El majestuoso Teatro Romano de Mérida, referente monumental y buque insignia de la cultura extremeña, se vistió ayer de gala para acoger la entrega de las Medallas de Extremadura, el máximo galardón que se concede en la comunidad. El nuevo Gobierno regional presidido por María Guardiola decidió eliminar el acto político que se venía desarrollando en la mañana del día 7, por lo que el protagonismo de la jornada se centró en los galardonados.

En esta edición, los condecorados fueron El Periódico Extremadura, la Unidad de Oncohematología del Hospital Materno Infantil de Badajoz, el equipo investigador del yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, el colegio Nuestra Señora del Carmen Vedruna de Villafranca de los Barros y el Rally de la Vendimia.

La gala, presentada por los periodistas Juan Pedro Sánchez y Ana Pecos, comenzó a las nueve de la noche con el tradicional izado de banderas y los himnos de España, Extremadura y Europa. Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, entre otras autoridades políticas, militares y civiles.

Tras las palabras de bienvenida por parte del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, tuvo lugar la entrega de los galardones. a la que tímidamente también asistió la lluvia. Fue entonces cuando se vivieron los momentos más emotivos de la noche, con unos premiados que subieron a recoger sus medallas con ostensibles muestras de alegría y de agradecimiento por recibir este reconocimiento del pueblo extremeño.

A continuación subió a las tablas del teatro emeritense la presidenta de la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (Aexaal), Victoria Gil Álvarez, para pronunciar el discurso ciudadano, en el que incidió en la necesidad de que la Administración pública invierta más en ciencia e investigación: «Solo un país que invierte en ciencia será capaz de progresar». Instó a su vez a las administraciones a desarrollar políticas de retorno de «nuestros jóvenes» y no se olvidó de reclamar mejoras en las infraestructuras ferroviarias. «En este asunto del tren los extremeños no os estamos pidiendo un favor, os estamos reclamando un derecho», subrayó la académica.

En su primer discurso con motivo del Día de Extremadura, la presidenta extremeña manifestó que Extremadura «no va a tolerar privilegios entre territorios» que perjudiquen a la región y reclamó para la comunidad «un respeto que se nos debe» y «el empuje rabioso» de todos los extremeños. «Extremadura cuenta y debe contar más para el resto de España. Nada deseo más que una Extremadura unida para reivindicar lo que es justo y aquí no importan los colores, la pluralidad no esta reñida con las unidad, las diferencias ideológicas no deben ser obstáculos para la búsqueda común de un futuro mejor», enfatizó.