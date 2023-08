La Junta mantiene el Consejo Económico y Social como órgano consultivo

Fuera dudas y conjeturas. La Junta de Extremadura seguirá manteniendo el Consejo Económico y Social de Extremadura (CES) como un órgano consultivo del gobierno regional en materia económica y social. Así lo aseguran a este diario desde el Ejecutivo extremeño, después de que el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicara este pasado martes el cese de Mercedes Vaquera como presidenta de este órgano durante la última década. «El CES continuará con su labor».

La destitución de su dirigente se lleva a cabo por incompatibilidad, ya que Vaquera fue nombrada a finales de julio consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional del nuevo Ejecutivo que preside María Guardiola.

Las dudas sobre la continuidad de este organismo surgían tras no haber nombrado inmediatamente después del cese de Vaquera a un sustituto al frente, como sí ha ocurrido formalmente con otros órganos de la administración regional cuyo nuevos nombramientos se han oficializado a la misma vez que los ceses de los anteriores dirigentes. A esto se suma, además, que el socio del gobierno de coalición extremeño, Vox, se ha mostrado en contra de mantener algunos órganos e instituciones públicas y también que uno de los puntos del pacto de gobierno firmado por el PP y Vox dice literalmente que «se suprimirán los organismos innecesarios que no reporte en el bien general». Parece finalmente que aunque aún no se haya nombrado al nuevo presidente o presidenta del CES, este es uno de esos órganos que el nuevo gobierno sí considera necesario y uno de los cargos que quedan todavía por nombrar.