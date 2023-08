«Atendemos a niños de 12 años que no quieren vivir porque se sienten solos»

La soledad es una de las principales causas de los problemas de salud emocional. Lo dice la psicóloga Guadalupe Andrada que advierte de que no solo afecta a las personas de edad avanzada, sino a toda la sociedad, incluidos los niños. Este pasado curso la fundación a la que pertenece, Inpa Framaguad, ha atendido a siete menores de entre 11 y 16 años con ideas suicidas porque se sentían profundamente infelices al estar solos. «Es un tema horrible y tremendamente delicado, se tienen que tomar medidas», reclama.

Los suicidios han crecido un 15,6% en el último año en Extremadura ¿Se nota en las consultas?

En este pasado curso hemos tenido una demanda inusual por parte de los institutos por alumnos de 12 a 16 años con ideación suicida muy severa. Hemos atendido siete casos (cinco en Cáceres y dos en Badajoz), algunos incluso han intentado consumarlo. Hemos tenido la gran suerte de que los chicos que han llamado a nuestra puerta han seguido viviendo, pero han estado en una situación de riesgo extrema. Si no nos dan la llamada de alerta en los institutos y no se encauzan, estos niños hubieran, seguramente, muerto.

¿Cómo llegaron a la fundación estos menores?

Tenían una anedonia muy grande, no se sentían felices con nada, estaban completamente vacíos. Ya veíamos casos así en las consultas, por eso esperábamos que empezaran a aparecer intentos de suicidio en edades tempranas pero, sinceramente, no lo esperábamos tan pronto y en tanta cantidad. Siete en un curso es una burrada.

¿Cómo llegan los niños a encontrarse en esa situación tan crítica? ¿Cómo se sienten?

Una de las variables más importantes es la soledad total en la que los niños se sienten inmersos porque, aunque están en contacto con los demás, muchas de las relaciones son virtuales. Además están solos en cuanto a familia se refiere. Hicimos un cuestionario entre adolescentes de la ESO y la mayor parte de los chicos y chicas nos hablaban de que no tenían prácticamente relación con su familia, pero sí la echaban de menos. No hay tiempo para ellos, hay un gran número de padres que no tienen feeling ni relación alguna con sus hijos. Les dan de comer, les visten, tienen techo, pero para de contar. A esto se suman las malas experiencias a nivel de amistad y de las primeras relaciones emocionales, los primeros amores. Los niños descubren que ni tienen amigos porque de pronto están con ellos y de pronto los abandonan, y que estos primeros amores son lo mismo, son también de quita y pon. Además hay una tensión bastante grande en las relaciones filoparentales o paternofiliales. Y eso, unido al efecto imitación (hace poco se suicidaron dos niñas en Oviedo) y a la incitación de youtubers e influencers (muchos engrandecen estos actos) hace que estas criaturas, que están tan solas y tan tristes, se dejen llevar por ese supuesto valor que tiene el echarse para adelante. Es un tema tremendamente delicado y lo tienen que conocer los padres.

«No se sienten felices con nada y no tienen el apoyo ni de amigos ni de sus familiares»

Pero la petición de ayuda en estos casos no partió de los padres sino de los institutos. ¿Eran conscientes de la situación por la que atravesaban sus hijos?

La mayoría de ellos sí nos llegaron desde los educadores sociales y desde los equipos de orientación, que están funcionando muy bien. Aunque también hemos tenido consultas por parte de los padres, que están preocupados porque el niño o la niña está completamente triste, no sale de su cuarto, está desmotivado, no sonríe, no habla, …, pero que no sostechaban de que existía esa conducta suicida. Además de estos casos nos llegan otros de padres preocupados por el acceso a la pornografía que tienen sus hijos, que les lleva a mantener conversaciones con personas que no tienen ni idea de la edad que tienen y los padres descubren que están metidos en historias de índole sexual bastante burdas. Y todo ello en niños de 11 años.

¿Influye en todo esto también el acoso escolar?

Sí, muchísimo. Está detrás de muchísimos de los intentos de suicidio y de la ideación suicida. Niños que en sus colegios son totalmente ignorados, que es una forma de acoso. Imagínate cualquier ser humano, que somos sociales por naturaleza, que sienta que lo desprecian, porque ignorar a alguien es despreciarlo. También hay casos de acoso por desprecio expresado.

Los niños que le expresaban esa falta de apoyo de los padres, ¿procedían de familias desestructuradas?

No, son criaturas desmotivadas de familias normales y corrientes.

¿Qué consejo le daría a los padres?

Que el niño o la niña no tenga acceso a un móvil a edades tempranas, como pueden ser los 7 y los 8 años, que no vean a los padres estar todo el rato colgados al móvil porque se aprende lo que se ve. Si un niño desde el año y pico ve a un padre o a una madre, que es una figura de referencia, que está todo el rato con el móvil cómo luego se van a creer que el móvil es una cosa mala. Que no se les compre un móvil antes de los 12, que ya es pronto, y siempre con control parental y limitación horaria. Y que intenten compartir tiempo con ellos, un recurso muy bueno pueden ser los juegos de mesa porque tienen una capacidad integradora y relacional extraordinaria. Ya no se juega en familia.

En estos casos que cuenta podría decirse que los orientadores salvaron a estos niños. ¿Hacen falta más recursos en los centros escolares?

Es un tema horrible, los profesionales de la salud emocional creemos que se tienen que tomar medidas poniendo psicólogos clínicos en los centros escolares, que los padres puedan tener acceso a ellos con más frecuencia porque es algo que va a ir in crescendo. La ayuda en casos de una infelicidad tan sobrecogedora es fundamental, son niños que están completamente solos. No solo los mayores de 80 años están solos, sino que tenemos una sociedad que está sola.

¿Esto deriva después en problemas de salud mental?

Estos son problemas de salud mental pero a mí esa etiqueta no me gusta porque no quiero que se cronifiquen estas historias. Una depresión puede ser reactiva o endógena y las depresiones en general son reactivas, son estados emocionales que acontecen cuando la persona no tienen recursos para afrontar una serie de situaciones en su ambiente. Por eso prefiero hablar de salud emocional porque a muchas personas, cuando les hablan de salud mental, lo asocian con problemas o trastornos irreversibles o enfermedades crónicas. El malestar emocional ocurre cuando las personas viven experiencias que les ocasionan muchísimo dolor y no tienen recursos personales ni apoyos sociales suficientes para afrontar estas experiencias devastadoras. Puede ser tremendamente crítico y con un potencial lesivo enorme pero no tiene por qué cronificarse. Lo que las personas tienen que saber es que con ayuda profesional se sale del infierno emocional en el que viven y rehacen sus vidas.

En personas adultas, ¿cómo podemos darnos cuenta los que estamos alrededor de que algo está pasando?

Porque notamos que está triste, que casi no habla, sólo monosílabos, y está de mal humor. No quiere dormir y se muestra apático e incluso pueden llegar abandonar su higiene corporal. No contactar ni salir con amigos, consumir internet cinco o más horas diarias o comer muy poco o darse atracones pueden ser otros signos.

¿Cómo podemos ayudarles?

Tratando de hacer actividades con ellos, preguntándoles y transmitiéndoles que a ti te importa. Decirle, ‘vente conmigo, vamos a dar una vuelta, que te echo de menos’. Cuando las personas sienten que son importantes para alguien vuelven a sonreír y a tener esperanza.