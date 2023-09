El Real Monasterio de Guadalupe es, en cierta manera, reservorio de la esencia extremeña. En este cenobio se custodia la Patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad, la Virgen de Guadalupe. No en vano la fecha del 8 de septiembre se escogió como Día de Extremadura para establecer un hilo histórico que dotara de sentido a la celebración. En los primeros años acogió los actos institucionales y en la actualidad solo los religiosos. Miles de peregrinos se acercan todo el año, pero especialmente estos días, a rendir culto a la patrona extremeña. Fray Guillermo Cerrato, hermano guardián y Medalla de Extremadura, explica cómo viven estos días tan especiales.

¿De qué forma se beneficia Guadalupe del peregrinaje hacia el Monasterio?

Creo que Guadalupe tiene muchos peregrinos y muchos turistas que nada tienen que ver con el peregrinaje. Sí es verdad que en estas fechas son más los peregrinos los que vienen principalmente por amor filial y por veneración a la santísima Virgen de Guadalupe como patrona de la región. En este sentido, el mes de agosto y especialmente el mes de septiembre con sus fiestas y peregrinaciones acuden más personas a la puebla y eso siempre aporta enriquecimiento espiritual y beneficio económico.

¿Qué tiene de especial el Monasterio de Guadalupe a día de hoy para los creyentes?

Es un símbolo religioso singular. Ya lo fue en la Edad Media. Al ser tan especial, continúa siendo un centro de peregrinación y reencuentro con las raíces cristianas y la devoción mariana. Todos llevamos la llamada del niño pequeño y el amor a la madre que nunca se cansa de esperar. En este sentido, en Guadalupe siempre vamos a encontrar a la patrona y a la reina de nuestra sierra.

Durante el mes de agosto y septiembre, Guadalupe tiene numerosos visitantes. ¿Hay alguna actividad organizada para recibirles?

Fundamentalmente, en el mes de agosto, Guadalupe Santuario y toda la puebla está volcada a lo que yo denomino la peregrinación de los extremeños de la diáspora, o de las familias extremeñas que tuvieron que buscar el pan de cada día en otra región y regresan a casa a reencontrarse con sus mayores peregrinando en familia hasta el santuario para celebrar la eucaristía familiar de acción de gracia y también, como no, para poder subir a venerar a la santísima Virgen en su camarín. Esto es lo más especial del mes de agosto. Este año se ha hecho muy notoria la presencia de las peregrinaciones que iban hacia Lisboa a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Esto implica tener varios grupos de diversas culturas y generaciones que han pasado por el pueblo dándole vida a la primera quincena de agosto.

¿Hay alguna novedad este año en la celebración del Día de Extremadura el 8 de septiembre?

Para mí la novedad es que ahora sí vamos a poder volver a la normalidad. El año pasado, celebraciones como la bajada de Nuestra Señora de su camarín al trono del triduo final, llevaban cuatro años sin que se produjeran. Este año se hará el día del patronato después de la celebración de la eucaristía del novenario solemne por la tarde, a las 21.00 horas

Hablaba usted antes de la Jornada Mundial de la Juventud, las cuales han sido un éxito de participación durante el mes de julio. ¿Cree usted que son una esperanza para la iglesia?

Yo creo que mueven a muchas personas de distintas culturas. El futuro es de la gente joven, esa a la que la multitud les conmueve, les toca el corazón y les convoca a recuperar bondades existentes en estos corazones. Yo he podido asistir en estos días de modo indirecto a la experiencia de muchas personas jóvenes que lo habían probado todo en la vida y buscaban un reencuentro consigo mismo para descubrir esas raíces profundas que tiene todo corazón humano sediento de eternidad. He podido asistir en la intimidad a grupos de jóvenes rompiendo su corazón ante dios y recuperándose como verdaderos hijos pródigos. Guadalupe en estos días ha sido una permanente fiesta religiosa.

Sí que es cierto que cada día menos jóvenes tienen fe, ¿por qué sucede esto?

