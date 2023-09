«Solo en política parece que cuando tienes experiencia te tienes que ir»

Hace apenas 15 días José Antonio Monago (Quintana de la Serena, 1966) fue nombrado senador (y portavoz adjunto del grupo del PP en el Senado) y ayer presentó en Mérida su escrito de renuncia al acta de diputado regional tras resultar elegido en las pasadas elecciones autonómicas. Lo hizo su secretaria en su nombre porque el expresidente extremeño vive ahora caballo entre Badajoz, que seguirá siendo su lugar de residencia, y Madrid. Monago podría haber compatibilizado ambos escaños, como ya lo hizo durante la legislatura pasada en la que fue designado senador autonómico, pero considera que es momento de aparcar la política regional tras 20 años de diputado y centrarse en el partido y en la política nacional, pero con la mirada siempre puesta en Extremadura. «La vida son capítulos y ahora empieza uno nuevo, apasionante, y yo encantado».

¿Por qué ha dado el salto completo total a la política nacional?

En la política regional ya tuve la enorme fortuna de ser presidente de la comunidad y de representar también como senador autonómico a la comunidad, pero es verdad que hay una presidencia en estos momentos del PP y yo tenían un encargo del presidente Feijóo que me dijo: ‘oye, échame una mano, vente para la dirección nacional y encárgate de un área’. Llevó el área de Derechos y Garantías del PP que tiene mucha importancia no solo porque lleva toda el tema disciplinario, sino porque lleva la supervisión del cumplimiento normativo y ahí estoy, con un grupo de personas próximas al derecho, en esa responsabilidad. Se me pidió que diera el salto a lo nacional y uno tiene que estar siempre en disposición. Por eso he cerrado una etapa de momento y he abierto otra, y ya he vivido varias. Pero no me desvinculo de Extremadura. Siempre estaré para lo que pueda ayudar.

¿Qué retos se plantea en esta nueva etapa política de su vida?

Ahora tenemos mucha tarea porque primero hay un Senado conformado por una mayoría absoluta del Partido Popular que empieza a andar, aunque no hay gobierno, y que hay que organizar. Tengo la fortuna de ser portavoz del grupo parlamentario popular junto con José Manuel Barreiro y Javier Arenas, que es el portavoz , y hay un trabajo previo apasionante con la conformación de las comisiones, la organización de los espacios de trabajo, de las funciones y la responsabilidad de cada uno... No nos aburrimos.

¿Por qué ahora sí renuncia a su escaño en la Cámara regional?

No es incompatible pero al final solo podía ir a los plenos de la Asamblea y estas ocupando un puesto cuando puede haber otro compañero que tenga más vida política en el Parlamento regional, participando en comisiones... Creo que las personas que tenemos una cierta experiencia en realidad lo que intentamos es iluminar camino, aunque solo sea por los errores que hemos cometido. Y luego tampoco era muy lógico seguir estando ahí habiendo una presidenta de la comunidad de tu partido, no es muy habitual en los parlamentos automáticos que convivan un expresidente y un presidente.

Fernández Vara aún no se ha pronunciado, pero Pelayo Gordillo (ambos senadores por designación autonómica) sí compatibilizará los dos escaños. ¿Qué le parece? ¿Deberían marcharse?

Ello son los que tienen que decidirlo. No les voy a decir lo que tienen que hacer, sería una osadía y una falta de respeto. El escaño se lo gana cada uno con el aval de los ciudadanos y ellos decidirán. De cualquiera de las maneras a mí me parecerá siempre bien. Intento ser una persona muy respetuosa con la voluntad de mis compañeros.

Dos expresidentes extremeños en el Senado, ¿ha coincidido ya con Vara? ¿Cómo es su relación?

Es el vicepresidente segundo y le saludé cuando tomé posesión como paisano y compañero. Tengo una relación muy cordial tanto con él como con Juan Carlos (Rodríguez Ibarra), de mucho respeto y consideración y lo tengo que agradecer. En muchos sitios me preguntan si nos llevamos bien y no sé por qué es noticia lo que no debería serlo. No sé por qué extraña, quizá hay un exceso de tensión en la política en España y no es tan normal que los expresidentes tengan relaciones cordiales.

¿Le ha pedido algún consejo?

No. Lo único que le he dicho es que si se pierde por el Senado me llame, que me conozco la casa y es muy grande (risas). Si puedo ayudarle y colaborar, que cuente conmigo, eso es lo que le he dicho.

Hay voces críticas con el salto de ambos a un órgano como el Senado...

