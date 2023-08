Salud pide a los sanitarios ponerse la mascarilla por el repunte de covid

«Ante el aumento de casos de covid-19 observado en las urgencias recordamos que se recomienda el uso de la mascarilla en el hospital». Es la circular que ha enviado Salud Pública a todos los jefes de servicio y supervisoras de todas las unidades de los hospitales de la región debido al repunte de coronavirus experimentado en la última semana. De momento se trata solo de una recomendación y únicamente para los sanitarios, aunque bien es cierto que en las áreas en las que se atiende a pacientes con covid, por regla general, los profesionales la seguían manteniendo a pesar de no ser obligatoria desde julio, al menos durante el contacto directo con los hospitalizados. No así en el resto de servicios.

La recomendación no es extensible, por ahora, ni a los pacientes ni a sus familiares. Este diario preguntó ayer a la Consejería de Salud y Servicios Sociales si ante esta situación se plantea la posibilidad de volver a instaurar la obligatoriedad de esta protección como ya se ha hecho en otros hospitales del territorio nacional, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, pero no recibió respuesta. Hace una semana el Servicio Extremeño de Salud (SES) ya dijo que no estaba previsto, aunque advirtió ya entonces de que seguía de cerca la evolución del coronavirus en la región. El escenario a día de hoy ha cambiado bastante aunque de momento es algo que no está sobre la mesa, de hecho ayer se celebró Consejo de Gobierno y este asunto no se trató, o al menos así trascendió puesto que no constaba en el orden del día.

El aumento de casos vuelve a coincidir con la movilidad de la población pero la situación no es preocupante

Según los últimos datos, en los hospitales extremeños hay 66 personas hospitalizadas. De nuevo el área más afectada es la de Cáceres, con 17 pacientes; seguida de la de Plasencia, con 13. Además la de Don Benito-Villanueva tiene 12; la de Badajoz, 8; la de Mérida, 6; la de Navalmoral de la Mata, cinco; la de Coria, tres y la de Zafra, dos. A pesar de ello, los datos de incidencia son mínimos: 3,34 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante los expertos advierten de que esta tasa ya no es representativa ya que ya no se realiza un seguimiento de la enfermedad porque ya no es necesario notificar los casos a Salud Pública. Lo que significa que, con toda probabilidad, haya muchas más infecciones.

Infecciones respiratorias, por debajo de la media

Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira), que realiza un seguimiento del covid, la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), la incidencia de estas tres infecciones en conjunto creció nueve puntos en la semana del 14 al 20 de agosto, la última de la que se tienen datos disponibles: pasó de 105,7 casos por cada 100.000 habitantes a 114,7. De los tres virus el covid es el que presenta una mayor prevalencia. A pesar del repunte, la extremeña es la segunda comunidad con menos infecciones respiratorias, solo por detrás de Madrid, con una incidencia de 40,7. La de Extremadura seguía además esa semana muy por debajo de la media nacional, donde la incidencia se situaba en 246,8. Valencia y Cantabria eran los territorios con mayor número de infecciones, con una tasa de 488,8 y de 526, respectivamente.

El aumento de casos de covid coincide una vez más con la mayor movilidad de la población, ya que el repunte se ha comenzado a notar a partir de la semana pasada, coincidiendo con el puente de agosto y con la celebración de las fiestas de verano en la mayoría de los municipios extremeños. El repunte ha hecho además que en las calles hayan vuelto a verse más mascarillas de lo que ya era habitual, bien porque la persona en cuestión está contagiada o simplemente por intentar protegerse. También en los centros de salud y hospitales, donde la mayoría de los usuarios acudía ya sin mascarilla al no ser obligatoria. Estos días, raro es visitar una sala de espera de urgencias y encontrarse a alguien sin ella.