Porque cada vez hay menos jóvenes. A mí esto me preocupa muchísimo porque somos muchos más en la pirámide poblacional de nuestra nación los de 70 años que los niños y los jóvenes. De entrada, somos más de cultura de muerte que de vida e invertimos más en eso. No sé con exactitud si hay menos jóvenes creyentes, yo este mes de agosto lo que he visto es muchos jóvenes ofreciendo testimonio de su fe, es verdad que no son todos los jóvenes, pero también es verdad que no hay tantos jóvenes. Yo mantengo que uno de los ecosistemas más amenazados, es el humano. La encíclica del papa Francisco y la de Fratelli Tutti, no termina de ganar los corazones de nuestra sociedad conformista y acomodada en la que la cultura del ‘todo vale’ prima. En este sentido debemos elevar un grito de llamada a la responsabilidad de todas las autoridades y de todas las voces activas que quieran construir un mundo más fraterno y pacífico.

¿Desde qué día y hasta qué día se van a poder ver peregrinos en Guadalupe?

Este año el aumento de peregrinos será menos notorio debido a las condiciones climáticas del mes de julio y de un agosto tan duro. También hay que tener en cuenta la apertura a otros espacios de peregrinación ya que en los años anteriores se peregrinaba más hacia los ámbitos rurales que en este año en el que las personas viajan buscando unos días de encuentro con el mar. Sin embargo, durante toda la primera quincena de septiembre, veremos peregrinos llegar a primera hora de la mañana a Guadalupe. En el mes de octubre, vamos a ver las peregrinaciones de las delegaciones juveniles iniciando sus cursos pastorales y catequéticos todos los fines de semana. Nos visitan diferentes diócesis, colegios y ámbitos universitarios con voluntad de poner bajo el amparo de la santísima Virgen sus cursos escolares y sus actividades religiosas. A propósito de otros jóvenes, Guadalupe viene celebrando el observatorio de lo invisible, una semana de cultivo de las bellas artes y de la inteligencia emocional con un grupo de unos 10 universitarios que llevan a cabo toda una semana de reflexión con talleres de música, oración, de pintura, de escultura, de literatura, etcétera. Esto significa más presencia joven a la que le mueve esto de la inteligencia emocional.

Es usted una persona muy querida en Extremadura debido a la gran labor que hace en el Monasterio. Tanto es así que fue reconocido con la Medalla de Extremadura en el año 2010 . ¿Cómo recibe usted estas muestras de cariño de la población extremeña?

Yo trato de ser buena gente con todo el mundo. Además soy extremeño y no voy a renegar de mi condición de extremeño y de mi regionalismo incluyente. Me siento querido por el de arriba, por Guadalupe y por el pueblo extremeño. Creo que el secreto está en vivir el esfuerzo y el empeño de hacer de lo cotidiano la mejor mediación de ejercicio de bondad.

Reconozco la labor del Periódico Extremadura

Me gustaría devolver al Periódico de Extremadura, el reconocimiento de ser Medalla de Extremadura y centenario. Creo que habéis hecho un buen servicio a la región y bien merecido es este reconocimiento, así lo han considerado. Quizás pueda estar presente en la entrega de medallas, voy a hacer el esfuerzo máximo para que así sea porque también tengo otro paisano honrado con la medalla de la región y me parece que su equipo se lo merece, hablo de Los Tartesos en Guareña. También me gustaría aplaudir la labor de las hermanas del Colegio de Nuestra Señora del Carmen Vedruna de Villafranca de los Barros, al Rally de la Vendimia de Almendralejo y a la unidad de oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz. Quiero que reciban la sensación de mi reconocimiento estando presente.

Para acabar, ¿podría hablar de algún proyecto que tenga en mente?

Pues Guadalupe es un eterno proyecto para mí. Yo ya he apuntado muchos proyectos pendientes, pero lo más urgente es que la Basílica adquiera otro tratamiento y una necesaria intervención en el retablo mayor y en la nave central para recuperar las pinturas de los ángeles músicos que probablemente ornamentaban toda la nave central de la basílica. En lo personal, mi proyecto es descubrir la grandeza de lo cotidiano. A mis 77 años le pido al altísimo que nos enriquezca cada día con nuevas vocaciones y que nos haga descubrir a todos la grandeza de invertir en vida porque no solo la Iglesia necesita nuevas vocaciones, sino que todas las familias necesitan descubrir que la mayor inversión siempre será rodearnos de personas.