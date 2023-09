La Junta afirma que acometerá las obras de los cuatro consultorios rurales el año que viene

La Junta de Extremadura consignará la construcción o rehabilitación de los consultorios rurales de Zurbarán, Cedillo, Cristina e Higuera de la Serena en los presupuestos autonómicos de 2024. Así se ha pronunciado este martes la presidenta del Gobierno regional, María Guardiola, después de que las diputaciones de Badajoz y Cáceres anunciaran ayer que asumirían la inversión para acometer estos proyectos y acusaran a la Junta de "discriminar" a estos municipios.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guardiola ha explicado que estos proyectos se enmarcan en el plan de mejora de las infraestructuras de atención primaria del Ministerio de Sanidad, por el que Extremadura recibe 24 millones de euros. Un millón de este presupuesto se iba a invertir en los consultorios de las cuatro localidades mencionadas, si bien, se ha optado por destinar ese dinero a proyectos de eficiencia energética.

Como ya señalaran ayer desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales, para poder iniciar estas actuaciones es necesaria la aprobación expresa de los proyectos por parte del Ministerio de Sanidad, si bien, aún no hay respuesta. Guardiola ha detallado que el pasado 8 de agosto se volvió a insistir en la solicitud para poder otorgar a los ayuntamiento la subvención directa correspondiente y que las obras fueran licitadas por estos antes del próximo 31 de diciembre.

"Ante la imposibilidad de poder ejecutar en plazo", ha añadido, se ha pedido al Ministerio un cambio en el destino de ese millón de euros para no perder la financiación, "sin renunciar a la rehabilitación y construcción de estos centros de salud". Guardiola ha acusado al anterior Ejecutivo de ejercer una "política de chinchetas", ya que "de manera unilateral" decidieron los cuatro ayuntamientos que iban a ser beneficiarios.

En esta lína, la presidenta ha lamentado que siguen "esperando a que el Ministerio conteste", ya que según ha dicho, "no ha contestado ni a los cuatro municipios que estaban pendientes de eso ni al cambio que ha solicitado este Gobierno para poder ejecutar y no perder el millón". "De cualquier forma me encantará recibir la ayuda de las dos diputaciones para echar una mano a los vecinos, que son los que están demandando estos servicios", ha destacado.