situación no iba a ir a mejor, sino que iba a empeorar y empezamos a trabajar en esa posibilidad”, reconoce la presidenta de la Mancomunidad, Ana Torres. Aún no se han puesto en marcha pozos de sondeo, aunque no se descarta; y junto a eso, desde los ayuntamientos se está trabajando en la concienciación de la población: se han tomado medidas para reducir el consumo de agua acortando la temporada de las piscinas públicas, que no se abrieron hasta los primeros días de julio y se cerrarán el 31 de agosto y no en la primera quincena de septiembre como suele suceder.

Además, también se ha habilitado un sistema en el embalse de los Molinos que crea una cortina de aire alrededor de la toma de agua de abastecimiento para evitar el paso a la zona de captación de algas y otros organismos que pudieran provocar la contaminación del agua. Lo que hace este sistema es garantizar el mantenimiento de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua en la zona en la que está la toma.

Pendientes del regadío de Tierra de Barros

Los embalses de Alange y Villalba de los Barros, de los que depende el regadío de Tierra de Barros tienen este año un ajuste del 23% en la dotación para riego por la delicada situación de la cuenca en este tramo, según determinaron el pasado mes de abril las juntas de explotación y recoge el informe de emergencia del Ministerio de Transición Ecológica. Las necesidades de riego activas están comprometidas ya y se sumarán a ellas en el futuro las que plantea el nuevo proyecto de regadío de Tierra de Barros, sometido desde el primer momento a las discrepancias en torno a su idoneidad o no en un contexto de escasez de agua. El proyecto abarca más de 15.000 hectáreas en doce pueblos y tiene una inversión prevista de unos 250 millones de euros. Se plantea como una solución a las necesidades de agua en una zona de tierras fértiles, que recibirán 36 hm anuales de embalses de Alange y otros 7 del de Villalba de los Barros, pero la situación general en ambos es compleja. Alange está al 12% y de él depende el abastecimiento de más de 100.000 personas de distintas localidades, entre ellas Mérida. En cuanto a Villalba está al 37%, aunque está en marcha la redacción del proyecto para una conexión con el de Los Molinos para paliar los problemas de abastecimiento en la zona de Llerena y Tentudía.