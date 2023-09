Los centros de mayores seguirán sin bar: fracasa el 2º intento para abrirlos

Los centros de mayores seguirán sin cafetería. Son ya tres años y medio sin el que los usuarios consideran su centro de reunión, su lugar de esparcimiento, su punto de encuentro y para muchos el único espacio en el que sienten compañía. Así es, de hecho, como define este servicio el propio Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad): «la cafetería en los centros de mayores se convierte en un espacio abierto, dinamizador y referente en la comunidad, en el que se posibilita la relación, el esparcimiento y el desarrollo de gran parte de las actividades programadas en los centros». Pero lo cierto es que, a pesar de varios intentos, los usuarios de estos centros seguirán por el momento sin poder disfrutar de este servicio.

Cerraron en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus, que obligó a clausurar todas las residencias de ancianos (se cerraron las cafeterías pero también se suspendieron las visitas de los familiares a los usuarios) para evitar más contagios, pero la mayoría de los centros no la han recuperado. En un primer intento de reabrirlas, la Junta de Extremadura las sacó a licitación en diciembre del 2022, pero la mitad de los concursos se quedaron desiertos. En concreto en 19 de los 41 centros de mayores sostenidos con fondos públicos no se recibió ninguna oferta para gestionar el este servicio. Los empresarios entendían que con las condiciones que se ofrecían el negocio no era rentable. Ante esta situación el Ejecutivo autonómico optó por repetir el concurso. La licitación, con un presupuesto de 1,8 millones de euros, se publicó en mayo, pero de nuevo ha quedado desierta.

Precios por debajo de mercado

En este nuevo proceso de adjudicación se recurrió al contrato de concesión de servicios, lo que implica que las propias empresas asumen el riesgo y ofrecen el canon que están dispuestas a pagar. Lo que ocurre es que los precios marcados siguen por debajo de los del mercado, ya que se fijan de acuerdo al perfil de los usuarios, que son pensionistas, teniendo en cuenta que Extremadura tiene la pensión media más baja de todo el territorio nacional. No obstante se han actualizado conforme al IPC de 2023 y para 2024 se prevé otro incremento del 4%, pero ni así les resulta rentable a los hosteleros.

De esta forma en la provincia de Cáceres nueve de las residencias de mayores seguirán sin cafetería: Cervantes y Plaza Mayor en Cáceres capital; el sociosanitario, La Vera, San Francisco y Puerta Berrozana de Plasencia; el de Hervás; el de Trujillo y el de Moraleja. Algunos de estos centros, como el sociosanitario de Plasencia, Moraleja, Hervás y Plaza Mayor de la ciudad de Cáceres, llegaron a tener ofertas, pero finalmente no se han llegado a contratar por desistimiento de las empresas, que no cumplimentaron toda la documentación requerida. Así se recoge en una resolución firmada por la directora gerente del Sepad, Estrella Ángeles Martínez Lavado, dictada el pasado 30 de agosto: «La Gerente Territorial del Sepad de Cáceres, resuelve la declaración de desierto de todos los lotes para el contrato de concesión de servicios de cafetería y comedor en los centros adscritos a la gerencia territorial del Sepad de Cáceres, al resultar excluidos todos los licitadores que presentaron solicitudes de participación a estos lotes, por no cumplir con los requisitos exigidos en algunas de las fases del procedimiento de licitación», dice exactamente esa resolución.

En las otras cinco residencias que tampoco tenían bar (Cervantes de Cáceres; San Francisco, La Vera y Puerta de Berrozana en Plasencia y Trujillo) el concurso ya se había declarado desierto el pasado mes de junio porque no habían recibido ninguna oferta para su gestión. De momento no se ha vuelto a licitar el servicio. Este diario ha preguntado sobre este asunto a la Consejería de Salud y Servicios Sociales, de la que depende el Sepad y los centros de mayores, pero no ha recibido respuesta.

En la provincia de Badajoz ocurre exactamente lo mismo. En este caso son 25 las residencias de ancianos las que continúan sin servicio de bar desde marzo de 2020 también porque se declararon desiertos todos los concursos. En cambio para los centros pacenses no se ha vuelto a publicar ninguna segunda licitación como ocurriera con los cacereños y de momento no existe comunicación de que se vaya a realizar.