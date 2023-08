Más de cien extremeños se han vacunado contra la viruela del mono

Más de un centenar de extremeños se han vacunado contra la viruela del mono desde que el verano pasado saltaran las alertas tras la aparición en Extremadura de los primeros contagios, que llegaron a requerir hospitalización, aunque en la región no hubo fallecimientos. Según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES), durante el 2022 la región registró un total de 32 contagios y en este año solo se ha notificado un nuevo caso, el pasado mes de julio, a pesar de que hay comunidades como Cataluña que han detectado un repunte este verano.

¿Significa que está controlada la situación en la región? «Lo de control es un recurso válido dependiendo de cómo se aplique. Lo que hay que tener en cuenta es que no se debe bajar la vigilancia y de que algunas infecciones, como todas las relacionadas con el sexo, están muy ligadas a las conductas individuales y colectivas. Puede servir lo de las barbas del vecino en remojo, o mejor, no olvidar que los microbios no respetan las fronteras», destaca el médico extremeño especialista en enfermedades infecciosas Agustín Muñoz Sanz.

«No se debe bajar la vigilancia; no hay que olvidar que los microbios no respetan las fronteras» Agustín Muñoz Sanz - Médico especialista en enfermedades infecciosas

Se trata de una enfermedad infecciosa, vírica, animal y contagiosa que afecta a simios, roedores y humanos. «La produce una especie de Orthopoxvirus, un pariente muy cercano al virus de la viruela humana (enfermedad histórica muy grave erradicada del mundo en 1977). En la actualidad, por razones éticas, en lugar de viruela del mono se denomina internacionalmente mpox para no estigmatizar a nuestros primos primates», explica el experto.

Las vacunas llegaron a las comunidades el verano pasado tras la alerta sanitaria y en este último año se han inmunizado un total de 103 extremeños, de los que 78 han recibido dos dosis. En total, el SES ha administrado 181 dosis, la mayoría se han puesto en las áreas de salud de Badajoz (casi la mitad del total con 85 vacunas) y de Mérida (42 dosis), mientras las de Navalmoral de la Mata, con solo una dosis inoculada, y Plasencia, con ocho, son las áreas menos inmunizadas, según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Salud. La mayoría de los vacunados han estado posiblemente expuestas al contagio o en situación de preexposición.

Un brote en Europa

Fue a finales de julio cuando aparecieron los primeros contagios en Extremadura tras un brote surgido en Europa que empezó a recorrer varios países, entre ellos España. Durante el verano se registraron la mayoría de los casos, pero después la infección entró en un descenso constante. De hecho, el pasado mes de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria, pero aún así la llegada del verano ha vuelto a traer casos a España, que ha registrado varios brotes en Cataluña o Madrid.

La enfermedad, no obstante, se catalogó como de declaración obligatoria tras el fin de la alerta.

La forma más habitual de contagio es a través de las relaciones sexuales de riesgo. «Aunque el virus se ha detectado en el semen de algunos infectados, más que enfermedad de transmisión sexual en el sentido clásico (como sífilis, gonorrea, uretritis no gonocócicas, linfogranuloma...) habría que hablar, en estos momentos, de enfermedad de contagio en el entorno sexual. Este es un aspecto epidemiológico puesto en evidencia el año pasado por el contagio masivo de varones con prácticas sexuales con varones en determinados ambientes, como las saunas, donde las posibilidades de contagio por contacto cercano y por las gotas respiratorias son muy altas», explica Muñoz Sanz.

¿Cómo se puede prevenir el contagio? «Hay normas generales de prevención para todos (evitar contactos de riesgo, lavado de manos), para los ya infectados (aislamiento) y para el personal sanitario que los cuida (protocolos oficiales)», concluye el médico especialista.