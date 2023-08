Una masa de aire polar desploma los termómetros diez grados en Extremadura

De alerta naranja por exceso de calor a días «anómalamente frescos» en apenas 24 horas. Es el cambio que va a experimentar Extremadura durante este fin de semana a causa de una borrasca, de nombre Betty, instalada en el norte de las islas británicas y que se dejará sentir algo más debilitada (será una vaguada, un reflejo de la borrasca, pero no la borrasca en sí) en el país. «La penetración de una masa de aire frío de origen polar, que va a ir entrando paulatinamente por el noroeste peninsular, nos va a traer el ansiado descanso térmico tras esta última ola de calor que ha durado cinco días y ha sido bastante intensa», explica Antonio Manzano, meteorólogo de la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advierte que el descenso será «relevante» en la región, pero menos acusado que en otros puntos del país.

Y es que Extremadura, a partir de mañana, deja atrás los 40 grados centígrados que lleva superando ampliamente en distintos puntos de la región desde el pasado domingo para pasar a valores casi más propios del otoño. Se prevé un descenso de los termómetros que puede llegar a superar los 10 grados en algunos puntos de la región, especialmente este domingo. «Mañana sábado tendremos ya un notable descenso de las temperaturas y no se descartan incluso algunas precipitaciones y chubascos débiles y dispersos a lo largo del día. Y el domingo se generalizará ese descenso de temperaturas. Va a ser un día anómalamente fresco, pero parece que no será de récord», añade Manzano.

Las previsiones que maneja la Aemet contemplan que Badajoz pasará de los 40,5 grados registrados hoy a los 32 grados el domingo; en Mérida el saltó será de los 40,3 grados a los 31; de los 39 de hoy a los 28 del domingo en Cáceres; y de 39,2 grados alcanzados en Plasencia a los 30 previstos este domingo.

Mínimas: de 28 a 13 grados

Y si las temperaturas máximas se reducirán notablemente de los 40 a los 30 grados de manera generalizada en la comunidad, las mínimas no llegarán a los 20 grados, pudiendo registrarse valores mínimos de hasta 12 y 13 grados en el norte extremeño, cuando el pasado miércoles, por ejemplo, llegaron a alcanzar los 28,6 grados en Zorita, batiendo el récord de mínima nocturna histórica en ese periodo. Y no es la única estación que ha alcanzado cifras no registradas hasta ahora en esta fecha, «la mayoría se han dado en la provincia de Cáceres», apunta Manzano.

Pero la ola de calor técnicamente acabó ya el jueves en Extremadura, pese a que hoy aún había activos avisos por exceso de calor: «las temperaturas se encuentran ya en un claro retroceso con respecto a estos días previos», señala el meteorólogo extremeño.

De hecho, destaca que esta ola de calor ya finalizada se trata oficialmente de la segunda en Extremadura, a pesar de las cuatro olas que se contabilizan en el conjunto del país, y ha sido, además, la más tardía registrada en un verano. Aun así no descarta que en el mes de septiembre puedan registrarse episodios de temperaturas anómalamente altas sin necesidad de ser una ola de calor como tal. «No sería lo normal o lo esperado tener otra ola de calor, pero en el contexto actual prácticamente nada es descartable». Y es que este notable descenso de los termómetros en poco más de 24 horas es, a juicio de Manzano, «la normalidad hoy en día con este contexto de cambio climático que tenemos. Cada vez está siendo más frecuente que la atmósfera se comporte de forma más extrema, pasando de extremos más fríos a más cálidos».

De todas formas, este episodio de descenso térmico durará poco. Para el próximo lunes las previsiones apuntan a un nuevo ascenso de las temperaturas que, de ninguna manera, llegarán a los 40 grados habituales de esta semana pasada. «Esta próxima semana se podrían alcanzar ya valores normales para la época», concluye el experto de la Aemet.