Extremadura puede perder más de 50.000 pernoctaciones por el cambio climático

El calentamiento global del que vienen años avisando los expertos puede ahuyentar a una parte del turismo que elige Extremadura para pasar unos días de vacaciones y relax, especialmente durante el verano. Así lo advierte un informe de la Comisión Europea (CE), que incluye a Extremadura entre las nueve comunidades españolas que su sufrirán una merca de visitantes por el cambio climático, del que cada vez hay más evidencias científicas.

Las datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo muestran que el aumento de las temperaturas en al menos 1,5 grados centígrados será una realidad global en la próxima década. Y con esas previsiones, los expertos europeos barajan cuatro posibles escenarios turísticos, los dos más optimistas son los ya contemplados en el Acuerdo de París, donde se vaticina un aumento de la temperatura media global de 1,5 y 2 grados centígrados, mientras los más pesimistas proyectan un ascenso térmico de hasta 3 y 4 grados centígrados, pero en todo caso lo que se espera para la región es una pérdida de turistas.

Cualquiera de estos escenarios apunta a una merma de la demanda turística en Extremadura que puede ser de un -0,3% y -0,4% en el caso del menor incremento de las temperaturas y que llegaría al -1,1% y hasta el -2,3% de máximo en el extremo de alcanzar los mayores ascensos términos analizados (3 y 4 grados).

Estas proyecciones traducidas en números absolutos, en función de los datos registrados en la región en el último año completo (2022) en el que se superaron los 2,4 millones de pernoctaciones, plantean un descenso que podría ser de hasta 56.000 pernoctaciones anuales (con una pérdida del -2,3%); y en el mejor de los casos (el -0,3%) la merma sería de algo más de 7.300.

Si los cálculos se realizan teniendo en cuenta el número de viajeros (fueron casi 1,4 millones durante el 2022) el descenso sería de entre 44.000 visitantes en el escenario más desfavorable y los 4.100 con las previsiones más optimista. Cualquier tendría al final un impacto directo también en la economía extremeña donde el turismo aspira a alcanzar el 8% del PIB regional, siendo un sector que genera más de 28.000 empleos, según los últimos datos de este año.

Baleares, la que más pierde

Según este informe, titulado ‘Impacto regional del cambio climático en la demanda turística europea’, Extremadura es la cuarta de las nueve comunidades en las que se prevé una mayor fuga de turistas, un problema que acusarían especialmente Baleares y Murcia, que perderían hasta un 8,2% y un 6,8%, respectivamente. Mientras, otras siete comunidades saldrían ganando con el calentamiento global, siendo Cantabria y Asturias las más afortunadas, donde la demanda turística aumentaría hasta un 7,2% y un 4,2% respectivamente.

El análisis elaborado por un grupo de científicos que se encarga de asesorar e investigar para la Comisión Europea -el Joint Research Center (JRC)- toma como base los datos turísticos de 2019, que son similares a los actuales una vez casi diluido ya el impacto de la pandemia de covid, y diferencia entre territorios y ganadores y perdedores no solo en España, sino en el conjunto de Europa, donde los países del sur como Chipre o Grecia saldrían también mal parados.

Aunque se trata de una predicción con múltiples escenarios posibles, la realidad es que «el sector turístico está preocupado», señala Manuel Moreno, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex). «El aumento de las temperaturas, la falta de lluvia y la escasez de agua es un problema y no favorece a nadie y es un hándicap que tenemos que tener en cuenta para el futuro», señala Moreno, que aplaude las ayudas anunciadas por la Junta de Extremadura para que los empresarios del sector puedan fomentar y crear espacios de sombra y refresco en sus establecimientos. A su juicio un aumento de las temperaturas podría afectar al turismo en verano, pero podría llegar a ser positivo para animar a los visitantes en otras épocas del año que también son importante para el sector turístico extremeño. «En otoño no nos vendría mal del todo que hiciera algo más de calor, aunque en primavera si el ascenso térmico es elevado sí puede ser un problema».

No obstante, Moreno señala que sería necesario precisar más esas predicciones del estudio europeo, ya que dentro de la propia comunidad hay notables diferencias en cuanto a las temperaturas. «No es lo mismo visitar el norte de Cáceres, que normalmente alcanza una temperatura inferior que el centro y el sur de la región, donde sí que habría que hacer más hincapié en tomar medidas para intentar aliviar las altas temperaturas».

Coincide con esta reflexión el presidente de la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura, Ignacio Lozano, quien considera que no sería objetivo hablar de una única predicción para el conjunto de la comunidad extremeña. «El norte es en verano una zona más fresquita, con muchos recursos de agua como piscinas naturales y gargantas donde creo que la afectación para el turismo sería prácticamente nula. Distinta sería la situación de la mitad de la provincia de Cáceres hacia abajo donde hay más un turismo de paso durante el verano, que se para en Cáceres o en Mérida A-66 rumbo, a través de A-66 o la A-5, a otros destinos de Portugal o Andalucía».

Pocos viajeros internacionales

Lozano añade otro parámetro a tener en cuenta a la hora de valorar el futuro del sector y es que considera que el estudio tiene en cuenta especialmente al turismo internacional, que es residual en Extremadura. «Aún así un aumento de la temperatura también durante los inviernos puede hacer también que el turista francés o el danés opte por regiones como Extremadura o el sur de España en una época diferente al verano».

Aun así, considera que la incidencia en general será muy limitada. «Respecto al turista nacional, que es el 95% del que nos llega al norte de la región, no creo sinceramente que vaya a afectar demasiado un aumento de la temperatura media global en los próximos años», insiste Lozano. Explica que, además, muchos de los visitantes que ocupan los alojamientos rurales son emigrantes al País Vasco, Cataluña o Madrid que siempre van a volver a la tierra «y utilizan nuestros alojamientos porque no caben en la casas de los abuelos porque ya no tienen ni siquiera vivienda».

Y en cuanto al turismo autóctono, el extremeño, destaca que las olas de calor en la comunidad «casi que nos benefician en el norte porque en esos días hay muchos extremeños de Badajoz, Cáceres o Almendralejo que se plantean buscar un lugar cercano más fresco y con agua para pasar esos días... Y además, a menos de la mitad de lo que cuesta un hotel normalito en una zona de playa», destaca.

Por todo ello, a su juicio, las previsiones que apuntan este informe europeo no les preocupan demasiado por ahora, aunque sí considera que hay que tomar medidas y estar preparados. «Existe un déficit importante en Extremadura de piscinas y zonas de sombra», destaca, por eso aplaude las medidas anunciadas por la Junta «siempre que no se limiten otras que afecten a la calidad».