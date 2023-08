Educación confirma las oposiciones docentes de 2024 con al menos 819 plazas

La convocatoria se publicó en diciembre de 2022, pero había dudas ante el cambio de gobierno en la Junta de Extremadura, que ya ha confirmado que se mantienen las oposiciones docentes previstas para 2024. «La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional tiene previsto mantener el calendario de las oposiciones de estabilización para el año 2024 que ya está aprobado y publicado», señalan a este diario desde la nueva administración educativa.

Se trata de una convocatoria extraordinaria de estabilización (para rebajar la tasa de interinidad docente) ya aprobada y publicada en el Diario Oficial de Extremadura que incluye un total de 819 plazas de todos los cuerpos docentes, por primera vez, y de la mayoría de especialidades. Por lo tanto, al menos las 819 plazas ya contempladas en la resolución oficial parecen estar aseguradas aunque desde la consejería señalan que el número exacto de plazas que entrarán en la convocatoria «se confirmará más adelante».

Pero ¿podría ampliarse la oferta? ¿Qué pasará con la convocatoria ordinaria? Desde el sindicato PIDE creen que sería más fácil que se pudieran añadir nuevas plazas al proceso selectivo del próximo año que lanzar también una convocatoria ordinaria. Habla tanto de incrementar la oferta actual con aquellas plazas que se han quedado desiertas en las últimas oposiciones docentes (casi 40, especialmente de especialidades de Formación Profesional, según un estudio de CSIF), como con las vacantes ordinarias que se produzcan a lo largo del curso por jubilaciones y fallecimientos, entre otras causas. «No sabemos si se podrán añadir a la oferta del 2024 o se guardarán para el 2025; hay muchos interrogantes todavía». Y para tratar de despejarlos, PIDE va a solicitar a la consejería la convocatoria urgente de una primera mesa sectorial para tratar este y otros asuntos que consideran prioritarios de cara al nuevo curso.

Desde el sindicato destacan, además, que el proceso selectivo previsto para 2024 será más complejo, ya que es de las pocas veces que coincidirán oposiciones al cuerpo de profesor y de maestro simultáneamente. «Convocar todos los cuerpos el mismo año genera una complejidad importante a la hora de confeccionar los tribunales o la logística de los espacios». De hecho, este año ya se han utilizado ubicaciones fuera de Cáceres y Badajoz que no han sido habituales hasta ahora. Así, en las últimas oposiciones docentes celebradas en junio se han distribuido los aspirantes según sus especialidades además de en las dos capitales de provincia, en Mérida y en Miajadas.

Por su parte, desde el sindicato ANPE señalan que están a la espera de una primera reunión con la consejería para clarificar tanto el tema de las oposiciones como otros «cabos sueltos» de la estabilización docente. «El curso escolar va a empezar y animamos a la consejería a que nos reúna cuanto antes mejor».

Sin inscripciones todavía y más sencilla

Hay que recordar que aunque la convocatoria ya está publicada (se puede consultar en el DOE del 30 de diciembre de 2022), aún no se han recogido las solicitudes para inscribirse en este proceso. «Todavía no podemos adelantar cuándo se abrirá el proceso de inscripción», precisan desde la Consejería de Educación. Lo que se prevé, en todo caso, es que siga el calendario marcado en unas oposiciones ordinarias, por lo que hasta principios de 2024 no se abriría el proceso de admisión.

Lo que sí está claro ya es que el proceso selectivo de 2024 va a ser distinto al ordinario, más sencillo. Se valorarán más los méritos y la experiencia del aspirante, pero además la fase de oposición tendrá la mitad de las partes habituales: solo habrá un examen teórico (sin la parte práctica) y habrá que defender una sola unidad didáctica (se elimina el apartado de la programación). Con esto se busca dar más facilidades para rebajar la tasa de interinidad y lograr una mayor estabilidad del profesorado.