La política es una vocación. Resulta que en el Ejército o en la Iglesia la experiencia a un grado y solo aquí parece que cuando tienes experiencia te tienes que ir. Me pongo de ejemplo, he vivido la gestión de un ayuntamiento como teniente alcalde, he dirigido servicios municipales, he sido presidente de una comunidad teniendo la responsabilidad de una sanidad, una educación, de un ámbito de empresa... y ahora resulta que te tienes que ir a tu casa cuando estás en lo mejor. Yo creo que en sitios como el Senado se agradece que haya gente con experiencia. Como chascarrillo está muy bien, pero ¡coño!, en todas las empresas y profesiones se valida y se prestigia esos años y esa experiencia. No conozco ningún cuartel que lo lleve un cabo ni ninguna diócesis que la dirija un cura de parroquia, para eso hay un obispo. Y ahí nosotros tenemos que hacer también pedagogía. Ha habido polémica con Fernández Vara, que al final no se va de la política, pero si le han ofrecido ser vicepresidente del Senado ¿qué tiene que decir que no una persona con su experiencia? Al contrario, yo me alegro de que haya extremeños con responsabilidades importantes.

¿Habría sido un error que hubiera vuelto a su plaza de forense?

Si hubiera tomado esa decisión me parecería bien porque es su decisión, y si en principio lo tenía pensado pero luego al final ha cambiado el rumbo, pues también me parece bien. Si no respeto a mi adversario, cómo voy a pedir a la gente que me respete a mí.

¿Habría pactado un gobierno de coalición con Vox en la región?

Esa respuesta tenía que darla la presidenta del Partido Popular de Extremadura, yo soy uno más, no me correspondía a mí.

¿Cómo ve el nuevo gobierno de Guardiola, quien además recupera algunos de sus altos cargos?

No son personas asociadas a mí, sino nombres del partido. Creo que en un gobierno tiene que haber un mix de gente nueva y de gente con experiencia y ha quedado un equipo de gobierno muy bien encajado: con gente con mucha experiencia y mucha ilusión. Y le deseo toda la suerte y fortuna del mundo porque tiene muy buena pinta este gobierno.

¿Y le ha pedido Guardiola algún consejo o se lo ha dado usted?

Yo no doy consejos. Hay que estar siempre a disposición con humildad y cada uno tiene que ejercer sus responsabilidades. No soy una persona que me gusta dar consejos, si me lo piden lo daré, pero yo creo que ella lo está haciendo muy bien y de momento no los necesita, solo necesita saber que estamos aquí para ayudarla. Hablamos muy a menudo para intentar darle ilusión y energía porque sé lo que es presidir una región.

¿Cree que habrá estabilidad a pesar de la coalición con Vox?

Vox tiene su refrendo electoral porque la gente lo ha votado y hay que ser también respetuoso. Yo creo en la palabra y en el acuerdo y cuando uno da una palabra tiene que cumplirla. No tengo motivos para dudar de la estabilidad del gobierno de Extremadura.

En clave nacional, ¿ve factible la investidura de Feijóo que ahora mismo parece ajustada o incluso unas nuevas elecciones?

Quien lo tiene ajustado es Sánchez porque hacer un gobierno con más de veinte partidos eso sí que es complejo para España. El presidente del PP le hizo ayer (por el miércoles) una propuesta de pacto muy generosa y parece ser que no tiene aceptación por parte del PSOE, así que lo que intentamos es ayudar a este país frente a un escenario donde algo menos del 6% nos van a condicionar la vida y futuro de cada uno de los españoles. Sería una auténtica locura, por eso espero que al final haya luz, que no tengamos que repetir elecciones y que el gobierno empiece a funcionar.

Confía entonces en que salga investido Feijóo el 27 de septiembre.

Para eso se está trabajando, se están manteniendo encuentros y reuniones y yo espero que al final haya sentido común y sentido de Estado.

Y si le llamara para formar parte del gobierno, ¿se lo plantearía?

Ni me lo he planteado, pero estamos a disposición. Es decir, uno tiene que tener voluntad de estar a disposición para lo que se precise y ya está, lo que tenga que venir será. No sé, tampoco entra en mi ecuación ahora mismo, en mis cábalas mentales ese tema, lo que entra es sacar día a día la responsabilidad que tengo lo mejor que pueda y sepa. Vamos a ver primero si se forma gobierno y luego ya hablaremos.

¿Pero no se ve de ministro?

Esto es como el que tiene vocación religiosa y es sacerdote, ser vicario general a todo el mundo le gusta y ser cardenal sobre todo. Igual si uno es militar, a todos les gustan los reconocimientos y los ascensos, pero uno tiene que tener la humildad para sacar el día a día. ¿Sabes qué pasa? Que si sacas el día a día y no te llegan estas cosas no te decepciona porque nunca las esperaste. Y lo que tenga que venir siempre es un regalo y a lo mejor una recompensa a tu esfuerzo. Y de verdad, es que ni se me ha pasado por la cabeza además.