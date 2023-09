Los implicados en la simulación de desnudos de niñas en Almendralejo podrían enfrentarse a hasta 9 años de prisión

"He visto tu foto desnuda". Es la frase que han tenido que escuchar durante las últimas sermanas decenas de niñas en Almendralejo y su comarca en el caso destapado ayer domingo por la ginecóloga Miriam Al Adib, con dos de sus hijas implicadas. Son ya 24 las madres que forman parte del grupo de afectadas y Policía Nacional confirma a este periódico que hay, por el momento, siete denuncias interpuestas. El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha declarado que los Cuerpos de Seguridad podrían haber identificado ya a algunos de los menores implicados: "Se llevan tomadas siete declaraciones de siete posibles víctimas, y como consecuencia de la investigación policial se ha procedido a la identificación de alguno de los menores que pudieran estar implicados", ha anunciado este lunes.

"Yo no he denunciado porque no hemos visto la imagen de mi hija pero a ella se lo han dicho", cuenta a este periódico Juani Espino, una de las madres del grupo de afectadas cuya hija tiene 13 años.

Espino confirma que este "juego horroroso" empezó a gestarse en verano y, desde entonces, ha ido en aumento: "Son grupos de niños de esa edad o un poco mayores que se conocen entre ellos, que se juntan a veces, se pasan los números y alguien creó un grupo de Whatsapp y empezaron a meter chicos, unos se salieron y otros no, se ha ido ampliando a más niños", explica. A esta madre la ha llamado la policía: "Yo les dije que si veía una foto, denunciaba". "Son todas chicas de esa edad que van en pandillas y algunas fotos ni siquiera son de redes sociales, a lo mejor se las han tomado en la piscina este verano", narra, a la vez que señala que están implicados chavales de diferentes colegios e institutos de la zona y confirma que el caso ha salido de Almendralejo a otros pueblos de los alrededores: "Una niña de Torremejía dice que su foto ha llegado hasta Villafranca de los Barros".

Esta madre es también psicóloga y tutora de 3º de la ESO en el Colegio Ruta de la Plata, un centro educativo de la capital de Tierra de Barros, con lo que conoce bien el comportamiento social de los críos: "La sexualidad es muy atractiva en estas edades, fíjate que de todas las aplicaciones que hay, les ha dado por eso", dice. "Parece ser que es una aplicación para adultos pero a la que acceden menores sin que encuentren restricciones, entonces lo que los expertos tienen que hacer es buscar una manera de restringir esto", pide. Según Al Adib, la aplicación que supuestamente habrían utilizado es 'The ClothOff' ('Ropa fuera' en su traducción en español), cuya carta de presentación es "Undress girl for free!" ("¡Desnuda a la chica gratis!" o "¡Chica desnuda gratis!", se traduciría en español).

"Hay padres preocupados por si sus chicos estuvieran implicados", narra Espino, quien llama a la calma y a esperar a "los cauces legales": "Desde luego debe tener unas consecuencias para que esto les va haga aprender y madurar también. Lo primero que creo que deberían hacer los padres de estos niños es quitarles los móviles, porque claramente no han sabido hacer uso de ellos", afirma esta psicóloga. En cuanto a las chicas afectadas, Bermejo cuenta que "cada una es un mundo": "Hay chicas que lo han estado pasando muy mal, otras asustadas, se han burlado de ellas. A mí me preocupa el trato que tengamos con ellas como adultos, deben sentirse acompañadas y respaldadas pero no debemos anticipar situaciones que no sabemos si han ocurrido: no sabemos dónde han podido ir a parar esas imágenes así que no debemos predecir, porque eso les va a generar más ansiedad. Como padres les tenemos que dar a entender cuáles son los pasos a seguir, que son lo que estamos dando, y esperar a que la investigación y la justicia siga su curso, para que ellas se sientan protegidas", dice.

"Lo que todos queremos es que esto se solucione y sea lo menos doloroso posible", sentencia.

Repercusiones penales

El artículo 189.1C del Código Penal se refiere a la creación de la llamada pornografía infantil, que es el término más utilizado de lo que realmente es explotación sexual infantil: “Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes”. A ese artículo y al 189.2 se remite el abogado extremeño Fernando Cumbres para describir las penas que se podrían imponer a los autores de hechos como estos, en el caso de que fueran adultos: "El delito base se pena con entre uno a cinco años de prisión y si las niñas son menores de 14 años se agrava, serían de 5 a 9 años", dice. "Estamos ante un delito de creación de pornografía infantil, aunque sea simulada", explica.

Cumbres también alude al delito de difusión de pornografía infantil: "La distribución a menores de estos contenidos se pena con entre seis meses a un año de cárcel y de 12 a 24 meses de multas".

A estos delitos, se le podría añadir el de extorsión, pues una de las madres dice que a su hija le habrían pedido dinero para que no compartieran su fotografía: "El castigo en ese caso sería de entre 1 a 5 años. También he escuchado a la presidenta del TSJEx que podría darse un delito contra la integridad moral, por injurias. Pero desde mi punto de vista este está absorbido por los delitos de pornografía. No ocurrriría así con el de extorsión, que se podría penar conjuntamente", explica el letrado.

Sin embargo, Cumbres subraya que todas estas penas están contempladas para adultos, no para menores de edad: "La legislación del menor es un mundo aparte. Como máximo lo que les podría caer sería un internamiento en un centro de menores durante el tiempo que determinara el juez", añade.

El abogado reconoce que las leyes aún está por detrás de la tecnología: "El legislador todavía no está blindado ante esta nueva realidad. Tiene que encontrar herramientas para estarlo a futuro", confirma.

Habla el alcalde de Almendralejo

El alcalde de la capital de Tierra de Barros, José María Ramírez Morán, ha hablado esta mañana de martes sobre el caso: "Estamos conociendo todos los días las aplicaciones, los beneficios que pueden tener, pero también los perjuicios", ha dicho primero.

El primer edil cree que lo que pudo haberse iniciado como "una broma, una gamberrada" no se ha visto con la trascendencia que realmente tiene, que es "mucho mayor": "Tenemos que advertir que estas cosas tienen su trascendencia. La policía tiene que hacer su trabajo, que no es fácil, para aclarar estos hechos, y traer a los responsables que haya habido", afirma.

Ramírez también ha mostrado la "solidaridad" del Ayuntamiento con los padres cuyas hijas se han visto afectadas y también se ha dirigido a los padres de los posibles implicados: "Cuando se sepan los autores, los padres que hablen con sus hijos, que les hagan ver que este tipo de cosas no son gratis", narra, porque "cosas como estas son desastrosas", ha rematado.