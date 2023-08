La población activa mayor de 55 crece en Extremadura un 79% en la última década

El declive demográfico especialmente acusado en comunidades como Extremadura tiene su traslado también al mercado laboral, donde los trabajadores próximos a la edad de jubilación suponen un porcentaje cada vez mayor de las plantillas, con los retos que eso supone para la gestión del personal en el presente y, sobre todo, para el relevo generacional a futuro. Así lo constata un informe publicado recientemente por la Fundación Adecco, que tomando datos de la encuesta de población activa (EPA) destaca que, entre trabajadores y desempleados que buscan activamente un empleo, los mayores de 55 años ya suponen un 23% de la población activa extremeña (casi tres puntos más que la media nacional, que es del 20,4%).

Por provincias, Cáceres es la que presenta la mayor proporción de trabajadores y parados en una edad cercana a la de la jubilación (23,1%); aunque no dista mucho de Badajoz (22,2%).

El peso de la generación del baby boom, la más numerosa y que ya supera esa barrera de los 55 años, es la clave en un proceso que se ha acelerado en los últimos años. De hecho, la población activa en esa franja de edad ya supera las 113.000 personas, lo que supone un 79% más en la última década y un incremento del 154% respecto a hace veinte años, cuando superaban por poco los 44.000.

Pese a que la realidad muestra que la contribución de estos trabajadores próximos al retiro es cada vez más importante, el estudio resalta que «este sector de la población afronta grandes prejuicios y estereotipos en el mercado laboral que pueden conducirles a la inactividad, al desempleo de larga duración o a jubilaciones forzosas y anticipadas. Ante esta realidad, urge potenciar el talento sénior como motor de competitividad. Su contribución y aporte es clave para la competitividad de las empresas y para la sostenibilidad del país, siendo fundamental ofrecer palancas de formación constantes y reciclaje profesional», manifiesta Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Otro dato a resaltar es que en Extremadura se contabilizan 152 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, una proporción que crece a un ritmo desbocado, a tenor de una esperanza de vida en máximos históricos y una caída de la natalidad que sitúa a España como el segundo país de la UE con menor número de nacimientos. En este sentido, la Fundación muestra su preocupación por la falta de relevo generacional en una población activa entre la que escasean los jóvenes. A este respecto, indica que, al igual que crece la población activa sénior, también lo hace la inactiva, es decir, las personas que no buscan trabajo. «Vivimos en un invierno demográfico, lo que significa que el número de nacimientos es insuficiente para reemplazar a las personas que fallecen. Esto conduce a una disminución de la población y, por tanto, a una menor fuerza laboral disponible, además de otros efectos como una mayor presión sobre el sistema de la Seguridad Social», advierte el estudio.

«Una situación concordante con el envejecimiento de la población, que da cuenta del desaprovechamiento de la fuerza laboral más veterana. El número de inactivos tiende a incrementarse cada año, particularmente desde el punto de inflexión de la pandemia, cuando no pocos trabajadores sénior se han visto abocados a la jubilación. Este hecho choca con la necesidad de prolongar la vida activa, en un contexto de envejecimiento sin precedentes», afirma el informe.

«Ante esta realidad, urge potenciar el talento sénior como motor de competitividad, de modo que se desechen definitivamente los prejuicios negativos que relegan a los mayores de 55 años del mercado laboral. Su contribución y aporte es clave para la competitividad de las empresas y para la sostenibilidad del país», finaliza el análisis de la Fundación Adecco.

Valoraciones

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, subraya a este diario que la permanencia de los trabajadores mayores de 55 años en el mercado de trabajo extremeño se consolida y que es compatible con la incorporación de los empleados más jóvenes. «Vamos hacia un mercado de trabajo regional-nacional que va a exigirnos que nuestros jóvenes y mayores sean capaces de trabajar juntos», señala.

