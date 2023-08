El TSJEx respalda a una opositora que se equivocó de casilla en un examen del SES

Fue un «simple error» y como tal lo considera la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) da la razón a una opositora que se equivocó de casilla a la hora de responder a las preguntas tipo test del último examen realizado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) en la categoría de Enfermería. Desestima de esta forma el recurso presentado por la Junta de Extremadura a la sentencia dictada en abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Badajoz, aunque el fallo todavía puede ser recurrido por la Administración regional ante el Tribunal Supremo.

«La sentencia habla de que es un error evidente de la opositora, ya que respondió a las preguntas en un apartado destinado a anular las respuestas, siguiendo un formato de examen que había anteriormente, en lugar de en las casillas de respuesta que había previstas. Pero respondió en el mismo lugar a todas las preguntas, no a unas sí y a otras, y eso ha sido clave», explica Raúl Tardío, abogado del Colegio de Enfermería de Badajoz que ha defendido este caso desde su departamento jurídico. «La viabilidad de nuestro recurso era complicada porque se habían dado instrucciones previas, pero la justicia ha entendido que se trata de un simple error de la aspirante», valora.

Es la primera sentencia de este tipo que se produce en la región, aunque ya consta una similar en otras oposiciones de Andalucía y un segundo recurso en la región.

En el fallo, al que ha accedido este diario, los magistrados consideran que «la actuación de la opositora debe tildarse como error material manifiesto», con lo cual entiende que las respuestas son válidas pese a no haberse plasmado por parte de la aspirante en el lugar predeterminado. El TSJEx analiza también si ese error de la opositora encierra una artimaña o provoca dudas en el sentido material de lo que se contestó y lo tiene claro: «Su voluntad sobre las respuestas otorgadas es evidente. No ha intercambiado señalizaciones en las respuestas o en los rectángulos. Todas las ha hecho en estos últimos en el lugar inferior de la letra correspondiente a la respuesta que creía válida. Por tanto, su actuación no encierra ninguna intención dudosa, fraudulenta o equívoca. Es algo más simple, se ha equivocado en la manera correcta de reseñar la solución, pero pese a ello, cualquier podría darse cuenta de la voluntad real de la opositora», señala la sentencia del tribunal.

Un caso muy particular

Otro de los argumentos que da el TSJEx es que tampoco consideran que se vulneren ni las bases ni el principio de igualdad «al no implicar discriminación real con el resto de los opositores». De hecho, considera que se trata de un caso «muy particular que seguramente no sea extrapolable ni se produzca en otras ocasiones por su especifidad».

En el texto jurídico, los magistrados dicen que entienden los argumentos de la Junta, que en su recurso de apelación defiende la correcta actuación del tribunal que no corrigió el examen de acuerdo con las bases y las instrucciones dadas. «Estamos de acuerdo con la administración que las instrucciones se impartieron, que fueron claras y que solo una persona no las siguió, ahora bien, este caso es muy especial. Es un supuesto tan peculiar que la Sala da por buena la interpretación esencial de lo acordado en instancia. No se vulneran las bases y aunque se incumplen las instrucciones es palmario que la opositora no quiso engañar, hacer dudar al tribunal o utilizó un mecanismo extraño o ajeno o se negó de manera contumaz a no seguir las indicaciones. Simplemente erró en determinar materialmente un espacio físico utilizando otro», insiste.

El abogado señala que la aspirante habría aprobado ese examen con buena nota de haberse corregido y, además, junto con la fase de concurso posterior podría optar a las plazas fijas convocadas y ya resueltas.