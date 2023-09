Solucionar la polémica de los comedores costaría 834.157 euros

Solucionar la polémica de los comedores escolares costaría a la Junta de Extremadura 834.157,36 euros. Es lo que vale ofrecer gratis el servicio a los 2.126 solicitantes que deben pagar por el mismo al haber un exceso de demanda, hasta diciembre, mes hasta el que está asegurada la gratuidad por el momento, ya que para ampliarlo hasta final de curso será necesario contemplar una partida en los presupuestos regionales de 2024. Este diario preguntó ayer por este extremo a la Consejería de Educación pero no recibió respuesta.

La presidenta, María Guardiola, defiende que su Ejecutivo no hará una modificación presupuestaria para poder ampliar la gratuidad a todos los usuarios porque, de hacerlo, estaría incurriendo en un incumplimiento de la propia ley cuentas. «Estaríamos incumpliendo una norma aprobada que ya no se puede cambiar e implicaría que estaríamos siendo injustos con muchos niños porque ya sabemos que la capacidad de los colegios es limitada», afirmó. Aunque recordó que su equipo va a trabajar para que «la conciliación sea la máxima posible pero no mintiendo ni haciendo demagogia».

Por tanto el comedor será gratis hasta final de año solo para 15.493 alumnos, cupo máximo que se contemplaba en la instrucción que publicó en junio el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios (Epesec). Ese era el límite porque no había espacio en los colegios para acoger a más alumnos. Lo que ha ocurrido es que, ante el anuncio de esa gratuidad, ha habido una avalancha de peticiones y la Junta de Extremadura ha optado por buscar una solución a esa falta de espacio (doblará los turnos de comedor, pondrá carpas en los centros o habilitará espacios dedicados a la docencia para la hora del almuerzo) para no denegar ninguna solicitud. Pero eso sí, este excedente de usuarios (2.126 exactamente) tendrá que pagar de su bolsillo lo que cuesta el servicio: 5,77 euros el menú al día, teniendo en cuenta que el precio ha subido 1,5 euros (un 31%) tras la modificación del contrato con las empresas de catering por el incremento del precio de los alimentos.

Es precisamente por este límite fijado en la instrucción por lo que la presidenta de la Junta, María Guardiola, dice que el anuncio del anterior Ejecutivo fue una «mentira». «La gratuidad universal de los comedores escolares era un engaño, una mentira heredada del Partido Socialista. Era un engaño hablar de gratuidad universal porque había un límite de plazas», respondió a preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Se implantó en enero

La gratuidad del servicio se implantó en enero de este año, como una «medida electoralista», en palabras de Guardiola. Con vigencia hasta el mes de junio. Ya entonces solo se subvencionaba a 15.493 alumnos, las mismas que ahora, porque eran los que estaban apuntados al comedor escolar durante el pasado curso, para los que se inscribieran nuevos ya no era gratis.

Los padres muestran su preocupación porque desconocen cómo se gestionará el contrato para los no subvencionados

Una vez finalizadas las clases el anterior equipo de Gobierno publicó una instrucción para que el comedor siguiera siendo un servicio subvencionado, pero solo para esas 15.493 plazas, que era el cupo máximo que podían acoger los colegios. Y, si había exceso de demanda, establecía una serie de criterios para recibirla, dando prioridad a que el servicio sea demandado para todo el año, que el alumno sea beneficiario del transporte escolar, la renta familiar y la conciliación, por ese orden. Y de hecho es lo que se tendrá en cuenta para decidir qué alumnos tienen derecho a comer gratis en su colegio.

El resto, los que deban pagarlo de su bolsillo, abonarán el dinero directamente a las empresas de catering, al mismo precio que estas han fijado para la Junta de Extremadura; es decir, 5,77 euros por menú. Pero del proceso, nada se sabe. Ni padres ni equipos directivos ni los propios catering conocen si cada familia tendrá que realizar un contrato de forma individual con las empresas ni quién se responsabilizará de sus hijos durante el periodo en que estén en el comedor. De hecho las empresas aseguran que desde la Junta nadie ha negociado con ellos el precio del menú de estos usuarios.

Más críticas

Desde UGT critican la gestión que se está llevando a cabo sobre este asunto y lamentan que «se han tomado decisiones que ya están entorpeciendo la conciliación de la vida laboral y familiar de miles de familias extremeñas». Denuncian además que lo que se ha hecho es «recaer una decisión política sobre los hombros de muchas familias trabajadoras con hijos», que de esta forma «dejan de tener derecho a disfrutar de medidas sociales que benefician la conciliación de su vida laboral y familiar y que se sienten discriminadas».

Desde Anpe advierten asimismo de que la situación está perjudicando también a docentes y equipos directivos, saturados con la gestión de las solicitudes y con la habilitación de espacios en los centros para poder acoger a todos los usuarios de comedor. «Una vez más y por desgracia con mayor asiduidad, los centros escolares se estén convirtiendo en salvavidas de problemas sociales que no son exclusivamente de nuestra competencia», apunta el sindicato.

La medida genera además dudas de legalidad, puesto que la ley de presupuestos establece que el comedor debe ser gratis para todas las plazas concedidas y ahora mismo solo es para 15.493 de los usuarios, pues en realidad se ha concedido a 17.619. El asunto será además abordado este jueves en el primer pleno de la Asamblea de Extremadura tras el inicio del curso político.