Peinado explica que los séniors destacan por ser trabajadores que ofrecen conocimiento y experiencia laboral, además de la capacidad para actuar como mentores de los más jóvenes. Asimismo aportan «una mayor capacidad de adaptación, ya que con frecuencia han pasado por muchos cambios en su carrera y han aprendido a ser flexibles y moldearse a diferentes situaciones». También cuentan con «buenas redes de contactos y clientes, habilidades de liderazgo y un alto nivel de lealtad hacia la empresa».

El muro

«No, no voy a volver a encontrar trabajo en la vida, aceptaría cualquier cosa, me siento derrotado, no me van a contratar en las condiciones que he tenido antes, no voy a cotizar lo suficiente para tener derecho a una pensión de jubilación contributiva...». Y eso es aún más grave en el caso de las mujeres que pasan de esa edad. Este es un pensamiento habitual entre los parados de más de 50 años, para los que su situación es una losa que, además, se vive como un fracaso personal.

Responder de forma ágil y eficaz a los cambios constantes que se producen en el mercado laboral. Ese es uno de los retos que incluye el gran desafío al que tratan de dar respuesta los sindicatos y el tejido empresarial regional para ajustar y conectar la oferta y la demanda. Francisco Jiménez, secretario de Acción Sindical y Empleo de CCOO Extremadura;y María José Madera, secretaria de Igualdad, Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, explican: «Faltan planes de inserción, itinerarios y formación personalizados. Este colectivo debería considerarse un capital humano muy preciado en las empresas por su resiliencia y cultura del esfuerzo, madurez y prudencia en la toma de decisiones, el pensamiento transversal, mejores capacidades de negociación y adaptación, mayor conocimiento y veteranía».

EN PRIMERA PERSONA

«Trabajé 26 años en una gestoría. Ahora tengo mi propio taxi»

Nunca es tarde para darle un giro a la vida y poner rumbo a la felicidad. Lo sabe bien Juan José García (Cáceres, 1969), que tras quedarse en paro después de haber trabajado más de dos décadas y media en una gestoría, decidió sacarse la ESO con 47 años con la esperanza de encontrar una nueva oportunidad laboral. «No estaba acostumbrado a estudiar, aunque rápido cogí la dinámica. También realicé un curso de Cruz Roja, me saqué el carnet de camión, autobús, trailer y taxi. Gracias a Dios me contrataron como taxista durante dos años pero volví al paro por culpa de la pandemia y luego trabajé como conductor de bus en una ruta escolar», manifiesta García a este periódico.

García es de los que aprovechan todas las oportunidades que se cruzan en su camino. De modo que el destino le llevó a adquirir una licencia de taxi. «En julio cumplí 54 años y me siento muy orgulloso de lo que he conseguido. Han sido años muy duros, de estar en casa e intentar trabajar de cualquier cosa. Pensé que no iba a salir de ahí, al final, lo conseguí. Animo a la gente a seguir mi senda», destaca el cacereño, que reclama a las administraciones y a las empresas privadas «más cursos de formación y más oportunidades laborales» para este colectivo.

«La edad es sólo un número, lo importante es la actitud positiva»

Manuel Espada se define como una persona inquieta, creativa, ordenada y extremadamente disciplinada. Se olvida este cacereño de 65 años, quien se ha convertido en un referente para futuros jóvenes, de citar su espíritu emprendedor entre los fogones de Albalat. El veterano cocinero es de esos maestros capaces de dejar huella en los alumnos de la Escuela de Hostelería (muchos de ellos trabajan ahora en su equipo)y dedica grandes esfuerzos a tender puentes entre el mundo la veteranía y las nuevas generaciones. Ejemplo de ello son los requisitos que requiere en el momento de contratar personal para su negocio: «La edad es sólo un número, lo único que exigimos es que les guste la hostelería, tener una actitud positiva y echarle muchas ganas», comenta Espada con una sonrisa.

¿La fuga de los veteranos de las empresas afecta a la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones? «Las personas que llegan nuevas a una empresa, y esta es una reflexión personal, no tienen la perspectiva histórica cuando no quedan mayores. Tienen la sensación equivocada de que ellos están comenzando en todo, aunque en realidad no es así. Solo incorporan la tecnología a prácticas que ya se hacían antes», resume.