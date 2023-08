Sin sustituto en el Consejo Económico y Social, ¿por ahora?

Mercedes Vaquera (Valencia de las Torres, 1967) ha pasado de presidir durante los últimos diez años un órgano que representa a la sociedad civil, el Consejo Económico Social y Económico (CES) de Extremadura (en el que participan sindicatos, patronal, universidad, sector agrario, tercer sector y diferentes expertos) a meterse de lleno en la vida política ocupando el cargo de consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en el gobierno presidido por la popular María Guardiola.

El nombramiento de Vaquera, economista y profesora de la UEx, se produjo hace más de un mes, el 20 de julio, y desde entonces administrativamente ha estado simultaneando los dos cargos, el civil y el político, hasta ayer, cuando el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó su cese oficial como presidenta del CES. Se hace por incompatibilidad y surtirá efecto desde su nombramiento como consejera.

El pacto PP-Vox dice que «se suprimirán organismos innecesarios que no reporten en el bien general»

Y frente a lo que ha venido siendo habitual en otras salidas y entradas en la Junta, ayer no aparecía en el DOE el sustituto o sustituta de Vaquera, que lleva liderando el CES ininterrumpidamente desde 2013. ¿Llegará o será este el fin de este órgano de análisis y consulta del gobierno regional en materia social y económica? La pregunta no se llegaría a formular si en el gobierno del PP no estuviera sentado Vox, con quien forman el primer gobierno de coalición de Extremadura tras alcanzar un acuerdo que incluye 60 puntos y uno de ellos dice lo siguiente: «La correcta y eficiente gestión del dinero público será uno de los signos distinto de este gobierno. Se suprimirán los organismos innecesarios que no reporten en el bien general». Pero además el líder de Vox en la comunidad, Ángel Pelayo Gordillo, ha manifestado en más de una ocasión que sobran organismos e instituciones en la administración regional. Y así lo dijo por última vez públicamente durante el debate de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura el pasado 14 de julio. Ese día Gordillo sacó a la palestra organismos que considera innecesarios en el nuevo gobierno y que, aseguró, detraen 55 millones a la sanidad y la educación. Habló de varios como el Instituto de Consumo de Extremadura, la Agencia de Cooperación Internacional, el Consejo de la Juventud, el Instituto de la Mujer, la Cexma... y el Consejo Económico y Social de Extremadura.

¿Será este el principio de su fin? Desde la Junta no respondieron ayer a esta cuestión. La resolución del DOE solo se refiere a su futuro cuando recuerda que este órgano queda adscrito a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social y el nuevo gobierno tampoco ha llegado a precisar nunca aquel punto del pacto de gobierno, aunque bien es cierto que hoy por hoy se mantienen todos esos organismos. De hecho, María Guardiola ya ha nombrado a los nuevos dirigentes de algunos de los citados por Gordillo como el Instituto de la Mujer (Imex), que continúa su andadura bajo la nueva dirección general de Beatriz Arjona Rovira; la Agencia de Cooperación Internacional (Aexcid), que se mantiene con Isabel Belloso Bueso a la cabeza; o el Instituto de la Juventud, liderado por Raquel Martín Bellot, su nueva directora desde la semana pasada.