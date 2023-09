Educación formaliza el contrato con los catering en mitad de la polémica de los comedores

La Consejería de Educación formaliza el contrato con los catering de los comedores escolares en mitad de la polémica por la gratuidad. Asciende a casi 65,6 millones de euros para este curso y el que viene, con un precio cerrado por menú de 5,69 euros al día, tras llegar a un acuerdo con las empresas para incrementar el coste y poder contrarrestar así el alza del precio de los alimentos.

El contrato está divido en 20 lotes, según la zona geográfica en la que se encuentren los colegios a los que servirán los catering, y ha sido adjudicado a cinco empresas: Seruion (que llevará 6 de los lotes), Mediterranea de Catering SLU (10), Cantueso Restauración SL (1), El Muro ML SL (1) y Disan Alimentación SA (2).

La formalización del servicio coincide con la polémica suscitada por la gratuidad del mismo. Según la ley de los presupuestos regionales debían ser gratis para todos los alumnos que tuvieran plaza, con un máximo de 15.493. Cifra que no coincide, no obstante, con lo que se recoge en el contrato de los comedores escolares, donde se concreta que se servirán 15.325 menús al día, 168 menos. Aún así, se darán sin coste alguno para las familias de esos 15.493 alumnos, pero no así a las de los otros 2.126 que también han sido admitidos. Estos últimos deberán abonarlo.

La Junta de Extremadura ha llevado a cabo una baremación para decidir qué usuarios tienen derecho a la subvención del comedor escolar y en la que se tiene en cuenta la renta familiar, la necesidad de la conciliación y otros criterios, entre los que están si el alumno hace uso del transporte escolar o si ha solicitado el comedor durante todo el año. Este razonamiento es el que no concuerda con la justificación que se da en el expediente para contratar el servicio con una empresa externa, donde a lo único que se hace referencia es a la conciliación. «La realidad social extremeña demanda de la administración educativa actuaciones tendentes a posibilitar la conciliación de la vida laboral con la familiar, facilitando la incorporación de hombres y mujeres al mundo del trabajo en igualdad de condiciones, en las que la apertura de comedores escolares y aulas matinales cumple un papel fundamental», se recoge exactamente en el documento, publicado en el perfil del contratante del Estado.

Sin embargo el comedor, al menos hasta final de año, será gratuito para aquellas familias con menor renta. Sí que se prestará el servicio a los que no aleguen esa vulnerabilidad económica pero en este caso, al tratarse solo de conciliación, los padres deben pagarlo. El próximo año, tal y como anunció hace unos días la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, solo se subvencionará a las familias que acrediten la necesidad de conciliar y bajos ingresos. Para el resto también habrá espacio pero, como ocurre este año, deberán abonarlo de su bolsillo. Argumento que choca también con el objetivo de los comedores escolares, que es facilitar la conciliación, como se recoge en sus bases.